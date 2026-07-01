МУСТОНЕН АНДРЕС
МУСТОНЕН АНДРЕС - эстонский дирижёр и скрипач, заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1986).
Один из основоположников аутентичного исполнительства в СССР. В 1977 году окончил Таллинскую консерваторию как скрипач (класс Э. Липпуса). В 1972 году основал и возглавил ансамбль старинной музыки «Hortus musicus», с которым гастролирует, участвует в крупнейших международных музыкальных фестивалях.
Дирижировал симфоническими оркестрами, в том числе Национальным симфоническим оркестром Эстонии. В репертуаре Мустонена - музыка композиторов барокко и XX-XXI веков, в том числе современных эстонских (А. Пярт, Х. Лепнурм). Основатель (1989 год) и художественный руководитель ежегодного Международного фестиваля барочной музыки в Таллине.