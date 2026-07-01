МУСРЕПОВ ГАБИТ МАХМУТОВИЧ
МУСРЕПОВ ГАБИТ МАХМУТОВИЧ - казахский писатель, литературовед, академик АН Казахской ССР (1958 год), Герой Социалистического труда (1974 год), Народный писатель Казахской ССР (1984 год).
Родился в крестьянской семье. По окончании рабфака в Оренбурге (1926 год) год учился в Омском сельско-хозяйственном институте. Главный редактор Казгослитиздата (1928-1933 годы), газеты «Социалистик Казахстан» (1934-1935 годы), сатирического журнала «Шмель» (1956-1957 годы). В 1957-1962 годах, 1964-1966 годах председатель правления СП Казахстана; в 1959 году секретарь СП СССР.
Среди первых произведений - повесть «В пучине» (1928 год) о гражданской войне. Испытал влияние С. Сейфуллина. С серерины 1930-х годов выступал также как драматург: «Кыз-Жибек» (опера Е.Г. Брусиловского, поставлена в 1934 году) и «Козы-Корпеш и Баян-Слу» (1939 год) - обе по мотивам казахского эпоса, «Амангельды» (1936 год, совместно с Б. Майлиным) о новом народном герое - большевике.
Автор романов «Солдат из Казахстана» (1949 год, русский перевод 1949 года) о Великой Отечественной войне, «Пробуждённый край» (1953 год; русский перевод 1958 года) и «В чужих руках» (1974 год) - дилогии об урбанизации Казахстана и участии казахов в рабочем движении, «Улпан её имя» (1976 год; русский перевод 1976 год), лиричной повести «Образ, который не удалось встретить» (1966 год; Государственная премия Казахской ССР, 1968 год) о казахской молодёжи; рассказов, новелл; литературно-критической и публицистической прозы (книги «Долг художника», 1970 год, «Следы времени», 1978 год).
Государственная премия Казахской ССР (1970 год). Награждён 3 орденами Ленина (1972, 1974 годы и другое).