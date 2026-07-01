МУТАНАББИ
МУТАНАББИ (Аль-Мутанабби; буквально - выдающий себя за пророка) Абу-т-Тайиб Ахмед ибн аль-Хусейн - арабский поэт.
Из семьи водовоза, возводившей своё происхождение к южноаравийским племенам. Зарабатывал на жизнь сочинением панегириков знатным особам. Испытал влияние Абу Таммама и Бухтури. Воспринял идеи карматов; в 933 году объявил себя пророком; после двухлетнего заключения вернулся к поэтическому ремеслу.
Вершиной творчества Мутанабби считается период 948-957 годов, когда он был придворным поэтом хамданидского эмира Сейф ад-Дауля, которого воспел в образе героя, призванного восстановить былое могущество арабов. В 957-962 годах придворный панегирист Кафура - фактического правителя ихшидидского Египта. В 965 году Мутанабби принял приглашение буидского султана в Ширазе Адуд ад-Дауля, однако, посвятив новому покровителю нескольких своих лучших панегириков, покинул его двор по неизвестным причинам.
Творчество Мутанабби, оказавшее большое воздействие на арабскую поэзию, отличает богатая образность и афористичность языка; его стихи искусны в звуковом отношении. Многие бейты Мутанабби стали поговорками. Убит бедуинами. Первую редакцию дивана Мутанабби осуществил Бутрус аль-Бустани (1860 год).