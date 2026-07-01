МУТРАН ХАЛИЛЬ АБДО
МУТРАН ХАЛИЛЬ АБДО - арабский поэт, переводчик.
Родился в семье чиновника, учился в католическом интернате в Бейруте. В 1890-1892 годах жил в Париже. В 1892 году переехал в Египет; руководил национальной драматической труппой (1935-1949 годы). Испытавший влияние европейского романтизма, Мутран одним из первых сосредоточился на изображении внутреннего мира человека, в значительной степени преодолев каноны и клише классической арабской поэзии.
Поэтическое творчество Мутрана, развивающее преимущественно темы любви, страдания, природы и героизма, было собрано в книге «Диван Халиля» («Диван-аль-Халил», т. 1-4, 1932-1934 годы). Перевёл на арабский язык произведения У. Шекспира, П. Корнеля, Ж. Расина, В. Гюго и др.