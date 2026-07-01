МУВАЙЛИХИ

МУВАЙЛИХИ - египетский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье жур­на­ли­ста. Учил­ся в му­сульманском Университете аль-Аз­хар в Каи­ре . В 1882 году за рас­про­стра­не­ние воз­зва­ния в под­держ­ку вос­ста­ния Ора­би-па­ши был аре­сто­ван, эмиг­ри­ро­вал в Ита­лию, за­тем во Фран­цию. В 1885-1887 годах жил в Стам­бу­ле. В 1898 году вер­нул­ся в Ка­ир, пе­ча­тал­ся в пе­рио­ди­ке.

В 1898-1903 годах в газете «Мис­бах аш-Шарк» опуб­ли­ко­вал своё един­ст­вен­ное ху­дожественное про­из­ве­де­ние - ма­кам­ный (см. Ма­ка­ма) ро­ман «Рас­сказ Исы ибн Хи­ша­ма» («Ха­дис Иса ибн Хи­шам», отдельное издание 1907 года), ко­то­рый стал яр­ким при­ме­ром эво­лю­ции египетской сло­вес­но­сти от клас­сических арабских жан­ров к фор­мам, за­им­ст­во­ван­ным из ев­ропейской литературы.

В от­ли­чие от тра­диционных ма­кам­ных цик­лов с са­мо­сто­ятельными эпи­зо­да­ми, в ро­ма­не Мувайлихи чёт­ко обо­зна­че­ны при­чин­но-след­ст­вен­ные свя­зи ме­ж­ду час­тя­ми; стрем­ле­ние к все­сто­рон­не­му ох­ва­ту египетской дей­ст­ви­тель­но­сти конца XIX века, оби­лие пер­со­на­жей и раз­но­об­ра­зие об­стоя­тельств, с ко­то­ры­ми они стал­ки­ва­ют­ся, не­ред­ко спо­соб­ст­во­ва­ли от­ка­зу от сад­жа (риф­мо­ван­ной про­зы) и пе­ре­хо­ду к обыч­ной про­зе . Твор­че­ст­во Мувайлихе ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на ста­нов­ле­ние египетской реа­ли­сти­че­ской литературы.