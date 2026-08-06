МУССОЛИНИ БЕНИТО

Итальянский диктатор, основатель фашизма.

Родился в семье, которая придерживалась революционных взглядов. Работал сельским учителем, затем преподавал в колледже. В 1902 г. вступил в Итальянскую социалистическую партию (ИСП). Посещал лекции В. Парето. Увлекался марксистскими и анархо-синдикалистскими идеями, в том числе под влиянием А. Балабановой . Испытал влияние Ж. Сореля. С 1908 г. участвовал в организации стачек и демонстраций, неоднократно арестовывался. Уже тогда его называли «дуче» (вождь). В 1912 г. стал редактором ее газеты ИСП “Аванти!”. Автор биографии Я. Гуса (1913). Однако демократический характер преобразований, за которые выступали социалисты, скоро перестал устраивать молодого лидера. Во время Первой мировой войны Муссолини активно выступал за вступление в нее Италии, чтобы страна могла получить свою долю при новом разделе мира. В 1914 г. он вышел из рядов ИСП и после вступления Италии в войну отправился на фронт. Капрал. В 1917 г. демобилизован по ранению. Вернувшийся с войны Муссолини утверждал, что итальянцев, сражавшихся на фронте, обманули и предали. Эти идеи он развивал в редактируемой им газете «Пополо д’ Италия» («Народ Италии»). Вскоре Муссолини перестал быть не только марксистом, но и социалистом. В 1918 г. «Пополо д’ Италиа» называла марксизм грудой руин. В июле подзаголовок «Социалистическая газета» Муссолини поменял на «Газету бойцов и тружеников».

23 марта 1919 г. Муссолини собрал разношерстную радикальную публику от анархистов до футуристов, которая провозгласила Итальянский союз борьбы. Анархисты скоро отсеялись, а футуристы подчинили свои творческие планы национальной идее Муссолини. Новое движение использовало революционные слова, но выступало за сплочение нации под руководством вождя (дуче), который добьется расширения Итальянской империи и за счет других народов обеспечит процветание итальянцев — в том числе и рабочих. Сторонники Муссолини — служащие, рабочие, бывшие фронтовики — объединялись в союзы (фаши). Это слово дало название идеологии и движению фашизма. В мае 1921 г. Муссолини во главе фракции фашистов был избран в парламент. 7 ноября 1921 г. Итальянский союз борьбы был преобразован в Национальную фашистскую партию. Фашисты нападали на левых и профсоюзных активистов, доказывая, что только они могут навести порядок в Италии. 27 октября 1922 г. Муссолини организовал поход фашистов на Рим, в результате которого 29 октября король Виктор-Эммануил III поручил ему формирование правительства Италии. С 1925 г. Муссолини стал также официально именоваться дуче фашизма и основателем империи. В 1925-1926 гг., после поражения Авентинского блока, ликвидировал многопартийность и установил тоталитарный режим. Активные деятели левых и демократических партий были репрессированы. Заключил конкордат 1929 г. с Папой Римским об образовании государства Ватикан. Вместе с Д. Джентиле разработал теоретические основы фашизма, опубликованные в 1932 г. в книге «Доктрина фашизма». В 30-е гг. проводил политику экономической автаркии и государственного регулирования экономики, создал корпоративную систему, при которой в решении социальных проблем и управлении государством участвуют корпорации, в которые входят работники и предприниматели. Развязал Итало-эфиопскую войну, поддерживал фашистских диктаторов Э. Дольфуса в Австрии и Ф. Франко в Испании. С 1936 г., в ходе гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. сблизился с А. Гитлером и стал его основным союзником. 21 октября подписал германо-итальянский протокол о согласовании внешней политики, назвал итало-германский союз «Осью». Также подписал Антикоминтерновский пакт (1937) и Стальной пакт (1939). Инициатор заключения Мюнхенского соглашения 1938 г. 10 июня 1940 г. после многомесячных колебаний решился на вступление Италии во Вторую мировую войну. 28 октября 1940 г. начал нападение на Грецию, вел войну в Северной Африке, во время Великой Отечественной войны направил войска в СССР. 10 июля 1943 г. началась высадка в Сицилии англо-американских войск.

24 июля по инициативе Д. Гранди Большой фашистский совет принял решение об отстранении Муссолини от власти. За это проголосовал даже министр иностранных дел и зять Муссолини Г. Чиано. 25 июля был отстранен от власти королем и арестован. 12 сентябре выкраден немецким десантом под командованием О. Скорцени. В 1944 – 1945 г. возглавлял “республику Сало”. При попытке прорваться в Швейцарию казнен партизанами Сопротивления.

Исторические источники:

Муссолини Р. Дуче, мой отец. М., 2009;

Чиано Галеаццо. Дневник фашиста. 1939-1943. М., 2010.

Автор статьи: Шубин А.В.