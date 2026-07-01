МУСКОГЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ
МУСКОГЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ (Мускогские языки) - семья индейских языков Северной Америки.
Исторический ареал - юго-восток США, ныне также распространены в некоторых других регионах, в том числе в штате Оклахома; смотреть также Мускоги. Общее число говорящих свыше 20 тысяч человек (2000, перепись).
Мусогейские языки делятся на 2 ветви. В южной ветви 3 группы: западная (чоктавский и чикасавский языки; всего 12,4 тысяч человек), западно-центральная (алабамский, коасатский и вымерший апалачский языки; 0,7 тысяч человек) и восточно-центральная (хитчити-микасукский язык; 0,4 тысяч человек).
Северная ветвь состоит из одного языка - крикского (семинольско- маскогского; 7,2 тысяч человек). По данным лексикостатистики, разделение мускогейского праязыка произошло в XVI веке до н. э. В состав Мусогейски языков также могли входить почти незасвидетельствованные языки ямаси, гуале и хума. Выдвинутая гипотеза [М. Хаас, США (1951, 1952 годы)] о вхождении Мусогейских языков в макросемью галф вместе с изолированными языками атакапа, читимаша, туника и натчез не подтверждается современными исследователями.
Для Мусогейских языков характерен треугольный вокализм (a, i, o/u) с противопоставлениями по долготе и назализованности (в общей сложности 9 монофтонгов, в некоторых языках есть дифтонги). Ударение музыкальное: в ударных слогах различаются 3-4 тона. Консонантизм включает от 13 до 18 фонем: p, t, k, ʔ , tʃ , f/ɸ , s, ɬ , ʃ , h, m, n, l, j, w, изредка d, g, ŋ .
Мусогейские языки - агглютинативные языки, с элементами фузии. В имени имеются грамматические падежи - именительный и косвенный, реже - локативные. Выбор притяжательного префикса определяется классом существительного (смотерть Классы именные), принадлежность к которому связана с категорией отчуждаемости-неотчуждаемости. Нпример, в крикском языке: cv-nke [tʃankı] ‘моя рука’ - ce-nke ‘твоя рука’, vm-efv [amifa] ‘моя собака’ - cem-efv ‘твоя собака’.
Глагол согласуется с ядерными аргументами [с агенсом и пациенсом (смотерть Семантическая роль), реже с дативом] по лицу и числу, 1-е и 2-е лицо маркируются префиксами, 3-е лицо немаркировано. Например, в чоктавском яз.: ii-chi-pisatok ‘мы тебя увидели’, hash-sa-pisatok ‘вы меня увидели’. Кроме того, аффиксально выражаются многие другие глагольные категории (отрицание, определённость, модальность и др.).
Так, в коасатском языке выделяется 9 префиксальных позиций и 15 суффиксальных. В глаголе развита система аблаута: глагольная основа изменяется в зависимости от вида, реже - от времени или модальности. Кроме того, основы глаголов могут чередоваться для выражения множественности субъекта. Основной порядок слов в предложении «субъект + объект + предикат».
Для всех живых Мусогейских языков разработаны орфографии на латинской графической основе, иногда в нескольких вариантах. Особой вариативностью отличается обозначение фонемы ɬ: lh, th, hl, r, ł.
Родство Мусогейских языков было замечено в конце XVIII века. Все живые языки достаточно хорошо изучены и описаны. Исследованием занимались М. Хаас, П. Манро, Дж. Кимбалл, Дж. Бродуэлл (все - США) и другие.