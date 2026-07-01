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МУСЛИМ ИБН АЛЬ-ХАДЖАДЖ
МУСЛИМ ИБН АЛЬ-ХАДЖАДЖ АБУ-ЛЬ-ХУСАЙН АЛЬ-КУШАЙРИ - мусульманский учёный-традиционалист, чей свод хадисов «ас-Сахих» («Достоверный [сборник]») считается наиболее авторитетным после сборника его современника Бухари.
Собирая хадисы, объездил Хиджаз, Сирию, Ирак, Египет. Считается, что он просмотрел около 300 тысяч хадисов, отобрал из них 12 тысяч достоверных (сахих) и разбил на 52 раздела по темам. Включение в труд большого числа рассказов исторического и биографического содержания превратил его в важный исторический источник.
Муслим составил также ряд недошедших сочинений - по мусульманскому праву (фикх) и биографии собирателей хадисов.
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