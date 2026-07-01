МУВАТАЛЛИС II
МУВАТАЛЛИС II (Муваталли II) - хеттский царь первой половины XIII века до н. э.
Сын и наследник Мурсилиса II.
Заключив вассальный договор с правителем государства Вилуса Алаксанду и выдав свою сестру за правителя Страны Реки Сеха - Мастури, укрепил власть хеттов на западе Анатолии.
В середине правления перенёс столицу из Хаттусаса на юг, в расположенную в Киликии Тархунтассу. Большая часть хеттских владений в Анатолии, включая Хаттусас, была передана им в управление младшему брату Хаттусилису (будущему Хаттусилису III), успешно противостоявшему натиску горных племён касков с севера.
Муваталлис II обновил договор, заключённый ещё Мурсилисом II с царём Халапа Тальми-Шаррумой. Главной задачей Муваталлиса II было противостоять натиску Египта, возобновившемуся с воцарением в Египте XIX династии. Походы фараонов Сети I и Рамсеса II привели к потере хеттами Кадеша и Амурру. Центральным событием хетто-египетского противостояния стала битва при Кадеше (около 1286 года).
В дальнейшем Муваталлис II установил контроль над страной Уба и вернул власть над Амурру. Царь Амурру Бентешина был замещён хеттским ставленником Шапили и увезён в Хатти. Тем не менее уже через несколько лет хетты утратили области Тунип и Дапур в результате новых походов в Сирию Рамсеса II.