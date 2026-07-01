МУЗЕУС ИОГАНН АВГУСТ

МУЗЕУС ИОГАНН КАРЛ АВГУСТ - немецкий писатель.

Ро­дил­ся в се­мье чи­нов­ни­ка. Окон­чил тео­ло­гический факультет Йен­ско­го университета (1758 год), но от­ка­зал­ся от карь­е­ры свя­щен­ни­ка и за­нял­ся клас­сической фи­ло­ло­ги­ей. С 1763 года до кон­ца жиз­ни жил в Вей­ма­ре, слу­жил до­маш­ним учи­те­лем, с 1769 года пре­по­да­ва­тель Вей­мар­ской гим­на­зии.

Пе­ча­тал­ся с 1760 года: ано­ним­но опуб­ли­ко­ван­ный ро­ман «Гран­ди­сон Вто­рой, или Ис­то­рия гос­по­ди­на N в пись­мах» [«Gran­dison der Zweite, oder Geschichte des Herrn von N. *** in Briefen entworfen», T. 1-3, 1760-1762; 2-я ред.: «Не­мец­кий Гран­ди­сон, ещё од­на се­мей­ная ис­то­рия» («Der deutsche Grandison, auch eine Fa­miliengeschichte», T. 1-2, 1781–82)] - па­ро­дия на по­пу­ляр­ный в XVIII веке ро­ман С. Ри­чард­со­на «Ис­то­рия сэ­ра Чарль­за Гран­ди­со­на» и на вы­зван­ную им мо­ду на сен­ти­мен­таль­ные се­мей­ные ро­ма­ны.

В ро­ма­не «Фи­зи­ог­но­ми­че­ские стран­ст­вия» («Physiognomische Reisen», Bd 1-4, 1778-1779 годы) Музеус вы­сме­ял уче­ние И.К. Ла­фа­те­ра, а так­же эс­те­ти­ку дви­же­ния «Бу­ря и на­тиск» с его куль­том ге­ни­аль­но­сти.

Из­вест­ность при­нёс сборник «На­род­ные сказ­ки нем­цев» («Volksmärchen der Deu­tschen», Bd 1-5, 1782-1786 годы; русский перевод 1811-1812 годов), в ко­то­ром Музеус, ис­поль­зуя сю­же­ты немецких, бо­гем­ских и франк­ских пре­да­ний, со­че­тал средневековый ко­ло­рит с кри­ти­кой со­вре­мен­но­го ему об­ще­ст­ва, пред­вос­хи­тив ха­рак­тер­ное для пи­са­те­лей-ро­ман­ти­ков иро­ническое пе­ре­ос­мыс­ле­ние ска­зоч­ных сю­же­тов.

К сказ­кам Музеуса об­ра­ща­лись И.В. Гё­те, Ф. Гриль­пар­цер, бра­тья Я. и В. Гримм ; их вы­со­ко це­нил К.М. Ви­ланд. Сре­ди других со­чи­не­ний: сборники рас­ска­зов «Ви­де­ния смер­ти в ма­не­ре Голь­бей­на» («Freund Heins Erscheinungen in Holbeins Manier», 1785 год) и «Страу­со­вые пе­рья» («Straußfedern», 1787 год).

Сочинения:

Märchen und Sagen. Köln, 1997;

На­род­ные сказ­ки и ле­ген­ды. М., 2004.