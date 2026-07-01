МУЗЕУС ИОГАНН АВГУСТ
МУЗЕУС ИОГАНН КАРЛ АВГУСТ - немецкий писатель.
Родился в семье чиновника. Окончил теологический факультет Йенского университета (1758 год), но отказался от карьеры священника и занялся классической филологией. С 1763 года до конца жизни жил в Веймаре, служил домашним учителем, с 1769 года преподаватель Веймарской гимназии.
Печатался с 1760 года: анонимно опубликованный роман «Грандисон Второй, или История господина N в письмах» [«Grandison der Zweite, oder Geschichte des Herrn von N. *** in Briefen entworfen», T. 1-3, 1760-1762; 2-я ред.: «Немецкий Грандисон, ещё одна семейная история» («Der deutsche Grandison, auch eine Familiengeschichte», T. 1-2, 1781–82)] - пародия на популярный в XVIII веке роман С. Ричардсона «История сэра Чарльза Грандисона» и на вызванную им моду на сентиментальные семейные романы.
В романе «Физиогномические странствия» («Physiognomische Reisen», Bd 1-4, 1778-1779 годы) Музеус высмеял учение И.К. Лафатера, а также эстетику движения «Буря и натиск» с его культом гениальности.
Известность принёс сборник «Народные сказки немцев» («Volksmärchen der Deutschen», Bd 1-5, 1782-1786 годы; русский перевод 1811-1812 годов), в котором Музеус, используя сюжеты немецких, богемских и франкских преданий, сочетал средневековый колорит с критикой современного ему общества, предвосхитив характерное для писателей-романтиков ироническое переосмысление сказочных сюжетов.
К сказкам Музеуса обращались И.В. Гёте, Ф. Грильпарцер, братья Я. и В. Гримм; их высоко ценил К.М. Виланд. Среди других сочинений: сборники рассказов «Видения смерти в манере Гольбейна» («Freund Heins Erscheinungen in Holbeins Manier», 1785 год) и «Страусовые перья» («Straußfedern», 1787 год).
Сочинения:
Märchen und Sagen. Köln, 1997;
Народные сказки и легенды. М., 2004.