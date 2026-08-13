МУЗЕИ БЕРЛИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

Бер­лин­ские го­су­дар­ст­вен­ные му­зеи (Нем. Sta­atliche Museen zu Berlin) - од­но из круп­ней­ших му­зей­ных объ­е­ди­не­ний в ми­ре.

Воз­ник­ло в 1918 году на ос­но­ве бывших Ко­ро­лев­ских му­зе­ев (Königliche Mu­seen; c 1830 года), вхо­дит в Фонд прусского куль­тур­но­го на­сле­дия (Stiftung Preußischer Kul­turbesitz; уч­ре­ж­дён в 1957 году) и вклю­ча­ет 17 му­зе­ев.

На Му­зей­ном ост­ро­ве (Museumsinsel; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия; смотреть иллюстрации к статье Бер­лин) в цен­тре го­ро­да рас­по­ла­га­ют­ся ста­рей­шие му­зеи: Ста­рый му­зей (Altes Museum; от­крыт в 1830 году, ан­тич­ное искусство; зда­ние в сти­ле клас­си­циз­ма , 1823-1830 годах, архитектор К.Ф. Шин­кель, серь­ёз­но по­стра­да­ло в 1943-1945 годах, вос­станав­ли­ва­лось до 1966 года); Ста­рая национальная га­ле­рея (Alte Nationalgalerie; ос­но­ва­на в 1841 году, со­б­ра­ние скульп­ту­ры и жи­во­пи­си XIX века, на ос­но­ве кол­лек­ции И.Г.В. Ва­ге­не­ра; зда­ние в сти­ле клас­си­циз­ма по про­ек­ту Ф.А. Штю­ле­ра, 1866-1876 годы, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1998-2001 годах); Му­зей Бо­де (Bode-Museum; ос­но­ван в 1904 году; бывший Му­зей кай­зе­ра Фрид­ри­ха, современное название в честь пер­во­го ди­рек­то­ра В. фон Бо­де с 1956 года, зда­ние в сти­ле не­оба­рок­ко, 1897-1904 годы, архитектор Э. фон Ине, вос­ста­нав­ли­ва­лось по­сле раз­ру­ше­ний 2-й ми­ро­вой вой­ны с 1950-х годов, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1990-2000-х годах, с 2006 года от­кры­ты все со­б­ра­ния: скульп­тур­ное, ви­зантийского искусства, ну­миз­ма­ти­че­ское , ка­би­нет ме­да­лей); Пер­гам­ский му­зей [Per­ga­monmuseum; от­крыт в 1930 году, со­б­ра­ния ан­тич­но­го, ближ­не­во­сточ­но­го и ис­лам­ско­го иск-ва, в том числе «Пер­гам­ский ал­тарь» (со­хра­нив­шая­ся скульп­ту­ра и ре­кон­струк­ция), «Во­ро­та Иш­тар» и ры­ноч­ные во­ро­та Ми­ле­та; зда­ние в сти­ле ар де­ко, 1909-1930 годы, про­ект А. Мес­се­ля, ру­ко­во­ди­тель строи­тель­ст­ва Л. Хофф­манн (ре­кон­ст­рук­ция с 2008 года, бю­ро «O.M. Un­gers»)]; Но­вый му­зей (Neues Museum; от­крыт в 1850 году; вклю­ча­ет му­зеи: древне-египетский, па­пи­ру­сов, клас­сических древ­но­стей, дои­сто­рического пе­рио­да и ран­ней ис­то­рии; зда­ние 1841-1859 годов, ар­хи­тек­то­ры Штю­лер и И.Г. Штрак, рос­пи­си В. фон Ка­уль­ба­ха и др., ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 2003-2009 годах, архитектор Д. Чип­пер­филд).

В ком­плек­се зда­ний Куль­тур­фо­рум (про­ект 1965 года, архитектор Р. Гут­брод) рас­по­ла­га­ют­ся Но­вая национальная га­ле­рея (Neue Na­tio­nalgalerie; ос­но­ва­на в 1968 году, искусство XX века.; современное зда­ние 1962-1968 годов, архитектор Л. Мис ван дер Роэ), Кар­тин­ная га­ле­рея ста­рых мас­те­ров (Gemäldegalerie; ос­но­ва­на в 1830 году, од­но из луч­ших в ми­ре со­б­ра­ний западно-ев­ропейской жи­во­пи­си XIII-XVIII веков; зда­ние 1998 года, ар­хитектурное бю­ро «Hilmer & Sattler und ­Albrecht»), Му­зей при­клад­но­го искусства (Kunstgewerbemuseum; ос­но­ван в 1868 году, искусство от средневековья до со­вре­мен­но­го; зда­ние 1985 года), Гра­вюр­ный ка­би­нет (Kupfer­stichkabinett; ос­но­ван в 1831 году, круп­ней­шее со­б­ра­ние гра­вюр, ри­сун­ков, ак­ва­ре­лей, пас­те­лей XV-XX веков; зда­ние 1987 года), Библиотека по искусству (зда­ние 1987 года), Вы­ста­воч­ный зал Куль­тур­фо­рум.

В со­став му­зей­но­го объ­е­ди­не­ния вхо­дят так­же Фрид­рих­свер­дер­ская церковь (в сти­ле нео­го­ти­ки, 1824-1830 годы, архитектор К.Ф. Шин­кель, внут­ри - му­зей Шин­ке­ля, с 1987 года, и экс­по­зи­ция скульп­ту­ры начала XIX века), бывший Гам­бург­ский во­кзал (по­стро­ен в 1874 году, архитектор Й.П. Кляй­хус; с 1906 года Му­зей транс­пор­та и строи­тель­ст­ва, ны­не Му­зей современного искусства), му­зеи Да­ле­ма (эт­но­ло­ги­че­ский, ази­атского искусства, ев­ропейских куль­тур), фо­то­гра­фии (экс­по­ни­ру­ет со­б­ра­ние Фон­да Х. Нью­то­на и кол­лек­цию фо­то­гра­фий), дво­рец Кё­пе­ник (по­стро­ен меж­ду 1677 годом и 1689 годом в сти­ле ба­рок­ко, му­зей с 1963 года, с 2004 года фи­ли­ал Му­зея при­клад­но­го искусства).

В зда­ни­ях бывших ка­зарм (1851-1859 годы, архитектор Ф.А. Штю­лер, ре­кон­струи­ро­ва­ны в 2005-2008 годах, архитектор Г. Зун­дер-Плас­манн) раз­ме­ща­ют­ся му­зеи Берг­грю­на (от­крыт в 1996 году, кол­лек­ция жи­во­пи­си конца XIX-XX веков) и кол­лек­ция Шарф-Гер­стен­бер­га (искусство конца XVIII - 1-й половины XX века, с 2008 года).

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