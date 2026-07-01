МУСТОНЕН АНДРЕС

МУСТОНЕН АНДРЕС - эстонский ди­ри­жёр и скри­пач, заслуженный деятель ис­кусств Эстонской ССР (1986).

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва в СССР. В 1977 году окон­чил Тал­лин­скую консерваторию как скри­пач (класс Э. Лип­пу­са). В 1972 году ос­но­вал и воз­гла­вил ан­самбль ста­рин­ной му­зы­ки «Hortus musicus», с ко­то­рым га­ст­ро­ли­ру­ет, уча­ст­ву­ет в круп­ней­ших ме­ж­ду­народных музыкальных фес­ти­ва­лях.

Ди­ри­жи­ро­вал сим­фо­ническими ор­ке­ст­ра­ми, в том числе Национальным сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром Эс­то­нии. В ре­пер­туа­ре Мустонена - му­зы­ка ком­по­зи­то­ров ба­рок­ко и XX-XXI веков, в том числе современных эс­тон­ских (А. Пярт, Х. Леп­нурм). Ос­но­ва­тель (1989 год) и художественный руководитель еже­год­но­го Ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля ба­роч­ной му­зы­ки в Тал­ли­не.