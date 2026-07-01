МУСТЬЕ

1) МУСТЬЕ - му­сть­ер­ская эпо­ха (фран. moustérien), то же, что сред­ний па­лео­лит .

По­ня­тие вве­де­но Г. де Мор­ти­лье в 1872 году. На­зва­на по Ле-Му­стье. Наи­бо­лее рас­про­ст­ра­нён­ные ти­пы ка­мен­ных ору­дий - скрёб­ла, ле­вал­лу­аз­ские острия, остро­ко­неч­ни­ки; встре­ча­ют­ся так­же двой­ные ре­ту­ши­ро­ван­ные острия (ли­ма­сы) и др.

2) Ва­ри­ан­ты сред­не­па­лео­ли­тических ин­ду­ст­рий, от­ли­чаю­щие­ся спе­ци­фическим на­бо­ром ти­пов ка­мен­ных ору­дий, пре­ж­де все­го на­ли­чи­ем скрё­бел и тре­уголь­ных ост­роко­неч­ни­ков, края ко­то­рых об­ра­бо­та­ны од­но­сто­рон­ней ре­ту­шью. Ха­рак­тер­но пло­ско­ст­ное рас­ка­лы­ва­ние ка­мен­но­го сы­рья, в том числе тех­ни­ка Ле­вал­луа. Из­де­лия из кос­ти, как пра­ви­ло, от­сут­ст­ву­ют.

Мустье из­вест­ны в Ев­ро­пе, Северной Аф­ри­ке, на Ближ­нем Вос­то­ке, в Центральной Азии, Южной Си­би­ри, на тер­ри­то­рии Мон­го­лии. Отдельные фор­мы ору­дий Мустье из­вест­ны в позд­нем Аше­ле; ком­плек­сы, ха­рак­тер­ные для Мустье, по­яв­ля­ют­ся к кон­цу рисс-вюрм­ско­го меж­лед­ни­ко­вья и су­ще­ст­ву­ют в основном в на­ча­ле вюрм­ско­го оле­де­не­ния (около 250-240 тысяч лет на­зад).

На Пи­ре­ней­ском и Крым­ском полуостровах для Мустье по­лу­че­ны позд­ние ра­дио­уг­ле­род­ные да­ти­ров­ки - 27-29 тысяч лет на­зад.

Ти­по­ло­гическая не­од­но­род­ность ин­ду­ст­рий Мустье для тер­ри­то­рии Фран­ции бы­ла ус­та­нов­ле­на французскими ис­сле­до­ва­те­ля­ми в I-й половине XX века. Эти на­блю­де­ния обоб­ще­ны Ф. Бор­дом, ко­то­рый в 1953 году вы­де­лил в рам­ках Мустье 4 ва­ри­ан­та. Мустье с ашель­ской тра­ди­ци­ей (Le moustérien de tradi­tion acheul ́eenne) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся на­ли­чи­ем би­фа­сов, как пра­ви­ло серд­це­вид­ных, и верх­не­па­лео­ли­тических ти­пов: рез­цов, скреб­ков, про­ко­лок.

На за­клю­чительной ста­дии раз­ви­тия это­го ва­ри­ан­та Мустье до­ля верх­не­па­лео­ли­тических ти­пов уве­ли­чи­ва­ет­ся, по­яв­ля­ют­ся но­жи с гор­ба­тым ре­ту­ши­ро­ван­ным обуш­ком. Ти­пич­ное Мустье (фран. Le mo­us­t ́erien typique) вы­де­ле­но Д. Пей­ро­ни; ха­рак­тер­но оби­лие скрёбел и ост­ро­конеч­ни­ков, до­ми­ни­ру­ет тех­ни­ка Ле­вал­луа.

Мустье ша­рант­ское, ша­ран­ть­ен (фран. «cha­rentien»), по Ф. Бор­ду, со­сто­ит из двух фа­ций: ти­па Ки­на и ти­па Фер­ра­си, выде­лен­ных по ма­те­риа­лам сто­ян­ки Ла-Ки­на и слоя С гро­та Ла-Фер­ра­си . Мустье ти­па Ки­на (фран. Le moustérien de type Quina) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пре­об­ла­да­ни­ем мас­сив­ных скрё­бел с дву­сто­рон­ней ре­ту­шью (ти­па Ки­на) и по­пе­реч­ных скрё­бел уко­ро­чен­ных про­пор­ций; оформ­ле­ны ха­рак­тер­ной че­шуй­ча­той ре­ту­шью; тех­ни­ка рас­ка­лы­ва­ния - не­ле­вал­лу­аз­ская.

Мустье ти­па Фер­ра­си (фран. Le moustérien de type Ferrassie) оп­ре­де­ля­ет­ся как ле­вал­лу­аз­ская фа­ция ша­рант­ско­го Мустье, ти­пы ору­дий ана­ло­гич­ны фор­мам Мустье ти­па Ки­на, но из­го­тов­ле­ны они на ле­вал­лу­аз­ских за­го­тов­ках, ме­нее мас­сив­ных и бо­лее уд­ли­нён­ных. Для зуб­ча­то­го Мустье (фран. Le mous­térien а̀ denticulés) по­ка­за­тель­ны мно­гочис­лен­ность пред­ме­тов с вы­ем­ча­ты­ми и зуб­ча­ты­ми края­ми, мень­шая до­ля ост­рий и скрё­бел.

Эти ва­ри­ан­ты Мустье ны­не не рас­смат­ри­ва­ют­ся в ка­че­ст­ве уни­вер­саль­ных и ис­поль­зу­ют­ся для ха­рак­те­ри­сти­ки Мустье в основном на тер­ри­то­рии Фран­ции, не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли ста­вят под со­мне­ние пра­во­мер­ность их вы­де­ле­ния, но сам факт ва­риа­тив­но­сти ин­ду­ст­рий Мустье не вы­зы­ва­ет со­мне­ний.

Ны­не в изу­че­нии Мустье од­ной из ак­ту­аль­ных ос­та­ёт­ся за­да­ча вы­де­ле­ния и опи­са­ния как ре­гио­наль­ных, так и иных ва­ри­ан­тов ин­ду­ст­рий Му­стье.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)