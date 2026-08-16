МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА ЧЕКАЛИНА
Дом-музей Алекспндра Чекалина принимает посетителей с 01.01.1962 года.
Над сохранением и развитием коллекции музея работает один сотрудник и один научный работник. В коллекцию музея входит более чем девяносто предметов, восемнадцать предметов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея.
Дом-музей Героя Советского Союза А.Чекалина организован по инициативе комсомольцев и молодежи колхоза А.Чекалина. Построен в 1962 году. В музее находятся личные вещи героя, стенды, рассказывающие о деятельности партизанского отряда Передовой.
В музее проводятся встречи с участниками войны, партизанами, большой интерес туристы проявляют к посещению партизанских землянок в деревне Павловке. Дом-музей А.Чекалина работает в форме некоммерческого учреждения исторической специализации, то есть не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками.
Дом-музей А.Чекалина является организацией муниципального подчинения. Основные виды деятельности музея: культурно-массовая и исследовательская.
Иллюстрации:
Дом-музей Алекспндра Чекалина.