МУВАТАЛЛИС II

МУВАТАЛЛИС II (Муваталли II) - хетт­ский царь первой половины XIII века до н. э.

Сын и на­след­ник Мур­си­ли­са II .

За­клю­чив вас­саль­ный до­го­вор с пра­ви­те­лем государства Ви­лу­са Алак­сан­ду и вы­дав свою се­ст­ру за пра­ви­те­ля Стра­ны Ре­ки Се­ха - Мас­ту­ри, ук­ре­пил власть хет­тов на за­па­де Ана­то­лии.

В се­ре­ди­не прав­ле­ния пе­ре­нёс сто­ли­цу из Хат­ту­са­са на юг, в рас­по­ло­жен­ную в Ки­ли­кии Тар­хун­тас­су. Большая часть хетт­ских вла­де­ний в Ана­то­лии, вклю­чая Хат­ту­сас, бы­ла пе­ре­да­на им в управ­ле­ние млад­ше­му бра­ту Хат­ту­си­ли­су (бу­ду­ще­му Хат­ту­си­ли­су III), ус­пеш­но про­ти­во­сто­яв­ше­му на­тис­ку гор­ных пле­мён кас­ков с се­ве­ра.

Муваталлис II об­но­вил до­го­вор, за­клю­чён­ный ещё Мур­си­ли­сом II с ца­рём Ха­ла­па Таль­ми-Шар­ру­мой. Главной за­да­чей Муваталлиса II бы­ло про­ти­во­сто­ять на­тис­ку Егип­та , во­зоб­но­вив­ше­му­ся с во­ца­ре­ни­ем в Егип­те XIX ди­на­стии. По­хо­ды фа­рао­нов Се­ти I и Рам­се­са II при­ве­ли к по­те­ре хет­та­ми Ка­де­ша и Амур­ру. Центральным со­бы­ти­ем хет­то-египетского про­ти­во­стоя­ния ста­ла бит­ва при Ка­де­ше (около 1286 года).

В даль­ней­шем Муваталлис II ус­та­но­вил кон­троль над стра­ной Уба и вер­нул власть над Амур­ру. Царь Амур­ру Бен­те­ши­на был за­ме­щён хетт­ским став­лен­ни­ком Ша­пи­ли и уве­зён в Хат­ти. Тем не ме­нее уже че­рез несколько лет хет­ты ут­ра­ти­ли об­лас­ти Ту­нип и Да­пур в ре­зуль­та­те но­вых по­хо­дов в Си­рию Рам­се­са II.