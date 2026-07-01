МУТАЦИЯ
МУТАЦИЯ (лат. mutatio - перемена, изменение).
1) В системе сольмизации средних веков, Возрождения и барокко переход из одного гексахорда в другой. В теории многоголосной композиции начиная с позднего Средневековья с помощью Мутации объяснялось хроматическое расширение звуковой системы.
Переход из одного гексахорда в другой необходим, если амбитус (объём) песнопения выходит за пределы одного гексахорда. Суть такого перехода заключается в переосмыслении клависа: вокс одного гексахорда приравнивается к воксу другого гексахорда (клависы - ступени звукоряда, обозначающие их латинские буквы - символы нотации; воксы - модальные функции звукоряда, обозначаются сольмизационными слогами).
Например, клавису a в натуральном гексахорде (с основанием C-ut) соответствует вокс la. Чтобы совершить (в пении) переход к b, необходимо мысленно приравнять la натурального гексахорда к mi мягкого гексахорда (с основанием F-ut), после чего (уже в пределах мягкого гексахорда) сделать ход на полутон mi-fa:
Если в песнопении случается выход за пределы стандартной миксодиатоники («истинная музыка» - musica vera), такое расширение звуковой системы получает своё теоретич. объяснение через введение «ложной мутации» (mutatio falsa). Для этого теория предлагает гексахорд с ненормативным основанием (за пределами клависов С, F и G), на котором располагаются обычные воксы. Например, если совместить вокс ut с клависом D, то слог mi придётся на клавис fis, который отсутствует в нормативной звуковой системе, что приведёт к возникновению «ложной музыки» (musica falsa), или «воображаемой музыки» (musica ficta), - звукоступеней из чужого интервального рода, а именно из хроматики (транспозиционной и/или альтерационной).
Введение Мутации в музыкальную практику научная традиция с XII века и до начала Нового времени связывала с Гвидо Аретинским, хотя ни в одном из его трактатов нет ни понятия Мутации, ни термина «mutatio». В его «Послании о незнакомом песнопении» воксы приложены только к клависам от C до A; подразумевается, что учёный экстраполировал воксы и на другие клависы описываемого им более чем 2-октавного звукоряда.
Анонимные инструктивные нотные рукописи, в которых иллюстрируются гексахорды от разных высот (т. е. подразумеваются неизбежные Мутации), встречаются со II-й половины XI века. Теоретическое осмысление Мутации произошло не ранее XIII века и было связано с распространившимися в то время многими учебными пособиями по контрапункту.
Развитое учение о Мутации (без упоминания имени Гвидо) представляет, например, «Трактат о музыке» Иеронима Моравского. Первое упоминание «ложной мутации» в «Трактате о музыке» Магистра Ламберта (около 1270 года) связано с необходимостью «усовершенствовать» (perficere) тритон, возникающий в многоголосной музыке между h и f (вверх) и между b и e (вниз). Превратить тритон в квинту или кварту можно только с помощью ложной музыки, если вообразить себе гексахорд помимо трёх, установленных «гвидоновой» традицией.
Правило запрета тритона в контрапункте XIV-XVI веков получило оригинальное обозначение: mi contra fa. По другим документальным свидетельствам, mi contra fa означало запрет большого полутона (апотома в пифагоровом строе, b-h в нетранспонированной диатонике). Трактаты XIV-XVI веков, описывающие сольмизацию, обычно включают главу о мутации.
В многоголосной музыке Возрождения и барокко смена высотного положения базовых звукорядов (путём внутренней транспозиции и секвенций), известная в модальных ладах как метабола, приобрела системный характер. Вместе с тем в ходе становления тональности перемена высотного положения звукоряда влекла за собой сдвиг на другую высоту всего комплекса тонально-функциональных отношений, известный в теории музыки под названием модуляции.
Эту важную перемену в модальной и старинной тональной (прототональной) музыке наука вплоть до Ж.Ф. Рамо продолжала объяснять с помощью гексахордовой Мутации, которая создавалась Гвидо Аретинским и его ближайшими последователями не для многоголосной гармонии, а для разучивания песнопений монодического склада (главным образом григорианского хорала).
2) Ломка голоса у подростков.
3) Предусмотренная замена инструмента в процессе муз. исполнения, напр. гобоя на английский рожок. В нотах обозначается: muta in… (итал. «замена на…»).