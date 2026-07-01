МУТАНАББИ

МУТАНАББИ (Аль-Му­та­наб­би; буквально - вы­даю­щий се­бя за про­ро­ка) Абу-т-Тай­иб Ах­мед ибн аль-Ху­сейн - арабский поэт.

Из се­мьи во­до­во­за, воз­во­див­шей своё про­ис­хо­ж­де­ние к юж­но­ара­вий­ским пле­ме­нам. За­ра­ба­ты­вал на жизнь со­чи­не­ни­ем па­не­ги­ри­ков знат­ным осо­бам. Ис­пы­тал влия­ние Абу Там­ма­ма и Бух­ту­ри. Вос­при­нял идеи кар­ма­тов; в 933 году объ­явил се­бя про­ро­ком; по­сле двух­лет­не­го за­клю­че­ния вер­нул­ся к по­этическому ре­мес­лу.

Вер­ши­ной твор­че­ст­ва Мутанабби счи­та­ет­ся пе­ри­од 948-957 годов, ко­гда он был при­двор­ным по­этом хам­да­нид­ско­го эми­ра Сейф ад-Дау­ля, ко­то­ро­го вос­пел в об­ра­зе ге­роя, при­зван­но­го вос­ста­но­вить бы­лое мо­гу­ще­ст­во ара­бов. В 957-962 годах при­двор­ный па­не­ги­рист Ка­фу­ра - фак­тического пра­ви­те­ля их­ши­дид­ско­го Егип­та . В 965 году Мутанабби при­нял при­гла­ше­ние бу­ид­ско­го сул­та­на в Ши­ра­зе Адуд ад-Дау­ля, од­на­ко, по­свя­тив но­во­му по­кро­ви­те­лю нескольких сво­их луч­ших па­не­ги­ри­ков, по­ки­нул его двор по неизвестным при­чи­нам.

Твор­че­ст­во Мутанабби, ока­зав­шее боль­шое воз­дей­ст­вие на арабскую по­эзию, от­ли­ча­ет бо­га­тая об­раз­ность и афо­ри­стич­ность язы­ка; его сти­хи ис­кус­ны в зву­ко­вом от­но­ше­нии. Мно­гие бей­ты Мутанабби ста­ли по­го­вор­ка­ми. Убит бе­дуи­на­ми . Пер­вую ре­дак­цию ди­ва­на Мутанабби осу­ще­ст­вил Бут­рус аль-Бу­ста­ни (1860 год).