МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА ЧЕКАЛИНА

Дом-музей Алекспндра Чекалина принимает посетителей с 01.01.1962 года.

Над сохранением и развитием коллекции музея работает один сотрудник и один научный работник. В коллекцию музея входит более чем девяносто предметов, восемнадцать предметов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея.

Дом-музей Героя Советского Союза А.Чекалина организован по инициативе комсомольцев и молодежи колхоза А.Чекалина. Построен в 1962 году. В музее находятся личные вещи героя, стенды, рассказывающие о деятельности партизанского отряда Передовой.

В музее проводятся встречи с участниками войны, партизанами, большой интерес туристы проявляют к посещению партизанских землянок в деревне Павловке. Дом-музей А.Чекалина работает в форме некоммерческого учреждения исторической специализации, то есть не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками.

Дом-музей А.Чекалина является организацией муниципального подчинения. Основные виды деятельности музея: культурно-массовая и исследовательская.

Иллюстрации :

Дом-музей Алекспндра Чекалина.