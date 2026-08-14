МУЗЕЙ 112-Й ДИВИЗИИ

Музей 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии был открыт 8 мая 2005 года в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с Указом Президента РБ и является филиалом Республиканского музея боевой славы.

112-я (16-я гвардия) Башкирская кавалерийская дивизия была сформирована на основании Постановления бюро Башкирского обкома ВКП (б) и СНК БАССР от 17 ноября 1941 года "О формировании двух кавалерийских дивизий из местной национальности" в соответствии с Постановлением ГКО СССР и полностью комплектовалась за счет людских и материальных ресурсов республики. Дивизия прошла в боях и походах от Дона до Эльбы свыше 4 тысяч километров и получила почетное наименование Черниговская, ее знамя украсило ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова II степени. За период военных действий около 4 тысяч воинов дивизии были удостоены орденов и медалей, 78 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза .

В музее представлена богатая и уникальная экспозиция, посвященная истории 112-й (16 гвардии) Башкирской кавалерийской дивизии с начала формирования до сегодняшних дней. Особое внимание уделено первому командиру дивизии М.М. Шаймуратову, который внес огромный вклад в формирование и становление дивизии, под его руководством дивизия приняла свой первый бой на Брянском фронте, участвовала во всех крупных операциях в составе 8-го кавалерийского корпуса. Будучи кадровым офицером, опытным военачальником, он пользовался огромным авторитетом среди бойцов дивизии и командующего состава.

Вниманию посетителей представлены диорамы, богатый фото и документальный материал, оружие, награды, военная форма, личные вещи, предметы быта военного периода.

В музее имеется богатый фотоматериал, который рассказывает об участниках Великой Отечественной войны Демского района и тружениках тыла. Музей располагает лекционным залом (на 50 посадочных мест), где проводятся семинары, массовые мероприятия, вечера встреч с участием учащихся и ветеранов войны и труда, демонстрируются фильмы на военную тематику.

Иллюстрации:

Музей 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии.