МУЗЕИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Фе­де­раль­ное го­су­дар­ст­вен­ное бюд­жет­ное уч­реж­де­ние куль­ту­ры «Го­су­дар­ст­вен­ный ис­то­ри­ко-куль­тур­ный за­по­вед­ник "Мо­с­ков­ский Кремль"», му­зей­ное объ­еди­не­ние в Мо­ск­ве.

Вклю­ча­ет в се­бя Ору­жей­ную па­ла­ту , ан­самбль Ко­ло­коль­ни Ива­на Ве­ли­ко­го (в зда­нии ко­ло­коль­ни - Му­зей ис­то­рии ар­хитектурного ан­самб­ля Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, на 1-м эта­же Ус­пен­ской звон­ни­цы - вы­ста­воч­ный зал), Ус­пен­ский со­бор (ис­то­рический нек­ро­поль, мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись, ико­но­стас, со­б­ра­ние икон), Ар­хан­гель­ский со­бор (ве­ли­ко­кня­же­ские и цар­ские над­гро­бия, мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись, ико­но­стас), Бла­го­ве­щен­ский со­бор (мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись, ико­но­стас, в под­кле­те по­сто­ян­ная экс­по­зи­ция «Кла­ды и древ­но­сти Мос­ков­ско­го Крем­ля»), церковь Ри­зо­по­ло­же­ния (ико­но­стас, на­стен­ные рос­пи­си, вы­став­ка древнерусской де­ревянной скульп­ту­ры), Му­зей рус­ской куль­ту­ры XVII век (в зда­нии Пат­ри­ар­ших па­лат; па­мят­ни­ки ис­то­рии и куль­ту­ры, пред­ме­ты пат­ри­ар­ше­го бы­та). В зда­нии Ору­жей­ной па­ла­ты - по­сто­ян­ная вы­став­ка «Ал­маз­но­го фон­да».

Фор­ми­ро­ва­ние му­зея в Мо­с­ков­ском Крем­ле на­ча­лось в 1806 году по­сле ука­за императора Алек­сан­д­ра I «О пра­ви­лах управ­ле­ния и со­хра­не­ния в по­ряд­ке и це­ло­сти на­хо­дя­щих­ся в Мас­тер­ской и Ору­жей­ной па­ла­те древ­но­стей».

С 1831 года по­лу­ча­ет название Московская Ору­жей­ная па­ла­та, с 1918 года Государственная Ору­жей­ная па­ла­та в ве­де­нии Нар­ком­про­са, в 1922-1924 годах - Государственный му­зей де­ко­ра­тив­но­го искусства «Ору­жей­ная па­ла­та», в 1924-1946 годах не­од­но­крат­но ме­нял на­зва­ние.

В 1938-1960 годах му­зей су­ще­ст­во­вал в ка­че­ст­ве струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния ко­мен­да­ту­ры Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, в 1960 году вос­ста­нов­лен как не­за­ви­си­мое уч­ре­ж­де­ние под названием "Государственные му­зеи Мо­с­ков­ско­го Крем­ля", с 2011 года современное название Со­б­ра­ние вклю­ча­ет свыше 130 тысяч экс­по­на­тов (большая часть от­но­сит­ся к пе­рио­дам русского Сред­не­ве­ко­вья и Но­во­го вре­ме­ни), про­ис­хо­дя­щих из со­б­ра­ний ве­ли­ких московских кня­зей и русских ца­рей, двор­цо­во­го и цер­ков­но­го имущества, археологических рас­ко­пок: государственные ре­га­лии, ору­жие и дос­пе­хи, про­из­ве­де­ния русского средневекового искуства (ико­но­пи­си, зо­ло­то­го и се­ре­бря­но­го де­ла), де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва (в том числе ор­де­на и ме­да­ли, эки­па­жи, кос­тю­мы), жи­во­пи­си, гра­фи­ки, скульп­ту­ры, ну­миз­ма­ти­ки и бо­ни­сти­ки, за­ру­беж­но­го искусства (в том числе уни­каль­ный комп­лекс ди­пло­ма­тических да­ров русским ца­рям), так­же ру­ко­пис­ные и ста­ро­пе­чат­ные кни­ги, фо­то­гра­фии.

В со­став му­зей­но­го ком­плек­са вхо­дят на­учная библиотека, ар­хив, рес­тав­рац. мас­тер­ские. Из­да­ёт­ся на­учный сборник «Го­су­дар­ст­вен­ные му­зеи Мо­с­ков­ско­го Крем­ля. Ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния» (с 1973 года).

Хра­мы Мос­ков­ско­го Крем­ля на­хо­дят­ся в сов­мест­ном поль­зо­ва­нии Музеев Московского Кремля и РПЦ, в со­от­вет­ст­вии с Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 1991 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)