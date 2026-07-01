МУВАЙЛИХИ
МУВАЙЛИХИ - египетский писатель.
Родился в семье журналиста. Учился в мусульманском Университете аль-Азхар в Каире. В 1882 году за распространение воззвания в поддержку восстания Ораби-паши был арестован, эмигрировал в Италию, затем во Францию. В 1885-1887 годах жил в Стамбуле. В 1898 году вернулся в Каир, печатался в периодике.
В 1898-1903 годах в газете «Мисбах аш-Шарк» опубликовал своё единственное художественное произведение - макамный (см. Макама) роман «Рассказ Исы ибн Хишама» («Хадис Иса ибн Хишам», отдельное издание 1907 года), который стал ярким примером эволюции египетской словесности от классических арабских жанров к формам, заимствованным из европейской литературы.
В отличие от традиционных макамных циклов с самостоятельными эпизодами, в романе Мувайлихи чётко обозначены причинно-следственные связи между частями; стремление к всестороннему охвату египетской действительности конца XIX века, обилие персонажей и разнообразие обстоятельств, с которыми они сталкиваются, нередко способствовали отказу от саджа (рифмованной прозы) и переходу к обычной прозе. Творчество Мувайлихе оказало заметное влияние на становление египетской реалистической литературы.