МУТТЕР АННЕ СОФИ

МУТТЕР АННЕ СОФИ - немецкая скрипачка.

Из се­мьи му­зы­кан­тов. Учи­лась у Э. Хо­ниг­бер­гер и в Музыкальном училище Вин­тер­ту­ра у А. Стуц­ки. Дея­тель­ное уча­стие в её карь­е­ре при­нял Г. фон Ка­ра­ян , в 1977 году она впер­вые уча­ст­во­ва­ла в Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле.

Вы­сту­па­ет как со­ли­ст­ка с луч­ши­ми ор­ке­ст­ра­ми ми­ра, га­ст­ро­ли­ру­ет (в Рос­сии впер­вые в 1985 году, в США - в 1980 году), иг­ра­ет в про­слав­лен­ных кон­церт­ных за­лах (в Кар­не­ги-хол­ле с 1988 года). В ре­пер­туа­ре Муттер - клас­си­ко-ро­ман­тические про­из­ве­де­ния, но­ва­тор­ская му­зы­ка XX века; пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца ря­да со­чи­не­ний С.А. Гу­бай­ду­ли­ной , А. Дю­тийё, В. Лю­то­слав­ско­го, К. Пен­де­рец­ко­го, В. Ри­ма.