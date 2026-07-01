МУСТАНГА ПЕЩЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
МУСТАНГА ПЕЩЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ - археологические памятники, связанные с пещерами на территории королевства Мустанг (северо-восток Непала).
Исследованиями непальско-германской экспедиций с 1989 года выявлено более 400 искусственных пещер (у «больших» высота до 4 метров, площадь свыше 10 м2; большинство - несколько м2), расположенных 2-7 ярусами: в нижних - жили люди, средние - использовались как склады, верхние (маленькие) - служили для жертвоприношений. Некоторые пещеры соединялись ходами. Часть пещер датируется началом раннего железного века (в том числе не позднее IX-VIII веков до нашей эры), большинство - Средневековьем, в некоторых пещерах есть материалы до XX века.
В ряде случаев отмечено многократное (с перерывами) использование, в том числе и для захоронений. Внутри пещер часто встречаются перегородки из камня или глины, зафиксированы многочисленные настенные росписи на буддистские сюжеты. На склонах гор, близ пещер, встречаются ступы. От поздних периодов сохранилась внешняя инфраструктура - каменные и деревянные террасы, галереи, лестницы.
Среди находок: кувшины высотой до 60 см, вазы на поддоне и др. сосуды; изделия из бронзы; железные ножи и наконечники стрел; бамбуковые древки; кости яков, овец, лошадей, мулов; остатки риса, голозёрного ячменя, пшеницы, гречихи; шкуры животных, в том числе обработанные. В одной из пещер группы Мебрак (около 400 года до н. э. - 50 год н. э.) исследовано более 30 захоронений. Покойников, связанных, в скорченном положении, помещали на дерев. ложа с резными стенками; благодаря сухому климату тела частично мумифицировались, хорошо сохранились изделия из ткани и кожи, бамбуковые подстилки и флейты, и др.
В 2000-х годах под руководством М. Олдендерфера (Калифорнийский университет) были продолжены работы близ деревни Самдзонг (высота 4200 метров над уровнем моря). Изучено несколько десятков пещер от I века до н.э. до V века н.э., в том числе 27 пещер-захоронений. У большинства тел мягкие ткани срезали с костей, затем скелеты помещали на деревянной полати.
Анализ ДНК показал, что все умершие были родственниками; прослеживается их генетическая связь с населением северо-западной части Индии. Погребальный обряд трактуется как промежуточный вариант между зороастрийским и тибетскими «небесными» погребениями. В пещерах среднего яруса обнаружено 2 библиотеки: около 10 тысяч рукописей старым тибетским письмом, в том числе с иллюстрациями, в основном религиозные тексты Бон. На стенах жилых пещер и библиотек - фрески IV-V веков с сильным влиянием индийских стилей, характерных для ранней эпохи Гуптов.
Напротив одной из групп пещер, на холме Кхингар (высота 3400 метров над уровнем моря), под руководством Х.Г. Хюттеля (Германский археологический институт) с 1991 года ведутся раскопки поселения. Выявлено 3 периода: II век до н.э. - III век н.э.; рубеж IV-V - начало VIII века; конец VIII - XV веков.
Изучались: каменный склеп, в котором захоронено 25 человек и 15 лошадей, среди инвентаря - вещи центрально-азиатского происхождения IV-V веков до н.э.; укрепления, здания дворца и храма периодов 1 и 2; остатки домов с саманными стенами и буддийского монастыря периода 3.
Предполагается, что активное использование пещерного комплекса связано с людьми, удалявшимися в отдалённые районы для религиозного поиска и создававшими пещерные обители. Неприступные пещерные убежища в Средневековье могли использоваться и в качестве замков (дзонгов).