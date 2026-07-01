МУСЛИМ ИБН АЛЬ-ВАЛИД
МУСЛИМ ИБН АЛЬ-ВАЛИД-АЛЬ АНСАРИ - арабский поэт.
Сын ткача-вольноотпущенника. Зарабатывал на жизнь панегириками высокопоставленным чиновникам, в том числе из династии Бармакидов, а также халифу Харуну ар-Рашиду. После 803 года, благодаря высокому покровительству, получил пост начальника почтовой станции в Джурджане.
В трудах арабских учёных часто фигурирует под прозвищем Сражённый красавицами (Сари аль-Гавани), полученным от Харуна ар-Рашида за строчку: «Разве можно назвать жизнью время, когда ты вечером не влюблён, а утром не сражён кубком и взглядами красавиц?».
Помимо панегириков, литературное наследие поэта составляют любовная лирика, поношения и так называемые винные стихи, признанные лучшим из всего им написанного. Поэзия варьирует мотивы, преимущественно разработанные его предшественниками, однако стилистически принадлежит, наряду с творчеством Башшара ибн Бурда и Абу Нуваса, к движению «обновления» (аль-бади) в арабской литературе.