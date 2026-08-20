МУТАЛИБОВ, АЯЗ НИЯЗОВИЧ Мутали`бов (азер. Mütəllibov), Аяз Ниязович (12.05.1938, Баку — 27.03.2022, Баку) — азербайджанский государственный деятель.

Муталибов ( азер. Mütəllibov) , Аяз Ниязович (12.05.1938, Баку — 27.03.2022, Баку) — азербайджанский государственный деятель. Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (1962). С середины 1960-х по середину 1970-х занимал ведущие управленческие должности в холодильной промышленности Баку. С 1977 — второй секретарь Наримановского райкома КПСС. В 1979—1982 — министр местной промышленности, в 1982—1989 — председатель Госплана и заместитель председателя Совета Министров (СМ), в 1989—1990 председатель СМ Азербайджанской ССР. С 1990 — первый секретарь ЦК КП Азербайджана. В 1989—1991 — народный депутат СССР. В мае 1990 решением парламента избран президентом Азербайджана. В июле 1990 — августе 1991 — член Политбюро ЦК КПСС. В сентябре 1991 по результатам всеобщих выборов переизбран президентом. При М. в августе 1991 принята декларация о государственном суверенитете Азербайджана, в сентябре того же года введен запрет на деятельность Коммунистической партии Азербайджана, а в декабре состоялось вступление страны в СНГ. В феврале 1992 подал в отставку в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и давлением со стороны Народного фронта Азербайджана. Вскоре после восстановления М. в должности Верховным Советом республики в мае 1992 был свергнут оппозицией и уехал из страны. Поселился в РФ, работал в журналистике. В 2000—2003 — председатель Партии гражданского единства, в 2003—2012 — сопредседатель Социал-демократической партии Азербайджана, созданной азербайджанской диаспорой в России. В 2012, оставив политическую деятельность, вернулся в Азербайджан.

Соч .: Карабах — Черный сад: документальное повествование. М., 2001.

Ли т.: Goltz Th. Azerbaijan Diary: A Rogue Reporter’s Adventures in an Oil-Rich, War-Torn, Post-Soviet Republic. New York, 1998; Али-заде З . Азербайджанская элита и массы в период распада СССР (Статья-мемуары о бурном времени) // Азербайджан и Россия: общества и государства / Отв. ред. и сост. Д. Е. Фурман. М., 2001. С. 176—209. Т. К . Кораев.