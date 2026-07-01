МУСКОГИ
МУСКОГИ (самоназвание - маскоки) - группа индейских народов в США.
Собственно Мускоги (крики) и семинолы, чикасо, чокто, хитчити (микасуки), алабама, коасати, а также исчезнувшие ныне апалачи и куса. Говорят на мускогейских языках. Традиционная культура типична для индейцев Юго-Востока Северной Америки.
Первые контакты с европейцами с середины XVI века (экспедиция Э. де Сото). С конца XVII века образовывали крупные племенные объединения (крики, чокто, чикасо). Мускоги делились на стратифицированные матрилинейные половины, связанные с цветовой символикой (среди немускогских народов половины известны только у ючи, которые заимствовали их у криков).
«Белая» половина ассоциировалась с миром, «красная» - с войной. Половины регулировали браки, наследование имён, похоронные обряды и игры в мяч. Все Мускоги, за исключением чокто, далее делились на стратифицированные матрилинейные тотемные роды (по 100-300 человек в каждом), среди которых выделялись аристократические и рядовые.
Вожди (мико) происходили исключительно из «белой» половины и из аристократических родов. Брак матрилокальный. Сиблинги делятся по относительности возрасту и относительности полу. Характерны мифы о трикстере и культурном герое Кролике; широко распространённый в Северной Америке и Северной Азии мотив ныряльщика за землёй имеет у Мускогов уникальные особенности. Большинство Мускогов к середине XIX века было перемещено на Индейскую территорию (ныне штат Оклахома).