МУСЛИМ ИБН АЛЬ-ХАДЖАДЖ

МУСЛИМ ИБН АЛЬ-ХАД­ЖАДЖ АБУ-ЛЬ-ХУСАЙН АЛЬ-КУШАЙРИ - му­сульманский учё­ный-тра­ди­цио­на­лист, чей свод ха­ди­сов «ас-Са­хих» («Дос­то­вер­ный [сбор­ник]») счи­та­ет­ся наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ным по­сле сбор­ни­ка его со­вре­мен­ни­ка Бу­ха­ри.

Со­би­рая ха­ди­сы, объ­ез­дил Хид­жаз, Си­рию, Ирак , Еги­пет. Счи­та­ет­ся, что он про­смот­рел около 300 тысяч ха­ди­сов, ото­брал из них 12 тысяч дос­то­вер­ных (са­хих) и раз­бил на 52 раз­де­ла по те­мам. Вклю­че­ние в труд боль­шо­го чис­ла рас­ска­зов ис­то­рического и био­гра­фического со­дер­жа­ния пре­вра­тил его в важ­ный ис­то­рический ис­точ­ник.

Муслим со­ста­вил так­же ряд не­до­шед­ших со­чи­не­ний - по му­сульманскому пра­ву (фикх) и био­гра­фии со­би­ра­те­лей ха­ди­сов.