МУТИ РИККАРДО
МУТИ РИККАРДО - итальянский дирижёр.
Учился композиции у Я. Наполи, Н. Роты в Неаполе (там же изучал философию в университетете) и у Б. Беттинелли в Консерватории имени Дж. Верди в Милане, дирижированию обучался у А. Вотто и у Ф. Феррары в Венеции. С 1968 года приглашённый дирижёр Оркестра Итальянского радио (RAI) и главный дирижёр оркестра фестиваля «Флорентийский музыкальный май» (до 1980 года).
В 1972-1982 годах главный дирижёр оркестра «Новая Филармония» (Лондон), в 1980-1992 годах музыкальный руководитель Филадельфийского оркестра, в 1986-2005 годах художественный руководитель театра «Ла Скала» (Милан). С 1971 года регулярно выступает на Зальцбургском фестивале (в частности, с Венским филармоническим оркестром).
Дирижирует ведущими коллективами мира, в том числе Берлинским и Нью-Йоркским филармоническими оркестрами. С 2010 года главный дирижёр Чикагского симфонического оркестра и художественный руководитель Римской оперы.
В обширном репертуаре - оперы «Узнанная Европа» А. Сальери (поставлена к открытию «Ла Скала» после реконструкции в 2004 году), «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все женщины» В.А. Моцарта, «Фиделио» Л. ван Бетховена, «Вильгельм Телль», «Дева озера» Дж. Россини, «Дон Паскуале» Г. Доницетти, большая часть опер В. Беллини, Дж. Верди, Дж. Пуччини, «Летучий голландец» и «Парсифаль» Р. Вагнера, Реквием Верди, русская симфоническая музыка (П.И. Чайковский, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов), музыка XX века (опера «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка, «Кармина бурана» К. Орфа, 5-я симфония Д.Д. Шостаковича, произведения Г. Петрасси, Д. Лигети и других). Аудиозаписи опер Моцарта, всех симфоний Бетховена, Ф. Шуберта и Чайковского.