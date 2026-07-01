МУТРАН ХАЛИЛЬ АБДО

МУТРАН ХАЛИЛЬ АБДО - арабский поэт, переводчик.

Ро­дил­ся в се­мье чи­нов­ни­ка, учил­ся в ка­то­лическом ин­тер­на­те в Бей­ру­те . В 1890-1892 годах жил в Па­ри­же. В 1892 году пе­ре­ехал в Еги­пет; ру­ко­во­дил национальной дра­ма­тической труп­пой (1935-1949 годы). Ис­пы­тав­ший влия­ние ев­ропейского ро­ман­тиз­ма, Мутран од­ним из пер­вых со­сре­до­то­чил­ся на изо­бра­же­нии внут­рен­не­го ми­ра че­ло­ве­ка, в зна­чительной сте­пе­ни пре­одо­лев ка­но­ны и кли­ше клас­сической арабской по­эзии.

По­этическое твор­че­ст­во Мутрана, раз­ви­ваю­щее пре­имущественно те­мы люб­ви, стра­да­ния, при­ро­ды и ге­ро­из­ма, бы­ло со­б­ра­но в книге «Ди­ван Ха­ли­ля» («Ди­ван-аль-Ха­лил», т. 1-4, 1932-1934 годы). Пе­ре­вёл на арабский язык про­из­ве­де­ния У. Шек­спи­ра , П. Кор­не­ля, Ж. Ра­си­на, В. Гю­го и др.