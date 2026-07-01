МУТИ РИККАРДО

МУТИ РИККАРДО - итальянский ди­ри­жёр.

Учил­ся ком­по­зи­ции у Я. На­по­ли, Н. Ро­ты в Не­апо­ле (там же изу­чал фи­ло­со­фию в университетете) и у Б. Бет­ти­нел­ли в Консерватории имени Дж. Вер­ди в Ми­ла­не, ди­ри­жи­ро­ва­нию обу­чал­ся у А. Вот­то и у Ф. Фер­ра­ры в Ве­не­ции. С 1968 года при­гла­шён­ный ди­ри­жёр Ор­ке­ст­ра Итальянского ра­дио (RAI) и главный ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра фес­ти­ва­ля «Фло­рен­тий­ский му­зы­каль­ный май» (до 1980 года).

В 1972-1982 годах главный ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра «Но­вая Фи­лар­мо­ния» (Лон­дон), в 1980-1992 годах музыкальный руководитель Фи­ла­дель­фий­ско­го ор­ке­ст­ра, в 1986-2005 годах художественный руководитель те­ат­ра «Ла Ска­ла» (Ми­лан). С 1971 года ре­гу­ляр­но вы­сту­па­ет на Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле (в ча­ст­но­сти, с Вен­ским фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром).

Ди­ри­жи­ру­ет ве­ду­щи­ми кол­лек­ти­ва­ми ми­ра, в том числе Бер­лин­ским и Нью-Йорк­ским филармо­ническими ор­ке­ст­ра­ми. С 2010 года главный ди­ри­жёр Чи­каг­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра и художественный руководитель Римской опе­ры.

В об­шир­ном ре­пер­туа­ре - опе­ры «Уз­нан­ная Ев­ро­па» А. Саль­е­ри (по­став­ле­на к от­кры­тию «Ла Ска­ла» по­сле ре­кон­ст­рук­ции в 2004 году), «Свадь­ба Фи­га­ро», «Дон Жу­ан», «Так по­сту­па­ют все жен­щи­ны» В.А. Мо­цар­та , «Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на, «Виль­гельм Телль», «Де­ва озе­ра» Дж. Рос­си­ни, «Дон Пас­куа­ле» Г. До­ни­цет­ти, большая часть опер В. Бел­ли­ни, Дж. Вер­ди, Дж. Пуч­чи­ни, «Ле­ту­чий гол­лан­дец» и «Пар­си­фаль» Р. Ваг­не­ра, Ре­к­ви­ем Вер­ди, русская сим­фоническая му­зы­ка (П.И. Чай­ков­ский, А.Н. Скря­бин, С.В. Рах­ма­ни­нов), му­зы­ка XX века (опе­ра «Диа­ло­ги кар­ме­ли­ток» Ф. Пу­лен­ка, «Кар­ми­на бу­ра­на» К. Ор­фа, 5-я сим­фо­ния Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, про­из­ве­де­ния Г. Пет­рас­си, Д. Ли­ге­ти и других). Ау­дио­за­пи­си опер Мо­цар­та, всех сим­фо­ний Бет­хо­ве­на, Ф. Шу­бер­та и Чай­ков­ско­го .