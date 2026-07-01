МУТАЦИЯ

МУТАЦИЯ (лат. mutatio - пе­ре­ме­на, из­ме­не­ние).

1) В сис­те­ме соль­ми­за­ции сред­них ве­ков, Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко пе­ре­ход из од­но­го гек­са­хор­да в дру­гой. В тео­рии мно­го­го­лос­ной ком­по­зи­ции на­чи­ная с позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья с по­мощью Мутации объ­яс­ня­лось хро­ма­тическое рас­ши­ре­ние зву­ко­вой сис­те­мы.

Пе­ре­ход из од­но­го гек­са­хор­да в дру­гой не­об­хо­дим, ес­ли ам­би­тус (объ­ём) пес­но­пе­ния вы­хо­дит за пре­де­лы од­но­го гек­са­хор­да. Суть та­ко­го пе­ре­хо­да за­клю­ча­ет­ся в пе­ре­ос­мыс­ле­нии кла­ви­са: вокс од­но­го гек­са­хор­да при­рав­ни­ва­ет­ся к во­ксу другого гек­са­хор­да (кла­ви­сы - сту­пе­ни зву­ко­ря­да, обо­зна­чаю­щие их латинские бу­к­вы - сим­во­лы но­та­ции; во­ксы - мо­даль­ные функ­ции зву­ко­ря­да, обо­зна­ча­ют­ся соль­ми­за­ци­он­ны­ми сло­га­ми).

Например, кла­ви­су a в на­ту­раль­ном гек­са­хор­де (с ос­но­ва­ни­ем C-ut) со­от­вет­ст­ву­ет вокс la. Что­бы со­вер­шить (в пе­нии) пе­ре­ход к b, не­об­хо­ди­мо мыс­лен­но при­рав­нять la на­ту­раль­но­го гек­са­хор­да к mi мяг­ко­го гек­са­хор­да (с ос­но­ва­ни­ем F-ut), по­сле че­го (уже в пре­де­лах мяг­ко­го гек­са­хор­да) сде­лать ход на по­лу­тон mi-fa:

Ес­ли в пес­но­пе­нии слу­ча­ет­ся вы­ход за пре­де­лы стан­дарт­ной мик­со­диа­то­ни­ки («ис­тин­ная му­зы­ка» - musica vera), та­кое рас­ши­ре­ние зву­ко­вой сис­те­мы по­лу­ча­ет своё тео­ре­тич. объ­яс­не­ние че­рез вве­де­ние «лож­ной му­та­ции» (mutatio falsa). Для это­го тео­рия пред­ла­га­ет гек­са­хорд с не­нор­ма­тив­ным ос­но­ва­ни­ем (за пре­де­ла­ми кла­ви­сов С, F и G), на ко­то­ром рас­по­ла­га­ют­ся обыч­ные во­ксы. Например, ес­ли со­вмес­тить вокс ut с кла­ви­сом D, то слог mi при­дёт­ся на кла­вис fis, ко­то­рый от­сут­ст­ву­ет в нор­ма­тив­ной зву­ко­вой сис­те­ме, что при­ве­дёт к воз­ник­но­ве­нию «лож­ной му­зы­ки» (musica falsa), или «во­об­ра­жае­мой му­зы­ки» (mu­sica fic­ta), - зву­ко­сту­пе­ней из чу­жо­го ин­тер­валь­но­го ро­да, а имен­но из хро­ма­ти­ки (транс­по­зи­ци­он­ной и/или аль­те­ра­ци­он­ной).

Вве­де­ние Мутации в музыкальную прак­ти­ку на­учная тра­ди­ция с XII века и до на­ча­ла Но­во­го вре­ме­ни свя­зы­ва­ла с Гви­до Аре­тин­ским , хо­тя ни в од­ном из его трак­та­тов нет ни по­ня­тия Мутации, ни тер­ми­на «mutatio». В его «По­сла­нии о не­зна­ко­мом пес­но­пе­нии» во­ксы при­ло­же­ны толь­ко к кла­ви­сам от C до A; под­ра­зу­ме­ва­ет­ся, что учё­ный экс­т­ра­по­ли­ро­вал во­ксы и на другие кла­ви­сы опи­сы­вае­мо­го им бо­лее чем 2-ок­тав­но­го зву­ко­ря­да.

Ано­ним­ные ин­ст­рук­тив­ные нот­ные ру­ко­пи­си, в ко­то­рых ил­лю­ст­риру­ют­ся гек­са­хор­ды от раз­ных вы­сот (т. е. под­ра­зу­ме­ва­ют­ся не­из­беж­ные Мутации), встре­ча­ют­ся со II-й половины XI века. Тео­ре­тическое ос­мыс­ле­ние Мутации про­изош­ло не ра­нее XIII века и бы­ло свя­за­но с рас­про­стра­нив­ши­ми­ся в то вре­мя многими учеб­ны­ми по­со­бия­ми по кон­тра­пунк­ту.

Раз­ви­тое уче­ние о Мутации (без упо­ми­на­ния име­ни Гви­до) пред­став­ля­ет, например, «Трак­тат о му­зы­ке» Ие­ро­ни­ма Мо­рав­ско­го. Пер­вое упо­ми­на­ние «лож­ной му­та­ции» в «Трак­та­те о му­зы­ке» Ма­ги­ст­ра Лам­бер­та (около 1270 года) свя­за­но с не­об­хо­ди­мо­стью «усо­вер­шен­ст­во­вать» (perficere) три­тон, воз­ни­каю­щий в мно­го­го­лос­ной му­зы­ке ме­ж­ду h и f (вверх) и ме­ж­ду b и e (вниз). Пре­вра­тить три­тон в квин­ту или квар­ту мож­но толь­ко с по­мо­щью лож­ной му­зы­ки, ес­ли во­об­ра­зить се­бе гек­са­хорд по­ми­мо трёх, ус­та­нов­лен­ных «гви­до­но­вой» тра­ди­ци­ей.

Пра­ви­ло за­пре­та три­то­на в кон­тра­пунк­те XIV-XVI веков по­лу­чи­ло ори­ги­наль­ное обо­зна­че­ние: mi contra fa. По другим до­ку­мен­таль­ным сви­де­тель­ст­вам, mi con­tra fa оз­на­ча­ло за­прет боль­шо­го по­лу­то­на (апо­то­ма в пи­фа­го­ро­вом строе, b-h в не­транс­по­ни­ро­ван­ной диа­то­ни­ке). Трак­та­ты XIV-XVI веков, опи­сы­ваю­щие соль­ми­за­цию, обыч­но вклю­ча­ют гла­ву о му­та­ции.

В мно­го­го­лос­ной му­зы­ке Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко сме­на вы­сот­но­го по­ло­же­ния ба­зо­вых зву­ко­ря­дов (пу­тём внут­рен­ней транс­по­зи­ции и се­к­вен­ций), из­вест­ная в мо­даль­ных ла­дах как ме­та­бо­ла, при­об­ре­ла сис­тем­ный ха­рак­тер. Вме­сте с тем в хо­де ста­нов­ле­ния то­наль­но­сти пе­ре­ме­на вы­сот­но­го по­ло­же­ния зву­ко­ря­да влек­ла за со­бой сдвиг на другую вы­со­ту все­го ком­плек­са то­наль­но-функ­цио­наль­ных от­но­ше­ний, из­вест­ный в тео­рии му­зы­ки под названием мо­ду­ля­ции.

Эту важ­ную пе­ре­ме­ну в мо­даль­ной и ста­рин­ной то­наль­ной (про­то­то­наль­ной) му­зы­ке нау­ка вплоть до Ж.Ф. Ра­мо про­дол­жа­ла объ­яс­нять с по­мо­щью гек­са­хор­до­вой Мутации, ко­то­рая соз­да­ва­лась Гви­до Аре­тин­ским и его бли­жай­ши­ми по­сле­до­ва­те­ля­ми не для мно­го­го­лос­ной гар­мо­нии, а для ра­зу­чи­ва­ния пес­но­пе­ний мо­но­дического скла­да (главным образом гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла ).

2) Лом­ка го­ло­са у под­ро­ст­ков.

3) Пре­ду­смот­рен­ная за­ме­на ин­ст­ру­мен­та в про­цес­се муз. ис­пол­не­ния, напр. го­боя на анг­лий­ский ро­жок. В но­тах обо­зна­ча­ет­ся: muta in… (итал. «за­ме­на на…»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)