МУСТЬЕ
1) МУСТЬЕ - мустьерская эпоха (фран. moustérien), то же, что средний палеолит.
Понятие введено Г. де Мортилье в 1872 году. Названа по Ле-Мустье. Наиболее распространённые типы каменных орудий - скрёбла, леваллуазские острия, остроконечники; встречаются также двойные ретушированные острия (лимасы) и др.
2) Варианты среднепалеолитических индустрий, отличающиеся специфическим набором типов каменных орудий, прежде всего наличием скрёбел и треугольных остроконечников, края которых обработаны односторонней ретушью. Характерно плоскостное раскалывание каменного сырья, в том числе техника Леваллуа. Изделия из кости, как правило, отсутствуют.
Мустье известны в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Южной Сибири, на территории Монголии. Отдельные формы орудий Мустье известны в позднем Ашеле; комплексы, характерные для Мустье, появляются к концу рисс-вюрмского межледниковья и существуют в основном в начале вюрмского оледенения (около 250-240 тысяч лет назад).
На Пиренейском и Крымском полуостровах для Мустье получены поздние радиоуглеродные датировки - 27-29 тысяч лет назад.
Типологическая неоднородность индустрий Мустье для территории Франции была установлена французскими исследователями в I-й половине XX века. Эти наблюдения обобщены Ф. Бордом, который в 1953 году выделил в рамках Мустье 4 варианта. Мустье с ашельской традицией (Le moustérien de tradition acheul ́eenne) характеризуется наличием бифасов, как правило сердцевидных, и верхнепалеолитических типов: резцов, скребков, проколок.
На заключительной стадии развития этого варианта Мустье доля верхнепалеолитических типов увеличивается, появляются ножи с горбатым ретушированным обушком. Типичное Мустье (фран. Le moust ́erien typique) выделено Д. Пейрони; характерно обилие скрёбел и остроконечников, доминирует техника Леваллуа.
Мустье шарантское, шарантьен (фран. «charentien»), по Ф. Борду, состоит из двух фаций: типа Кина и типа Ферраси, выделенных по материалам стоянки Ла-Кина и слоя С грота Ла-Ферраси. Мустье типа Кина (фран. Le moustérien de type Quina) характеризуется преобладанием массивных скрёбел с двусторонней ретушью (типа Кина) и поперечных скрёбел укороченных пропорций; оформлены характерной чешуйчатой ретушью; техника раскалывания - нелеваллуазская.
Мустье типа Ферраси (фран. Le moustérien de type Ferrassie) определяется как леваллуазская фация шарантского Мустье, типы орудий аналогичны формам Мустье типа Кина, но изготовлены они на леваллуазских заготовках, менее массивных и более удлинённых. Для зубчатого Мустье (фран. Le moustérien а̀ denticulés) показательны многочисленность предметов с выемчатыми и зубчатыми краями, меньшая доля острий и скрёбел.
Эти варианты Мустье ныне не рассматриваются в качестве универсальных и используются для характеристики Мустье в основном на территории Франции, некоторые исследователи ставят под сомнение правомерность их выделения, но сам факт вариативности индустрий Мустье не вызывает сомнений.
Ныне в изучении Мустье одной из актуальных остаётся задача выделения и описания как региональных, так и иных вариантов индустрий Мустье.