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МУТТЕР АННЕ СОФИ
МУТТЕР АННЕ СОФИ - немецкая скрипачка.
Из семьи музыкантов. Училась у Э. Хонигбергер и в Музыкальном училище Винтертура у А. Стуцки. Деятельное участие в её карьере принял Г. фон Караян, в 1977 году она впервые участвовала в Зальцбургском фестивале.
Выступает как солистка с лучшими оркестрами мира, гастролирует (в России впервые в 1985 году, в США - в 1980 году), играет в прославленных концертных залах (в Карнеги-холле с 1988 года). В репертуаре Муттер - классико-романтические произведения, новаторская музыка XX века; первая исполнительница ряда сочинений С.А. Губайдулиной, А. Дютийё, В. Лютославского, К. Пендерецкого, В. Рима.
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