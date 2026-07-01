МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО - условное понятие, под которым в России принято объединять представителей мусульманской духовной элиты, профессионально занимающихся отправлением религиозного культа (мулла, муэдзин), шариатского судопроизводства (кади, муфтий), разработкой мусульманского права (факих) и богословия (улемы), преподаванием исламских дисциплин в школах при мечетях (мударрис), руководством общинами верующих (имам), а также деятельностью суфийских братств (шейх, ишан, дервиш).
В исламе в принципе отсутствует институт, аналогичный христианской Церкви, а также духовное сословие. Любой совершеннолетний мусульманин, обладающий достаточными религиозными знаниями и авторитетом, с согласия верующих может руководить религиозной жизнью мусульманской общины. Однако в ряде мусульманских регионов, в том числе в России, Мусульманское духовенство сложилось в Новое и Новейшее время.
В Российской империи лояльная государству часть Мусульманского духовенства была превращена в духовное сословие на государственной службе. Начиная с последней трети XVIII века Мусульманское духовенство находилось под контролем МВД и губернских властей, с XIX века его делами занимался Департамент духовных дел иностранных исповеданий. На Мусульманское духовенство власти возлагали надежду на оказание помощи в интеграции мусульман в российское общество. После официального признания ислама в правление императрицы Екатерины II Мусульманское духовенство было включено в иерархию Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС) - первого российского муфтията, созданного в 1788-1789 годах в Уфе.
Для вхождения в число Мусульманского духовенства Российской империи духовные лица, избираемые в мечетных общинах, экзаменовались чиновниками ОМДС на знание основного круга исламских дисциплин, в особенности шариата и мусульманской обрядности. Сдавшие экзамены политически благонадёжные лица не моложе 22 лет получали государственную лицензию (указ) и поэтому именовались «указными» муллами и муэдзинами.
В XIX веке для организации Мусульманского духовенства на присоединённых к империи регионов со значительным мусульманским населением было создано 3 новых муфтията: Таврическое духовное правление (1831 год) и два закавказских духовных правления шиитов-имамитов и суннитов (1872 год). Мусульманское духовенство части Западной Сибири, Северного Кавказа, Степного края и Туркестана, а также находившихся под российским протекторатом Бухарского эмирата и Хивинского ханства не получило государственной регистрации и официальной иерархии. Деятельность Мусульманского духовенства регулировалась там преимущественно нормами шариата и местных обычаев.
Деятельность и пополнение Мусульманского духовенства в структуре 4 региональных муфтиятов регламентировались российским законодательством (Устав духовных дел иностранных исповеданий, в редакциях 1857, 1896 годов), учитывавшим при этом отдельные общие положения шариата, а также местные мусульманские обычаи.
Состав, правовое положение и обязанности Мусульманского духовенства в разных регионах России различались. Мусульманское духовенство разделялось на высшее и низшее («приходское» при мечетях). Высшее Мусульманское духовенство (муфтии, шиитский шейху-ль-ислам, кади, ахунды) находилось на государственном содержании. По своему статусу оно приближалось к привилегированным сословиям Российской империи - дворянству и духовенству.
Низшее Мусульманское духовенство существовало за счёт сборов своего прихода, в т. ч. отчислений от религиозных и благотворительных вакфов. В своей деятельности мулла мог совмещать обязанности духовного наставника общины (имама-хатиба), судьи (кади), нотариуса, учителя (мударриса или муаллима) и государственного служащего, обязанного среди прочего вести статистический учёт своего прихода (с 1828 года).
В Оренбургском и Таврическом муфтиятах глава мечетной общины мог быть последователем (мюридом) или руководителем (шейхом) ответвления (вирд) того или иного суфийского братства. Опасаясь мусульманского повстанчества (см. Мюридизм), власти Кавказского наместничества старались не допускать местных суфиев к занятию должностей мусульманского духовенства.
Численность официально зарегистрированного Мусульманского духовенства в Российской империи постоянно росла и в 1911 году достигла 46492 человек при 26969 мечетях. В это число не входило Мусульманское духовенство Бухарского эмирата и Хивинского ханства.
Установление советской власти повысило социальный и политический статус Мусульманского духовенства на восточных окраинах страны, где за некоторым исключением (басмачество, движение Н. Гоцинского) оно приняло сторону большевиков. Обновленческое крыло Мусульманского духовенства (см. Джадидизм) оказало государству помощь в проведении в 1920-1930-е годы культурной революции: создании общеобразовательной школы и прессы на языках народов СССР.
В годы массовых политических репрессий большинство мулл и муэдзинов были лишены возможности вести богослужение, был репрессирован почти весь аппарат правопреемника ОМДС - Центрального духовного управления мусульман России и Сибири (ЦДУМ), созданного в 1917 году. Нормализация государственных конфессиональных отношений в СССР в годы Великой Отечественной войны позволила восстановить официальное Мусульманское духовенство на всей территории страны.
В 1943 году в Ташкенте было учреждено Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ) с отделениями (казиятами) во всех союзных республиках региона. Шиитское и суннитское Мусульманское духовенство Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР объединено в 1944 году в Духовное управление мусульман Закавказья (ДУМЗ) с центром в Баку.
В июне 1944 года в городе Буйнакск (Дагестанская АССР, с 1975 года в Махачкале) было открыто Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК). В юрисдикции возобновившего свою работу в Уфе ЦДУМ входило зарегистрированное Мусульманское духовенство Европейской части СССР и Сибири. В октябре 1948 года ЦДУМ преобразован в Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС). Для подготовки кадров Мусульманского духовенства были открыты медресе Мири-Араб в Бухаре (1945 год) и Барак-хана в Ташкенте (1956-1961 годы); на базе последнего в 1971 году создан Ташкентский исламский институт.
В 1929-1991 годах религиозные объединения и Мусульманское духовенство при них подлежали обязательной регистрации. Деятельность Мусульманского духовенства курировал созданный в 1943 году Совет по делам религиозных культов, с 1965 года - Совет по делам религий. Нехватка официально открытых мечетей и зарегистрированных при них мулл вызвала рост незарегистрированных, «бродячих» мулл.
Официальное Мусульманское духовенство выбирало наименее доступные государственому контролю формы деятельности: сбор пожертвований на святых местах, участие в деятельности суфийских групп и кружков по изучению основ ислама. Согласно официальным данным, в 1982 году среди Мусульманского духовенства было около 1000 мулл при 374 религиозных объединениях. Число незарегистрированного Мусульманского духовенства оценивалось более чем в 10 тысяч «бродячих» мулл.
Поскольку в советское время большинство мусульманских институтов действовало нелегально, точной статистики Мусульманского духовенства при них не велось.
После распада СССР (1991 год) наблюдается рост численности Мусульманского духовенства. С конца 1990-х годов Правительство РФ проводит политику поддержки Мусульманского духовенства постсоветских муфтиятов в противовес зарубежным миссионерским организациям и радикальным течениям в постсоветском исламе (см. Ваххабиты). Правовое положение религиозных организаций в РФ, в том числе Мусульманское духовенство, определяется Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 год).
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