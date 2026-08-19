МУЗЕЙ А.П. ШОКУРОВА

Октябрьский историко-краеведческий музей имени А.П. Шокурова.

В 1957 году, на основании собранных А.П. Шокуровым археологических коллекций, в городе Октябрьский был открыт краеведческий музей.

В 1958 году музей был официально утвержден, и в его распоряжение были переданы две комнаты в жилом доме. Количество экспонатов пополнялось, главным образом, за счет археологических разведок Шокурова по окрестностям города и различным районам Башкирии. Октябрьский музей, приобретя статус государственного, в 1980 году вошел в музейное объединение и стал филиалом Национального музея Республики Башкортостан.

В настоящее время экспозиции расположены в двух зданиях. В центральной части города на пр. Ленина, 25 посетителей ждет экскурс по залам: "Река времени" (палеонтология, археология), "Быт башкир" (макет башкирской избы), "Юбилейный портрет города" (история и современность). В восточной части города в здании по улице Кортунова, 15 работают залы: "Фотолетопись города", "Участие октябрьцев в Великой Отечественной войне ".

На сегодняшний день фонд музея составляет более 32 тысяч единиц хранения. Основной частью коллекции являются предметы археологии , геологии и этнографии. По всем направлениям музейной деятельности ведется большая работа по развитию и пропаганде национальной культуры. Музеем проводятся тематические выставки, ведется лекционная деятельность.

Иллюстрации:

Октябрьский историко-краеведческий музей имени А.П. Шокурова.