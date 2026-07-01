МУТАФЧИЕВ ПЕТР СТОЯНОВ
МУТАФЧИЕВ ПЕТР СТОЯНОВ - болгарский историк-медиевист, Академик Болгарской АН (1937 год).
В 1910 году окончил Софийский университет, ученик В.Н. Златарского. В 1910-1920 годах сотрудник отдела средних веков Народного археологического музея в Софии. Участник Балканских войн 1912-1913 годы и 1-й мировой войны, награждён болгарскими и германскими военными орденами. В 1920-1922 годах изучал историю Византии и греческую палеографию в Мюнхенском университете.
В 1923-1939 годах преподавал историю Сербии, Румынии и Османской империи (до XVI века), а с 1939 года средневековую историю Болгарии на историко-филологическом факультете Софийского университета, декан факультета (1936-1937 годы).
Регулярно сотрудничал (1925-1941 годы) в мюнхенском журнале «Byzantinische Zeitschrift», с 1935 года главный редактор журнала «Просвета» (София). С 1942 года сопредседатель болгаро-германского комитета по изданию османских документов. Опубликовал свыше 270 научных и научно-популярных трудов по истории Византии, средневековой Болгарии и Добруджи, особое внимание уделял социально-экономическим аспектам истории Болгарии и её отношениям с другими балканскими странами и народами.
В главном труде - 2-томной «Истории болгарского народа» («История на българския народ», 1943 год) проследил историю Болгарии от палеолита до времени царя Михаила Шишмана. Выступал сторонником теории раннего (в VI веке) образования у славян единовластия и государства. Рассматривал Византию как подвергшуюся ориентализации Восточную Римскую империю.
Отрицал наличие в ней, как и в соседней Болгарии, феодализма, характерной чертой которого считал соединение политической власти с крупным землевладением. Предложил свою концепцию христианизации Болгарии, считая её актом международной политики и средством стереть различия между булгарами и славянами. Выступил сторонником «русско-куманского» происхождения Петра и Асеня, основателей династии Асеней, предложил оригинальную трактовку хронологии поднятого ими антивизантийского восстания в Северной Болгарии, пересмотрев взгляды Златарского и И.С. Дуйчева.
Мутафчиев - автор новаторского исследования по русско-болгарским отношениям при Святославе Игоревиче («Русско-болгарские отношения при Святославе», 1931 год), в котором высказал мысль о борьбе за Болгарию между Византией и Русью уже на первом этапе походов киевского князя и стремлении Никифора II Фоки предотвратить возможный русско-болгарский союз.