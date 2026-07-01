МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО

МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО - ус­лов­ное по­ня­тие, под ко­то­рым в Рос­сии при­ня­то объ­е­ди­нять пред­ста­ви­те­лей му­сульманской ду­хов­ной эли­ты, про­фес­сио­наль­но за­ни­маю­щих­ся от­прав­ле­ни­ем ре­лигиозного куль­та (мул­ла, му­эд­зин), ша­ри­ат­ско­го су­до­про­из­вод­ст­ва (ка­ди, муф­тий), раз­ра­бот­кой му­сульманского пра­ва (фа­ких) и бо­го­сло­вия (уле­мы), пре­по­да­ва­ни­ем ис­лам­ских дис­ци­п­лин в шко­лах при ме­че­тях (му­дар­рис), ру­ко­во­дством об­щи­на­ми ве­рую­щих (имам), а так­же дея­тель­но­стью су­фий­ских братств (шейх, ишан, дер­виш).

В ис­ла­ме в прин­ци­пе от­сут­ст­ву­ет ин­сти­тут, ана­ло­гич­ный хри­сти­ан­ской Церк­ви, а так­же ду­хов­ное со­сло­вие. Лю­бой со­вер­шен­но­лет­ний му­суль­ма­нин, об­ла­даю­щий дос­та­точ­ны­ми ре­лигиозными зна­ния­ми и ав­то­ри­те­том, с со­гла­сия ве­рую­щих мо­жет ру­ко­во­дить ре­лигиозной жиз­нью му­сульманской об­щи­ны. Од­на­ко в ря­де му­сульманских ре­гио­нов, в том числе в Рос­сии, Мусульманское духовенство сло­жи­лось в Но­вое и Но­вей­шее вре­мя .

В Российской им­пе­рии ло­яль­ная го­су­дар­ст­ву часть Мусульманского духовенства бы­ла пре­вра­ще­на в ду­хов­ное со­сло­вие на государственной служ­бе. На­чи­ная с по­след­ней тре­ти XVIII века Мусульманское духовенство на­хо­ди­лось под кон­тро­лем МВД и гу­берн­ских вла­стей, с XIX века его де­ла­ми за­ни­мал­ся Де­пар­та­мент ду­хов­ных дел ино­стран­ных ис­по­ве­да­ний. На Мусульманское духовенство вла­сти воз­ла­га­ли на­де­ж­ду на ока­за­ние по­мо­щи в ин­те­гра­ции му­суль­ман в российское об­ще­ст­во. По­сле официального при­зна­ния ис­ла­ма в прав­ле­ние императрицы Ека­те­ри­ны II Мусульманское духовенство бы­ло вклю­че­но в ие­рар­хию Орен­бург­ско­го ма­го­ме­тан­ско­го ду­хов­но­го со­б­ра­ния (ОМДС) - пер­во­го российского муф­тия­та, соз­дан­но­го в 1788-1789 годах в Уфе.

Для вхо­ж­де­ния в чис­ло Мусульманского духовенства Российской им­пе­рии ду­хов­ные ли­ца, из­би­рае­мые в ме­чет­ных об­щи­нах, эк­за­ме­но­ва­лись чи­нов­ни­ка­ми ОМДС на зна­ние основного кру­га ис­лам­ских дис­ци­п­лин, в осо­бен­но­сти ша­риа­та и му­сульманской об­ряд­но­сти. Сдав­шие эк­за­ме­ны по­ли­ти­че­ски бла­го­на­дёж­ные ли­ца не мо­ло­же 22 лет по­лу­ча­ли государственную ли­цен­зию (указ) и по­это­му име­но­ва­лись «указ­ны­ми» мул­ла­ми и му­эд­зи­на­ми.

В XIX веке для ор­га­ни­за­ции Мусульманского духовенства на при­сое­ди­нён­ных к им­пе­рии ре­гио­нов со зна­чительным му­сульманским на­се­ле­ни­ем бы­ло соз­да­но 3 но­вых муф­тия­та: Тав­рическое ду­хов­ное прав­ле­ние (1831 год) и два за­кав­каз­ских ду­хов­ных прав­ле­ния шии­тов-има­ми­тов и сун­ни­тов (1872 год). Мусульманское духовенство час­ти Западной Си­би­ри, Северного Кав­ка­за, Степ­но­го края и Тур­ке­ста­на, а так­же на­хо­див­ших­ся под российским про­тек­то­ра­том Бу­хар­ско­го эми­ра­та и Хи­вин­ско­го хан­ст­ва не по­лу­чи­ло государственной ре­ги­ст­ра­ции и официальной ие­рар­хии. Дея­тель­ность Мусульманского духовенства ре­гу­ли­ро­ва­лась там пре­имущественно нор­ма­ми ша­риа­та и ме­ст­ных обы­ча­ев.

Дея­тель­ность и по­пол­не­ние Мусульманского духовенства в струк­ту­ре 4 ре­гио­наль­ных муф­тия­тов рег­ла­мен­ти­ро­ва­лись российским за­ко­но­да­тель­ст­вом (Ус­тав ду­хов­ных дел иностранных ис­по­ве­да­ний, в ре­дак­ци­ях 1857, 1896 годов), учи­ты­вав­шим при этом отдельные об­щие по­ло­же­ния ша­риа­та, а так­же ме­ст­ные му­сульманские обы­чаи.

Со­став, пра­во­вое по­ло­же­ние и обя­зан­но­сти Мусульманского духовенства в раз­ных регио­нах Рос­сии раз­ли­ча­лись. Мусульманское духовенство раз­де­ля­лось на выс­шее и низ­шее («при­ход­ское» при ме­че­тях). Выс­шее Мусульманское духовенство (муф­тии, ши­ит­ский шей­ху-ль-ис­лам, ка­ди, ахун­ды) на­хо­ди­лось на государственном со­дер­жа­нии. По сво­ему ста­ту­су оно при­бли­жа­лось к при­ви­ле­ги­ро­ван­ным со­сло­ви­ям Российской им­пе­рии - дво­рян­ст­ву и ду­хо­вен­ст­ву.

Низ­шее Мусульманское духовенство су­ще­ст­во­ва­ло за счёт сбо­ров сво­его при­хо­да, в т. ч. от­чис­ле­ний от ре­лигиозных и бла­го­тво­рительных вак­фов. В сво­ей дея­тель­но­сти мул­ла мог со­вме­щать обя­зан­но­сти ду­хов­но­го на­став­ни­ка об­щи­ны (има­ма-ха­ти­ба), су­дьи (ка­ди), но­та­риу­са, учи­те­ля (му­дар­ри­са или му­ал­ли­ма) и государственного слу­жа­ще­го, обя­зан­но­го сре­ди про­че­го вес­ти ста­ти­стический учёт сво­его при­хо­да (с 1828 года).

В Орен­бург­ском и Тав­рическом муф­тия­тах гла­ва ме­чет­ной об­щи­ны мог быть по­сле­до­ва­те­лем (мю­ри­дом) или ру­ко­во­ди­те­лем (шей­хом) от­ветв­ле­ния (вирд) то­го или ино­го су­фий­ско­го брат­ст­ва. Опа­са­ясь му­сульманского пов­стан­че­ст­ва (см. Мю­ри­дизм), вла­сти Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ничест­ва ста­ра­лись не до­пус­кать ме­ст­ных су­фи­ев к за­ня­тию долж­но­стей му­сульманского ду­хо­вен­ст­ва.

Чис­лен­ность официально за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­но­го Мусульманского духовенства в Российской им­пе­рии по­сто­ян­но рос­ла и в 1911 году дос­тиг­ла 46492 человек при 26969 ме­че­тях. В это чис­ло не вхо­ди­ло Мусульманское духовенство Бу­хар­ско­го эми­ра­та и Хи­вин­ско­го хан­ст­ва.

Ус­та­нов­ле­ние советской вла­сти по­вы­си­ло со­ци­аль­ный и по­ли­тический ста­тус Мусульманского духовенства на восточных ок­раи­нах стра­ны, где за не­ко­то­рым ис­клю­че­ни­ем (бас­ма­че­ст­во, дви­же­ние Н. Го­цин­ско­го) оно при­ня­ло сто­ро­ну боль­ше­ви­ков. Об­нов­ленческое кры­ло Мусульманского духовенства (см. Джа­ди­дизм) ока­за­ло го­су­дар­ст­ву по­мощь в про­ве­де­нии в 1920-1930-е годы куль­тур­ной ре­во­лю­ции: соз­да­нии об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы и прес­сы на язы­ках на­ро­дов СССР .

В го­ды мас­со­вых по­ли­тических ре­прес­сий боль­шин­ст­во мулл и му­эд­зи­нов бы­ли ли­ше­ны воз­мож­но­сти вес­ти бо­го­слу­же­ние, был ре­прес­си­ро­ван поч­ти весь ап­па­рат пра­во­пре­ем­ни­ка ОМДС - Центрального ду­хов­но­го управ­ле­ния му­суль­ман Рос­сии и Си­би­ри (ЦДУМ), соз­дан­но­го в 1917 году. Нор­ма­ли­за­ция государственных кон­фес­сио­наль­ных от­но­ше­ний в СССР в го­ды Великой Отечественной вой­ны по­зво­ли­ла вос­ста­но­вить официальное Мусульманское духовенство на всей тер­ри­то­рии стра­ны.

В 1943 году в Таш­кен­те бы­ло уч­ре­жде­но Ду­хов­ное управ­ле­ние му­суль­ман Средней Азии и Ка­зах­ста­на (САДУМ) с от­де­ле­ния­ми (ка­зия­та­ми) во всех со­юз­ных рес­пуб­ли­ках ре­гио­на. Ши­ит­ское и сун­нит­ское Мусульманское духовенство Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР объ­е­ди­не­но в 1944 году в Ду­хов­ное управ­ле­ние му­суль­ман За­кав­казья (ДУМЗ) с цен­тром в Ба­ку.

В ию­не 1944 года в городе Буй­накск (Дагестанская АССР, с 1975 года в Ма­хач­ка­ле) бы­ло от­кры­то Ду­хов­ное управ­ле­ние му­суль­ман Северного Кав­ка­за (ДУМСК). В юрис­дик­ции во­зоб­но­вив­ше­го свою ра­бо­ту в Уфе ЦДУМ вхо­ди­ло за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ное Мусульманское духовенство Ев­ропейской час­ти СССР и Си­би­ри. В октябре 1948 года ЦДУМ пре­об­ра­зо­ван в Ду­хов­ное управ­ле­ние му­суль­ман Ев­ропейской час­ти СССР и Си­би­ри (ДУМЕС). Для под­го­тов­ки кад­ров Мусульманского духовенства бы­ли от­кры­ты мед­ре­се Мири-Араб в Бу­ха­ре (1945 год) и Ба­рак-хана в Таш­кен­те (1956-1961 годы); на ба­зе по­след­не­го в 1971 году соз­дан Таш­кент­ский ис­лам­ский ин­сти­тут.

В 1929-1991 годах ре­лигиозные объ­е­ди­не­ния и Мусульманское духовенство при них под­ле­жа­ли обя­за­тель­ной ре­ги­ст­ра­ции. Дея­тель­ность Мусульманского духовенства ку­ри­ро­вал соз­дан­ный в 1943 году Со­вет по де­лам ре­лигиозных куль­тов, с 1965 года - Со­вет по де­лам ре­ли­гий. Не­хват­ка официально от­кры­тых ме­че­тей и за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных при них мулл вы­зва­ла рост не­за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных, «бро­дя­чих» мулл.

Официальное Мусульманское духовенство вы­би­ра­ло наи­ме­нее дос­туп­ные государственому кон­тро­лю фор­мы дея­тель­но­сти: сбор по­жерт­во­ва­ний на свя­тых мес­тах, уча­стие в дея­тель­но­сти су­фий­ских групп и круж­ков по изу­че­нию ос­нов ис­ла­ма. Со­глас­но официальным дан­ным, в 1982 году сре­ди Мусульманского духовенства бы­ло около 1000 мулл при 374 ре­лигиозных объ­е­ди­не­ни­ях. Чис­ло не­за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­но­го Мусульманского духовенства оце­ни­ва­лось бо­лее чем в 10 тысяч «бро­дя­чих» мулл.

По­сколь­ку в советское вре­мя боль­шин­ст­во му­сульманских ин­сти­ту­тов дей­ст­во­ва­ло не­ле­галь­но, точ­ной ста­ти­сти­ки Мусульманского духовенства при них не ве­лось.

По­сле рас­па­да СССР (1991 год) на­блю­да­ет­ся рост чис­лен­но­сти Мусульманского духовенства. С конца 1990-х годов Пра­ви­тель­ст­во РФ про­во­дит по­ли­ти­ку под­держ­ки Мусульманского духовенства пост­со­вет­ских муф­тия­тов в про­ти­во­вес за­ру­беж­ным мис­сио­нер­ским ор­га­ни­за­ци­ям и ра­ди­каль­ным те­че­ни­ям в пост­со­вет­ском ис­ла­ме (см. Вах­ха­би­ты). Пра­во­вое по­ло­же­ние ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций в РФ, в том числе Мусульманское духовенство, оп­ре­де­ля­ет­ся Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О сво­бо­де со­вес­ти и о ре­ли­ги­оз­ных объ­е­ди­не­ни­ях» (1997 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)