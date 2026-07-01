МУСРЕПОВ ГАБИТ МАХМУТОВИЧ

МУСРЕПОВ ГАБИТ МАХМУТОВИЧ - ка­захский пи­са­тель, ли­те­ра­ту­ро­вед, академик АН Ка­захской ССР (1958 год), Ге­рой Социалистического труда (1974 год), Народный пи­са­тель Ка­захской ССР (1984 год).

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. По окон­ча­нии раб­фа­ка в Орен­бур­ге (1926 год) год учил­ся в Ом­ском сельско-хозяйственном институте. Главный ре­дак­тор Каз­гос­лит­из­да­та (1928-1933 годы), газеты «Со­циа­ли­стик Ка­зах­стан» (1934-1935 годы), са­ти­рического журнала «Шмель» (1956-1957 годы). В 1957-1962 годах, 1964-1966 годах председатель прав­ле­ния СП Ка­зах­ста­на; в 1959 году сек­ре­тарь СП СССР.

Сре­ди пер­вых про­из­ве­де­ний - по­весть «В пу­чи­не» (1928 год) о гражданской вой­не. Ис­пы­тал влия­ние С. Сей­фул­ли­на. С серерины 1930-х годов вы­сту­пал так­же как дра­ма­тург: «Кыз-Жи­бек» (опе­ра Е.Г. Бру­си­лов­ско­го, поставлена в 1934 году) и «Ко­зы-Кор­пеш и Ба­ян-Слу» (1939 год) - обе по мо­ти­вам ка­захского эпо­са, «Аман­гель­ды» (1936 год, совместно с Б. Май­ли­ным) о но­вом народном ге­рое - боль­ше­ви­ке.

Ав­тор ро­ма­нов «Сол­дат из Ка­зах­ста­на» (1949 год, русский перевод 1949 года) о Великой Отечественной вой­не , «Про­бу­ж­дён­ный край» (1953 год; русский перевод 1958 года) и «В чу­жих ру­ках» (1974 год) - ди­ло­гии об ур­ба­ни­за­ции Ка­зах­ста­на и уча­стии ка­за­хов в ра­бо­чем дви­же­нии, «Ул­пан её имя» (1976 год; русский перевод 1976 год), ли­ричной по­вес­ти «Об­раз, ко­то­рый не уда­лось встре­тить» (1966 год; Государственная премия Ка­захской ССР, 1968 год) о ка­захской мо­ло­дё­жи; рас­ска­зов, но­велл; литературно-кри­тической и пуб­ли­ци­стической про­зы (кни­ги «Долг ху­дож­ни­ка», 1970 год, «Сле­ды вре­ме­ни», 1978 год).

Государственная премия Ка­захской ССР (1970 год). На­гра­ж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1972, 1974 годы и другое).