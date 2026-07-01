МУВАТТАЛЛИС II Муватталлис II (1295—1272 до н. э.) — сын Мурсилиса II, правитель Хеттского царства новохеттского времени.

Муватталлис II (1295—1272 до н. э.) — сын Мурсилиса II , правитель Хеттского царства новохеттского времени. В начале царствования М. II перенес столицу государства из Хаттусы на севере в Тархунтассу на юге, в так называемую Нижнюю страну (позднее Киликия). Среди возможных причин этого называют постоянные угрозы и пограничные конфликты со стороны северных племен каска. М. II известен главным образом тем, что смог противостоять продвижению Египта в северо-восточном направлении, где столкновение обоих государств было неизбежным, что и произошло при Рамзесе II: хеттская и египетская армии встретились у Кадеша в исторической битве около 1275 до н. э. Описание сражения сохранилось только в египетской версии, где оно представлено как полная победа египетского войска. Последнее, по мнению историков, опровергается тем, что хетты при М. II, который не только остался в Сирии, но и дошел до Дамаска, сохранили свое влияние на всех территориях к юго-востоку от Анатолии, тогда как Египет не смог продвинуться далее Палестины (Van De Mieroop).

Лит. : Bryce T. The Kingdom of the Hittites. Oxford, 2005; Lichtheim M . Ancient Egyptian Literature: The New Kingdom. Berkeley, 2006; Всемирная история. Т. I. Древний мир. М., 2011. С. 192; Van De Mieroop M. A History of the Ancient Near East ca. 3000—323 BC. 3rd ed. West Sussex, 2016. P. 169. Л. С. Баюн.