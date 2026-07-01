МУТАФЧИЕВ ПЕТР СТОЯНОВ

МУТАФЧИЕВ ПЕТР СТОЯНОВ - болгарский ис­то­рик-ме­дие­вист, Академик Болгарской АН (1937 год).

В 1910 году окон­чил Со­фий­ский университет, уче­ник В.Н. Зла­тар­ско­го . В 1910-1920 годах со­труд­ник от­де­ла сред­них ве­ков Народного ар­хео­ло­гического му­зея в Со­фии. Уча­ст­ник Бал­кан­ских войн 1912-1913 годы и 1-й ми­ро­вой вой­ны, на­гра­ж­дён болгарскими и германскими во­енными ор­де­на­ми. В 1920-1922 годах изу­чал ис­то­рию Ви­зан­тии и греческую па­леогра­фию в Мюн­хен­ском университете.

В 1923-1939 годах пре­по­да­вал ис­то­рию Сер­бии, Ру­мы­нии и Ос­ман­ской им­пе­рии (до XVI века), а с 1939 года средневековую ис­то­рию Бол­га­рии на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Со­фий­ско­го университета, де­кан факультета (1936-1937 годы).

Ре­гу­ляр­но со­труд­ни­чал (1925-1941 годы) в мюн­хен­ском журнале «By­zantinische Zeitschrift», с 1935 года главный редактор журнала «Про­све­та» (Со­фия). С 1942 года со­пред­се­да­тель болгаро-германского комитета по из­да­нию ос­ман­ских до­ку­мен­тов. Опуб­ли­ко­вал свыше 270 на­учных и на­уч­но-по­пу­ляр­ных тру­дов по ис­то­рии Ви­зан­тии, средневековой Бол­га­рии и До­б­руд­жи, осо­бое вни­ма­ние уде­лял со­ци­аль­но-эко­но­мическим ас­пек­там ис­то­рии Бол­га­рии и её от­но­ше­ни­ям с другими бал­кан­ски­ми стра­на­ми и на­ро­да­ми.

В главном тру­де - 2-том­ной «Ис­то­рии бол­гар­ско­го на­ро­да» («Ис­то­рия на българ­ския на­род», 1943 год) про­сле­дил ис­то­рию Бол­га­рии от па­лео­ли­та до вре­ме­ни ца­ря Ми­хаи­ла Шиш­ма­на . Вы­сту­пал сто­рон­ни­ком тео­рии ран­не­го (в VI веке) об­ра­зо­ва­ния у сла­вян еди­но­вла­стия и го­су­дар­ст­ва. Рас­смат­ри­вал Ви­зан­тию как под­ве­рг­шую­ся ори­ен­та­ли­за­ции Восточную Римскую им­пе­рию.

От­ри­цал на­ли­чие в ней, как и в со­сед­ней Бол­га­рии, фео­да­лиз­ма, ха­рак­тер­ной чер­той ко­то­ро­го счи­тал со­еди­не­ние по­ли­тической вла­сти с круп­ным зем­ле­вла­де­ни­ем. Пред­ло­жил свою кон­цеп­цию хри­сти­ани­за­ции Бол­га­рии, счи­тая её ак­том меж­ду­народной по­ли­ти­ки и сред­ст­вом сте­реть раз­ли­чия меж­ду бул­га­ра­ми и сла­вя­на­ми. Вы­сту­пил сто­рон­ни­ком «рус­ско-ку­ман­ско­го» про­ис­хож­де­ния Пет­ра и Асе­ня, ос­но­ва­те­лей ди­на­стии Асе­ней, пред­ло­жил ори­ги­наль­ную трак­тов­ку хро­но­ло­гии под­ня­то­го ими ан­ти­ви­зантийского вос­ста­ния в Северной Бол­га­рии, пе­ре­смот­рев взгля­ды Зла­тар­ско­го и И.С. Дуй­че­ва.

Мутафчиев - ав­тор но­ва­тор­ско­го ис­сле­до­ва­ния по русско-болгарским от­но­ше­ни­ям при Свя­то­сла­ве Иго­ре­ви­че («Рус­ско-бол­гар­ские от­но­ше­ния при Свя­то­сла­ве», 1931 год), в ко­то­ром вы­ска­зал мысль о борь­бе за Бол­га­рию меж­ду Ви­зан­ти­ей и Ру­сью уже на пер­вом эта­пе по­хо­дов ки­ев­ско­го кня­зя и стрем­ле­нии Ни­ки­фо­ра II Фо­ки пред­от­вра­тить воз­мож­ный русско-болгарский со­юз.