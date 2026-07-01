МУСКОГИ

МУСКОГИ (са­мо­на­зва­ние - мас­ко­ки) - груп­па ин­дей­ских на­ро­дов в США .

Соб­ст­вен­но Мускоги (кри­ки) и се­ми­но­лы, чи­ка­со, чок­то, хит­чи­ти (ми­ка­су­ки), ала­ба­ма, коа­са­ти, а так­же ис­чез­нув­шие ны­не апа­ла­чи и ку­са. Го­во­рят на мус­ко­гей­ских язы­ках . Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев Юго-Вос­то­ка Северной Аме­ри­ки.

Пер­вые кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми с середины XVI века (экс­пе­ди­ция Э. де Со­то). С конца XVII века об­ра­зо­вы­ва­ли круп­ные пле­мен­ные объ­е­ди­не­ния (кри­ки, чок­то, чи­ка­со). Мускоги де­ли­лись на стра­ти­фи­ци­ро­ван­ные ма­три­ли­ней­ные по­ло­ви­ны, свя­зан­ные с цве­то­вой сим­во­ли­кой (сре­ди не­мус­ког­ских на­ро­дов по­ло­ви­ны из­вест­ны толь­ко у ючи, ко­то­рые за­им­ст­во­ва­ли их у кри­ков).

«Бе­лая» по­ло­ви­на ас­со­ци­иро­ва­лась с ми­ром, «крас­ная» - с вой­ной. По­ло­ви­ны ре­гу­ли­ро­ва­ли бра­ки, на­сле­до­ва­ние имён, по­хо­рон­ные об­ря­ды и иг­ры в мяч. Все Мускоги, за ис­клю­че­ни­ем чок­то, да­лее де­ли­лись на стра­ти­фи­ци­ро­ван­ные ма­три­ли­ней­ные то­тем­ные ро­ды (по 100-300 человек в каж­дом), сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­лись ари­сто­кра­тические и ря­до­вые.

Вож­ди (ми­ко) про­ис­хо­ди­ли ис­клю­чи­тель­но из «бе­лой» по­ло­ви­ны и из ари­сто­кра­тических ро­дов. Брак ма­три­ло­каль­ный. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительности воз­ра­сту и от­но­сительности по­лу. Ха­рак­тер­ны ми­фы о трик­сте­ре и куль­тур­ном ге­рое Кро­ли­ке; ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ный в Северной Аме­ри­ке и Северной Азии мо­тив ны­ряль­щи­ка за зем­лёй име­ет у Мускогов уни­каль­ные осо­бен­но­сти. Боль­шин­ст­во Мускогов к середине XIX века бы­ло пе­ре­ме­ще­но на Ин­дей­скую тер­ри­то­рию (ны­не штат Ок­ла­хо­ма).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)