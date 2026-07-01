МУСЛИМ ИБН АЛЬ-ВАЛИД

МУСЛИМ ИБН АЛЬ-ВАЛИД-АЛЬ АНСАРИ - арабский поэт.

Сын тка­ча-воль­но­от­пу­щен­ни­ка. За­ра­ба­ты­вал на жизнь па­не­ги­ри­ка­ми вы­со­ко­по­став­лен­ным чи­нов­ни­кам, в том числе из ди­на­стии Бар­ма­ки­дов, а так­же ха­ли­фу Ха­ру­ну ар-Ра­ши­ду. По­сле 803 года, бла­го­да­ря вы­со­ко­му по­кро­ви­тель­ст­ву, по­лу­чил пост на­чаль­ни­ка поч­то­вой стан­ции в Джурд­жа­не.

В тру­дах арабских учё­ных час­то фи­гу­ри­ру­ет под про­зви­щем Сра­жён­ный кра­са­ви­ца­ми (Са­ри аль-Га­ва­ни), по­лу­чен­ным от Ха­ру­на ар-Ра­ши­да за строч­ку: «Раз­ве мож­но на­звать жиз­нью вре­мя, ко­гда ты ве­че­ром не влюб­лён, а ут­ром не сра­жён куб­ком и взгля­да­ми кра­са­виц?».

По­ми­мо па­не­ги­ри­ков , литературное на­сле­дие поэта со­став­ля­ют лю­бов­ная ли­ри­ка, по­но­ше­ния и так называемые вин­ные сти­хи, при­знан­ные луч­шим из все­го им на­пи­сан­но­го. По­эзия варь­и­ру­ет мо­ти­вы, пре­имущественно раз­ра­бо­тан­ные его пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми, од­на­ко сти­ли­сти­чес­ки при­над­ле­жит, на­ря­ду с твор­че­ст­вом Баш­ша­ра ибн Бур­да и Абу Ну­ва­са, к дви­же­нию «об­нов­ле­ния» (аль-ба­ди) в арабской ли­те­ра­ту­ре.