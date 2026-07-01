МУСТАНГА ПЕЩЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

МУСТАНГА ПЕЩЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ - ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки, свя­зан­ные с пе­ще­ра­ми на тер­ри­то­рии ко­ро­лев­ст­ва Мус­танг (се­ве­ро-вос­ток Не­па­ла).

Ис­сле­до­ва­ния­ми не­паль­ско-германской экс­пе­ди­ций с 1989 года вы­яв­ле­но бо­лее 400 ис­кусственных пе­щер (у «боль­ших» высота до 4 метров, площадь свыше 10 м2; боль­шин­ст­во - несколько м2), рас­по­ло­жен­ных 2-7 яру­са­ми: в ниж­них - жи­ли лю­ди, сред­ние - ис­поль­зо­ва­лись как скла­ды, верх­ние (ма­лень­кие) - слу­жи­ли для жерт­во­при­но­ше­ний. Не­ко­то­рые пе­ще­ры со­еди­ня­лись хо­да­ми. Часть пе­щер да­ти­ру­ет­ся на­ча­лом ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (в том числе не позд­нее IX-VIII веков до нашей эры), боль­шин­ст­во - Сред­не­ве­ковь­ем , в не­ко­то­рых пе­ще­рах есть ма­те­риа­лы до XX века.

В ря­де слу­ча­ев от­ме­че­но мно­го­крат­ное (с пе­ре­ры­ва­ми) ис­поль­зо­ва­ние, в том числе и для за­хо­ро­не­ний. Внут­ри пе­щер час­то встре­ча­ют­ся пе­ре­го­род­ки из кам­ня или гли­ны, за­фик­си­ро­ва­ны мно­го­численные на­стен­ные рос­пи­си на буд­ди­ст­ские сю­же­ты. На скло­нах гор, близ пе­щер, встре­ча­ют­ся сту­пы. От позд­них пе­рио­дов со­хра­ни­лась внеш­няя ин­фра­струк­ту­ра - ка­мен­ные и де­ревянные тер­ра­сы, га­ле­реи, ле­ст­ни­цы.

Сре­ди на­хо­док: кув­ши­ны высотой до 60 см, ва­зы на под­до­не и др. со­су­ды; из­де­лия из брон­зы; же­лез­ные но­жи и на­ко­неч­ни­ки стрел; бам­бу­ко­вые древ­ки; кос­ти яков, овец, ло­ша­дей, му­лов; ос­тат­ки ри­са, го­ло­зёр­но­го яч­ме­ня, пше­ни­цы, гре­чи­хи; шку­ры жи­вот­ных, в том числе об­ра­бо­тан­ные. В од­ной из пе­щер груп­пы Меб­рак (около 400 года до н. э. - 50 год н. э.) ис­сле­до­ва­но бо­лее 30 за­хо­ро­не­ний. По­кой­ни­ков, свя­зан­ных, в скор­чен­ном по­ло­же­нии, по­ме­ща­ли на де­рев. ло­жа с рез­ны­ми стен­ка­ми; бла­го­да­ря су­хо­му кли­ма­ту те­ла час­тич­но му­ми­фи­ци­ро­ва­лись, хо­ро­шо со­хра­ни­лись из­де­лия из тка­ни и ко­жи, бам­бу­ко­вые под­стил­ки и флей­ты, и др.

В 2000-х годах под руководством М. Ол­ден­дер­фе­ра (Ка­ли­фор­ний­ский университет) бы­ли про­дол­же­ны ра­бо­ты близ деревни Самд­зонг (высота 4200 метров над уров­нем мо­ря). Изу­че­но несколько де­сят­ков пе­щер от I века до н.э. до V века н.э., в том числе 27 пе­щер-за­хо­ро­не­ний. У боль­шин­ст­ва тел мяг­кие тка­ни сре­за­ли с кос­тей, за­тем ске­ле­ты по­ме­ща­ли на де­ревянной по­ла­ти.

Ана­лиз ДНК по­ка­зал, что все умер­шие бы­ли род­ст­вен­ни­ка­ми; про­сле­жи­ва­ет­ся их ге­не­тическая связь с на­се­ле­ни­ем северо-западной ча­сти Ин­дии . По­гре­баль­ный об­ряд трак­ту­ет­ся как про­ме­жу­точ­ный ва­ри­ант ме­ж­ду зо­роа­ст­рий­ским и ти­бет­ски­ми «не­бес­ны­ми» по­гре­бе­ния­ми. В пе­ще­рах среднего яру­са об­на­ру­же­но 2 биб­лио­те­ки: около 10 тысяч ру­ко­пи­сей ста­рым ти­бет­ским пись­мом, в том числе с ил­лю­ст­ра­ция­ми, в основном ре­лигиозные тек­сты Бон. На сте­нах жи­лых пе­щер и биб­лио­тек - фре­ски IV-V веков с силь­ным влия­ни­ем индийских сти­лей, ха­рак­тер­ных для ран­ней эпо­хи Гуп­тов.

На­про­тив од­ной из групп пе­щер, на хол­ме Кхин­гар (высота 3400 метров над уров­нем мо­ря), под руководством Х.Г. Хют­те­ля (Германский ар­хео­ло­гический институт) с 1991 года ве­дут­ся рас­коп­ки по­се­ле­ния. Вы­яв­ле­но 3 пе­рио­да: II век до н.э. - III век н.э.; ру­беж IV-V - начало VIII века; конец VIII - XV веков.

Изу­ча­лись: ка­мен­ный склеп, в ко­то­ром за­хо­ро­не­но 25 че­ло­век и 15 ло­ша­дей, сре­ди ин­вен­та­ря - ве­щи центрально-ази­атского про­ис­хо­ж­де­ния IV-V веков до н.э.; ук­ре­п­ле­ния, зда­ния двор­ца и хра­ма пе­рио­дов 1 и 2; ос­тат­ки до­мов с са­ман­ны­ми сте­на­ми и буд­дий­ско­го мо­на­сты­ря пе­рио­да 3.

Пред­по­ла­га­ет­ся, что ак­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние пещерного комплекса свя­за­но с людь­ми, уда­ляв­ши­ми­ся в от­да­лён­ные рай­о­ны для ре­лигиозного по­ис­ка и соз­да­вав­ши­ми пе­щер­ные оби­те­ли. Не­при­ступ­ные пе­щер­ные убе­жи­ща в Сред­не­ве­ко­вье мог­ли ис­поль­зо­вать­ся и в ка­че­ст­ве зам­ков (дзон­гов).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)