МУЗЕЙ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

В 1947 году, на волне послевоенного патриотического подъема, в год празднования 800-летия Москвы , на территории монастыря был образован Музей имени Андрея Рублева. Его первым директором стал крупный организатор музейного строительства Д.И. Арсенишвили (1905-1963 годы), первым научным сотрудником - выдающийся знаток творчества Андрея Рублева Н.А. Демина (1904-1990 годы).

В 2001 году музей отметил их заслуги мемориальными доскам работы скульпторов З.К. Церетели и В.А. Суворова.К моменту основания Музея монастырь был полностью разорен, музейная коллекция собиралась буквально по крохам, в обстановке крайне негативного отношения государства к отечественному религиозному наследию.

Собранные произведения зачастую требовали тщательной и многолетней реставрации. Тем не менее через 13 лет, 21 сентября 1960 года, Музей был открыт и представлен на суд посетителей залы с десятками раскрытых от поздних записей и грязи икон, снятых со стен разрушенных храмов росписей и произведений декоративно-прикладного искусства.

Собирательская деятельность и реставрационные работы продолжаются до настоящего времени и являются неотъемлемой частью повседневной музейной жизни. Ныне экспозиция занимает все отреставрированные и доступные для осмотра помещения трапезной палаты и церкви Архангела Михаила. В Настоятельском корпусе размещается выставочный зал.

Иллюстрации:

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.