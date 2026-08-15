МУЗЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Краеведческий музей Советского района Алтайского края.

Музей начал свое существование 14 июня 1984 года, директором на общественных началах стал его директор Пименов Петр Артемьевич.

9 января 1986 года были приняты первые посетители. Для музея выделено бывшее здание милиции - памятник истории краевого значения. В 2012 году дому исполнится 100 лет.

Музей богат экспонатами народного быта. Есть зал археологии и палеонтологии, показано героическое прошлое жителей села - защитников Родины. Есть экспозиция по писателям и поэтам района, народному театру, собраны картины нашего земляка - художника Михаила Фатеевича Белоносова.

Иллюстрации:

Краеведческий музей Советского района Алтайского края.