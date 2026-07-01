МУСИНЫ-ПУШКИНЫ

Русский дво­рян­ский и граф­ский род, ветвь ро­да Пуш­ки­ных.

С 1480-х гг. по­ме­щи­ки Де­рев­ской пя­ти­ны Нов­го­род­ской зем­ли, до кон. 16 в. слу­жи­ли нов­го­род­ски­ми го­ро­до­вы­ми деть­ми бо­яр­ски­ми и но­си­ли фа­ми­лию Му­си­ны. В пе­ри­од ок­ку­па­ции Нов­го­ро­да (1611–17) во вре­мя Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла 17 в. ряд пред­ста­ви­те­лей ро­да ос­та­лись вер­ны центр. пра­ви­тель­ст­ву, вы­еха­ли из Нов­го­род­ской зем­ли, по­лу­чив по­ме­стья в Ус­тюж­ском и Уг­лич­ском уез­дах (впо­след­ст­вии им вер­ну­ли и часть нов­го­род­ских по­мес­тий), уча­ст­во­ва­ли в обо­ро­не Тих­вин­ско­го Свя­то-Ус­пен­ско­го мон. во вре­мя его оса­ды швед. вой­ска­ми (1613). Фа­ми­лия М.-П. за­кре­пи­лась с нач. 17 в. за не­ко­то­ры­ми чле­на­ми ро­да, ока­зав­ши­ми­ся в со­ста­ве мо­с­ков­ских чи­нов, а с кон. 17 в. по­сле со­став­ле­ния «Бар­хат­ной кни­ги» рас­про­стра­ни­лась на весь род, зна­чит. часть пред­ста­ви­те­лей ко­то­ро­го ос­та­ва­лись ря­до­вы­ми нов­го­род­ски­ми по­ме­щи­ка­ми.

Ро­до­на­чаль­ник – Ми­ха­ил Ти­мо­фее­вич Ули­тин-Пуш­кин Му­са (? – нач. 1490-х гг.), в 1480-е гг. по­лу­чил по­ме­стье в Де­рев­ской пя­ти­не Нов­го­род­ской зем­ли. Из его шес­ти сы­но­вей трое [Иван Ми­хай­ло­вич, Гри­го­рий Ми­хай­ло­вич Стар­ший и Ни­ки­фор (Ис­то­ма) Ми­хай­ло­вич Му­си­ны] ста­ли ос­но­ва­те­ля­ми трёх вет­вей ро­да. Сре­ди них осо­бо вы­де­ля­ет­ся пер­вая, к ко­то­рой при­над­ле­жат все но­си­те­ли граф­ско­го ти­ту­ла в ро­де.

Из пер­вой вет­ви из­вест­ны вну­ки И. М. Му­си­на, от ко­то­рых про­изош­ли че­ты­ре ли­нии ро­да М.-П.: За­хар Ми­хай­ло­вич Му­син (до 1573 – не ра­нее 1619), сын бо­яр­ский Де­рев­ской пя­ти­ны; Ан­д­рей Ми­хай­ло­вич Му­син (? – 1607), сын бо­яр­ский Де­рев­ской пя­ти­ны, уча­ст­ник по­дав­ле­ния Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606–07, убит под Ту­лой; Юрий Ми­хай­ло­вич Му­син-Пуш­кин (? – ме­ж­ду 1627 и 1629), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (1607/08; пер­вый член Го­су­да­ре­ва дво­ра сре­ди М.-П.), в 1580-х гг. сын бо­яр­ский ца­ри­цы М. Ф. На­гой, уча­ст­ник Вто­ро­го опол­че­ния 1611–12, 2-й (1614–16) и 1-й (1616) су­дья Раз­бой­но­го при­ка­за, вое­во­да в Ос­таш­ко­ве (1617), объ­ез­жий го­ло­ва в Мо­ск­ве в Бе­лом го­ро­де во вре­мя по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва на Мо­ск­ву (1618), за­тем со­сто­ял при цар­ском дво­ре, спо­соб­ст­во­вал воз­вы­ше­нию ро­да М.-П.; Ма­ка­рий Ми­хай­ло­вич Му­син (? – по­сле 1603), вы­бор­ный дво­ря­нин по Ста­ри­це (1602/03).

Из по­том­ков З. М. Му­си­на из­вес­тен его внук – Мат­вей Мак­си­мо­вич (ок. 1605 – не ра­нее 1655), вое­во­да в Ту­рин­ске (1652–55). По­то­мок З. М. Му­си­на в 8-м по­ко­ле­нии – Эпаф­ро­дит (Епаф­ро­дит) Сте­па­но­вич Му­син- Пуш­кин [20.4(1.5).1791–14(26).7.1831], лейт. Гвар­дей­ско­го эки­па­жа (1816), уча­ст­ник рус.-швед. вой­ны 1808–09, ко­ман­до­вал бри­гом «По­жар­ский» (1821, 1823 и 1825), чл. ма­сон­ской ло­жи «Рос­сий­ский орёл» в С.-Пе­тер­бур­ге (1822), в де­каб­рист­ских ор­га­ни­за­ци­ях не со­сто­ял, но уча­ст­во­вал в вос­ста­нии на Се­нат­ской пло­ща­ди 14(26).12.1825. Аре­сто­ван 15(27).12.1825 вел. кн. Ми­хаи­лом Пав­ло­ви­чем. Осу­ж­дён по 11-му раз­ря­ду и по кон­фир­ма­ции 10(22).7.1826 при­го­во­рён к раз­жа­ло­ва­нию в сол­да­ты с со­хра­не­ни­ем дво­рян­ст­ва. В 1826–31 уча­ст­ник Кав­каз­ской вой­ны 1817–64. По­то­мок З. М. Му­си­на в 6-м по­ко­ле­нии – Ми­ха­ил Ни­ко­лае­вич Му­син- Пуш­кин [25.11(6.12).1795–23.6(5.7). 1862], д. тайн. сов. (1856), поч. чл. Пе­терб. АН (1837/38), уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812 и за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14 (в 1813 на­гра­ж­дён дву­мя зо­лоты­ми шпа­га­ми с над­пи­сью «За храб­рость»). По­пе­чи­тель Ка­зан­ско­го учеб­но­го окр. (1827–45), при нём в Ка­за­ни ор­га­ни­зо­ва­на На­уч. б-ка, от­кры­ты 5 но­вых ка­федр Вост. раз­ря­да в со­ста­ве фи­лос. ф-та (1828–42), уч­ре­ж­де­но ка­ме­раль­ное от­де­ле­ние юри­дич. ф-та и пр.; спо­соб­ст­во­вал из­бра­нию Н. И. Ло­ба­чев­ско­го рек­то­ром Ка­зан­ско­го ун-та; при со­дей­ст­вии М. Н. Му­си­на-Пуш­ки­на в Ка­зан­ской губ. от­кры­ты 2 гим­на­зии, 2 дво­рян­ских ин­сти­ту­та, 20 уезд­ных учи­лищ, 10 ча­ст­ных пан­сио­нов и пр. По­пе­чи­тель С.-Пе­терб. учеб­но­го окр. (1845–1856), пред. С.-Пе­терб. цен­зур­но­го к-та (1845–56), се­на­тор (с 1849). По его ини­циа­ти­ве в 1849 в гим­на­зи­ях вве­де­на спе­циа­ли­за­ция в стар­ших клас­сах, соз­да­ны ла­тин­ское (для под­го­тов­ки в уни­вер­си­те­ты) и юри­ди­че­ское (для по­сту­п­ле­ния на во­ен. или гражд. служ­бу) от­де­ле­ния; в 1855 до­бил­ся пе­ре­во­да в С.-Пе­терб. ун-т ка­федр Вост. раз­ря­да ис­то­ри­ко- фи­лос. ф-та Ка­зан­ско­го ун-та.

Из по­том­ков А. М. Му­си­на из­вес­тен его сын – Бо­гдан Ан­д­рее­вич Му­син-Пуш­кин (? – до 1636), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (1629), в 1624 в чи­не стряп­че­го участ­во­вал в тор­жест­вах на свадь­бе ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча с княж­ной М. В. Дол­го­ру­ко­вой, в 1625 – в про­щаль­ном приё­ме перс. по­сла Рус­там-бе­ка. Сын Б. А. Му­си­на-Пуш­ки­на – Алек­сей Бо­гда­но­вич (? – 1655), ком­нат­ный столь­ник (1650–55) ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, уча­ст­ник рус.-польск. вой­ны 1654–67, со­хра­ни­лись его пись­ма к же­не. Его сын – И. А. Му­син-Пуш­кин, воз­ве­дён­ный ука­зом Пет­ра I от 16(27).2.1710 в рос. граф­ское дос­то­ин­ст­во. Из де­тей по­след­не­го наи­бо­лее из­вес­тен П. И. Му­син-Пуш­кин. Его пле­мян­ник – А. Э. Му­син-Пуш­кин. Сын по­след­не­го – А. А. Му­син-Пуш­кин. Из де­тей П. И. Му­си­на- Пуш­ки­на наи­бо­лее из­вес­тен Ва­лен­тин Пла­то­но­вич [6(17).12.1735–8(20).7.1804], ген.-фельдм. (1797), дей­ст­вит. ка­мер­гер (1768). Уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756–63, со­дей­ст­во­вал воз­ве­де­нию на пре­стол имп. Ека­те­ри­ны II, ком. л.-гв. Ки­ра­сир­ско­го пол­ка (1765–1768). Уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1768–1774, от­ли­чил­ся в сра­же­нии у кре­по­сти Бен­де­ры (1770; на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни). С 1783 соcтоял при на­след­ни­ке пре­сто­ла вел. кн. Пав­ле Пет­ро­ви­че, ген.-адъ­ю­тант (1783). Ви­це- пре­зи­дент Во­ен. кол­ле­гии (1786–97), чл. Со­ве­та при Вы­со­чай­шем дво­ре (с 1787). Глав­но­ко­манд. рос. вой­ска­ми в рус.-швед. вой­не 1788–90, про­явил се­бя не­ре­ши­тель­ным вое­на­чаль­ни­ком, в 1790 за­ме­нён гр. И. П. Сал­ты­ко­вым. Шеф Ка­ва­лер­гард­ско­го кор­пу­са (1796–97). Из­вес­тен его сын – Ва­си­лий Ва­лен­ти­но­вич [19(30).11.1773–5(17).4.1836], обер- шенк (1827). С 1794 слу­жил в Кол­ле­гии иностр. дел, вид­ный ма­сон. Поч. чл. АХ (1833), пред. к-та Об­ще­ст­ва по­ощ­ре­ния ху­дож­ни­ков (1835–36). Был же­нат (с 1793) на по­след­ней пред­ста­ви­тель­ни­це рос. ли­нии ро­да Брю­сов – гр. Е. Я. Брюс (1775–25.1.1829); ука­зом имп. Пав­ла I от 18(29).11.1796 по­лу­чил пра­во име­но­вать­ся гр. Му­си­ным-Пуш­ки­ным-Брю­сом. С его смер­тью 1-й граф­ский род М.-П. пре­сёк­ся.

Из по­том­ков Ю. М. Му­си­на-Пуш­ки­на из­вес­тен его сын – Яков Юрье­вич (? – ме­ж­ду 1639 и 1647), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (1615), уча­ст­ник Вто­ро­го опол­че­ния 1611–12, в 1638 уча­ст­во­вал в об­щей пе­ре­пи­си Мо­ск­вы, по­лу­чил по­ме­стья в сё­лах Илов­на и Бо­ри­сог­леб Яро­слав­ско­го у., став­шие ро­до­вым гнез­дом его по­том­ков вплоть до нач. 20 в. Сын по­след­не­го – Сав­ва Яков­ле­вич (? – 1699), столь­ник (1654), вое­во­да в Бе­ло­озе­ре (1686), от его сы­но­вей (Яко­ва Сав­ви­ча и Льва Сав­ви­ча) про­ис­хо­дят ещё две ли­нии 1-й вет­ви ро­да Му­си­ных-Пуш­ки­ных.

Из по­том­ков Я. С. Му­си­на-Пуш­ки­на из­вес­тен его внук – А. И. Му­син-Пуш­кин, воз­ве­дён­ный ука­зом имп. Пав­ла I от 5(16).4.1797 в граф­ское дос­то­ин­ст­во Рос. им­пе­рии. Из его де­тей из­вест­ны: Иван Алек­сее­вич [31.10(11.11).1783–24.6.1836], ген.-м. (1815), гоф­мей­стер (1828), в 1799–1809 слу­жил в Кол­ле­гии иностр. дел, уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812 в со­ста­ве 2-й дру­жи­ны С.-Пе­терб. опол­че­ния, от­ли­чил­ся при взя­тии По­лоц­ка (окт. 1812; на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), в сра­же­нии под Смо­ля­на­ми (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), в бо­ях на р. Бе­ре­зи­на, уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14 и 1815 (в 1813 от­ли­чил­ся при взя­тии г. Лю­не­бург и в Лейп­циг­ском сра­же­нии), ком. 2-й бри­га­ды 14-й пех. ди­ви­зии (1814–22), в 1822–26 со­сто­ял при нач. 3-й пех. ди­ви­зии, егер­мей­стер Имп. дво­ра (1828–36); На­талья Алек­се­ев­на [10(21).11.1784–27.3(8.4).1829], же­на [с 28.3(9.4).1811] кн. Д. М. Вол­кон­ско­го (1769 или 1770–1835; из ро­да Вол­кон­ских); Алек­сандр Алек­сее­вич (1788–4.4.1813), по­эт, пе­ре­во­д­чик, ис­то­рик (б. ч. со­чи­не­ний не сохр.), про­дол­жа­тель ар­хео­гра­фич. дея­тель­но­сти от­ца, в 1809–10 со­сто­ял при глав­но­ко­ман­дую­щих рос. Ду­най­ской (Мол­дав­ской) ар­ми­ей ген.-фельдм. кн. А. А. Про­зо­ров­ском и ген. от инф. кн. П. И. Ба- гра­тио­не, уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812 и за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–1814, врем. ко­манд. гар­ни­зо­ном Бер­ли­на (1813), смер­тель­но ра­нен при взя­тии Лю­не­бур­га 21.3(2.4).1813; Со­фья Алек­се­ев­на [2(13).3.1792–28.9(10.10). 1878], же­на [с 28.1(9.2).1820] кн. И. Л. Ша­хов­ско­го (1777–1860; из ро­да Ша­хов­ских); Вар­ва­ра Алек­се­ев­на [17(28).7.1796–13(25).2.1829], 1-я же­на кн. Н. И. Тру­бец­ко­го [31.3(11.4).1797–25.5(6.6).1874; см. в ст. Тру­бец­кие]; Вла­ди­мир Алек­сее­вич [31.3(11.4). 1798–17(29).8.1854], л.-гв. ка­пи­тан (1824), в 1817–25 слу­жил в л.-гв. Из­май­лов­ском пол­ку, адъ­ю­тант глав­но­ко­манд. 1-й ар­ми­ей гр. Ф. В. Ос­тен-Са­ке­на, де­каб­рист, чл. Се­вер­но­го об-ва (1825). Аре­сто­ван в Мо­ги­лё­ве 2(14).1.1826. По Вы­со­чай­ше­му по­ве­ле­нию [15(27).6.1826] пос­ле ме­ся­ца за­клю­че­ния в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти вы­пи­сан в пол­ки 25-й пех. ди­ви­зии, в 1829 по лич­ной прось­бе пе­ре­ве­дён на те­атр во­ен. дейст­вий Кав­каз­ской вой­ны 1817–64, ехал до Тиф­ли­са вме­сте с А. С. Пуш­ки­ным (их встре­ча опи­са­на в «Пу­те­ше­ст­вии в Ар­зрум»), с 1831 в от­став­ке, по хо­да­тай­ст­ву моск. во­ен. ген.-гу­бер­на­то­ра кн. Д. В. Го­ли­цы­на ос­во­бо­ж­дён от над­зо­ра 4(16).1.1834. Из де­тей И. А. Му­си­на-Пуш­ки­на из­вест­ны: Алек­сей Ива­но­вич [19(31).5.1825–19.11.1879], гоф­мар­шал (1866), с.-пе­терб. уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (с 1858), ви­це-пре­зи­дент При­двор­ной кон­то­ры (1861–70, до 1866 и. д.), по­пе­чи­тель Не­жин­ско­го ли­цея (с 1875 ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич. ин-т) кн. А. А. Без­бо­род­ко (1873–79); Алек­сандр Ива­но­вич [10(22).6.1827–19.12.1903(1.1.1904)], ген. от кав. (1890), уча­ст­ник Венг. по­хо­да 1849, Крым­ской вой­ны 1853–56, ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1866), ком. Ка­ва­лер­гард­ско­го пол­ка (1866–73), нач. 1-й бри­га­ды 1-й гв. кав. ди­ви­зии (1873), нач. 2-й (1873–75) и 1-й (1875–1881) гв. кав. ди­ви­зий, ген.-адъ­ю­тант (1874), ком. 5-го ар­мей­ско­го кор­пу­са (1881–87), по­мощ­ник ко­манд. вой­ска­ми Вар­шав­ско­го ВО (1887–90), ко­манд. вой­ска­ми Одес­ско­го ВО (1890–1903).

Из­вест­ны де­ти Алек­сея И. Му­си­на-Пуш­ки­на: Ма­рия Алек­се­ев­на [30.1(11.2).1854–4.11.1924], же­на кн. Б. Б. Ме­щер­ско­го (1850–1904; из ро­да Ме­щер­ских), по­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 в эмиг­ра­ции во Фран­ции; Алек­сандр Алек­сее­вич [8(20).3.1855–16.6.1918], тайн. сов. (1911), гоф­мей­стер (1911), по­мощ­ник по­пе­чи­те­ля Ки­ев­ско­го учеб­но­го окр. (1890–99), чл. со­ве­та ми­ни­ст­ра нар. про­све­ще­ния (с 1899), по­пе­чи­тель Одес­ско­го (1906–07) и С.-Пе­терб. (1908–13) учеб­ных ок­ру­гов, пред. Ко­мис­сии об улуч­ше­нии по­ло­же­ния нар. учи­те­лей и учи­тель­ниц (1905), се­на­тор (с 1913), поч. по­пе­чи­тель Не­жин­ско­го ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич. ин-та кн. А. А. Без­бо­род­ко (1880–1918), поч. опе­кун С.-Пе­терб. (с 1914 Пет­рогр.) при­сут­ст­вия Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний имп. Ма­рии (с 1907), сто­рон­ник со­хра­не­ния клас­сич. гим­на­зий, про­па­ган­ди­ро­вал ев­роп. опыт ор­га­ни­за­ции сред­не­го об­ра­зо­ва­ния, ав­тор ра­бот по во­про­сам нар. про­све­ще­ния, в т. ч. «Чем долж­на быть на­ша сред­не­об­ра­зо­ва­тель­ная шко­ла» (1902), «О не­об­хо­ди­мо­сти на­цио­наль­но­го ис­прав­ле­ния на­шей шко­лы» (1915), «Сред­не­об­ра­зо­ва­тель­ная шко­ла в Рос­сии и её значе­ние» (1915), в на­ча­ле Гражд. вой­ны 1917–22 ока­зал­ся в Кие­ве, где и скон­чал­ся; Вла­ди­мир Алек­сее­вич [7(19).11.1868–17.4.1918], д. стат. сов. (1914), це­ре­мо­ний­мей­стер (1909), сосниц­кий уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1899–1904, 1905–07, 1911–15), чл. Гл. управ­ле­ния Рос. об-ва Крас­но­го Кре­ста (с 1904; в 1904–05 чл. Ис­пол­нит. к-та), член-уч­ре­ди­тель С.-Пе­терб. клу­ба об­ществ. дея­те­лей (1905), глас­ный С.-Пе­терб. гор. ду­мы (1907–13), чл. Гос. со­ве­та по вы­бо­рам от чер­ни­гов­ско­го гу­берн­ско­го зем­ско­го со­б­ра­ния (1911–15), от дво­рян­ско­го об­ще­ст­ва Чер­ни­гов­ской губ. (1916–17), вхо­дил в груп­пу цен­тра (в 1912–13 чл. Бю­ро, в 1912–15 ка­зна­чей), чл. Гл. к-та Зем­ско­го сою­за (1911–17), чер­ни­гов­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1915–17), ви­це-пред. Ла­за­рев­ско­го к-та в С.-Пе­тер­бур­ге, умер в сво­ём име­нии Но­сов­ка в Не­жин­ском уез­де. Из де­тей В. А. Му­си­на-Пуш­ки­на наи­бо­лее из­вест­ны: Ва­си­лий Вла­ди­ми­ро­вич [9(21).11.1894–10.6.1959], учил­ся в Уч-ще пра­во­ве­де­ния (не окон­чил), уча­ст­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не в от­ря­де Крас­но­го Кре­ста (1917), в Гражд. вой­не 1917–22 в ди­ви­зио­не ка­ва­лер­гар­дов Во­оруж. сил Юга Рос­сии (в 1919 ра­нен в бою, в 1920 ра­нен при обо­ро­не Пе­реко­па), в эмиг­ра­ции в США, свя­щен­ник (1942), про­тои­е­рей (1948), строи­тель и на­стоя­тель Хра­ма-па­мят­ни­ка Св. Вла­ди­ми­ра в Кас­вил­ле (в со­ста­ве г. Джэксон, штат Нью- Джер­си) (1951–59), чл. епар­хи­аль­но­го со­ве­та Вост.-Амер. и Нью-Джер­сий­ской епар­хии РПЦЗ (1955–59); Мсти­слав Вла­ди­ми­ро­вич [29.10(10.11).1899–8.5.1960], с 1919 уча­ст­ник Гражд. вой­ны 1917–22 в со­ста­ве ка­ва­лер­гард­ско­го ди­ви­зио­на, эмиг­ри­ро­вал в Кон­стан­ти­но­поль (ныне Стамбул; 1920), за­тем во Фран­цию, учил­ся в Свя­то-Сер­ги­ев­ском пра­во­слав­ном бо­го­слов­ском ин-те в Па­ри­же (1934–37), при­нял мо­на­ше­ст­во с име­нем Сер­гий (1937), на­стоя­тель Свя­то-Сер­ги­ев­ской ц. в Бу­да­пеш­те (1938–45), пред. К-та рус. ор­га­ни­за­ций в Венг­рии (1938), пе­ред всту­п­ле­ни­ем в Бу­да­пешт войск Крас­ной Ар­мии по­ки­нул го­род и вер­нул­ся в Па­риж (1945), по­мощ­ник на­стоя­те­ля (1945–48) и на­стоятель (1948–60) хра­ма Сер­ги­ев­ско­го под­во­рья в Па­ри­же, ар­хи­ман­дрит РПЦЗ (1948), пред. епар­хи­аль­ной ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии (1954–1960). Их пле­мян­ник – Ан­д­рей Ан­д­рее­вич (р. 23.2.1943), ин­же­нер-хи­мик, управ­ля­ю­щий де­ла­ми (позд­нее ви­це-пред.) Сою­за рус. дво­рян во Фран­ции, гла­ва Се­мей­ной ас­со­циа­ции Му­си­ных- Пуш­ки­ных.

Из де­тей Алек­сан­д­ра И. Му­си­на-Пуш­ки­на из­вест­ны: Алек­сандр Алек­сан­д­ро­вич [22.4(4.5).1856–20.12.1907(2.1.1908)], д. стат. сов. (1901), в зва­нии ка­мер­ге­ра (1898), ви­це-гу­бер­на­тор Тур­гай­ской обл. (1886–87), Смо­лен­ской (1887–1896) и Харь­ков­ской (1896–98) гу­бер­ний, гу­бер­на­тор Во­ло­год­ской (1898–1900) и Мин­ской (1902–05) гу­бер­ний; Иван Алек­сан­д­ро­вич [10(22).11.1857–19.5.1929], стат. сов., в зва­нии ка­мер­ге­ра, ди­пло­мат, в 1900–10-х гг. со­труд­ник ря­да рос. ди­пло­ма­тич. мис­сий, в т. ч. ге­не­раль­ный кон­сул во Фло­рен­ции (1916–1918), ос­тал­ся в эмиг­ра­ции в Ита­лии. Из­вес­тен сын по­след­не­го – Алек­сандр Ива­но­вич [9(21).9.1893–5.11.1938], окон­чил Па­же­ский кор­пус (1916), учил­ся в По­ли­тех­нич. ин-те в Ри­ге и Лейп­циг­ском ун-те, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, пе­ре­шёл на сто­ро­ну сов. вла­сти, уча­ст­ник Гражд. вой­ны 1917–22, в 1921 аре­сто­ван, в 1922–27 на­хо­дил­ся в Со­ловец­ком ла­ге­ре осо­бо­го на­зна­че­ния, в 1927–38 жил в Ар­хан­гель­ске, ра­бо­тал лоц­ма­ном и элек­три­ком. Рас­стре­лян по об­ви­не­нию в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти и фа­ши­ст­ской аги­та­ции, реа­би­ли­ти­ро­ван 12.10.1989.

Внук И. А. Му­си­на-Пуш­ки­на – Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич [8(20).2.1870–29.9.1923], д. стат. сов. (1913), в долж­но­сти егер­мей­сте­ра (1907), бо­го­род­ский (1896–98) и руз­ский (1908–13) уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва, пра­ви­тель кан­це­ля­рии ми­ни­ст­ра внутр. дел (1900–01), то­ва­рищ управ­ляю­ще­го (1899–1901), управ­ляю­щий (1901–05) Дво­рян­ским зе­мель­ным и Кре­сть­ян­ским по­зе­мель­ным бан­ка­ми, де­пу­тат 4-й Гос. ду­мы [с 1912; 8(21).2.1915 от­ка­зал­ся от ман­да­та], в 1914–15 уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, то­ва­рищ ми­ни­ст­ра зем­ле­де­лия (февр. – сент./окт. 1915), уча­ст­ник Гражд. вой­ны 1917–22 в со­ста­ве Воо­руж. сил Юга Рос­сии, в 1920 эмиг­ри­ро­вал в Кон­стан­ти­но­поль, то­ва­рищ пред. ме­ст­но­го Рус. пар­ла­мент­ско­го к-та, 2-й то­ва­рищ пред. Рус. со­ве­та при П. Н. Вран­ге­ле, то­ва­рищ пред. Сою­за спа­се­ния Ро­ди­ны, позд­нее пе­ре­ехал в Ко­ро­лев­ст­во сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев.

Из по­том­ков Л. С. Му­си­на-Пуш­ки­на из­вес­тен его внук – Алек­сей Се­мё- но­вич (1730 – окт. 1817), д. тайн. сов. (1798), дейст­вит. ка­мер­гер (1776), ди­пло­мат, рос. ре­зи­дент в Дан­ци­ге (с 1756), по­слан­ник в Гам­бур­ге, Лю­бе­ке и Бре­ме­не (1761–66), Ве­ли­ко­бри­та­нии (1765–68, 1769–79), Ни­дер­лан­дах (1769), Шве­ции (1779–84). 6.12.1779 воз­ве­дён имп. Ио­си­фом II в граф­ское дос­то­ин­ст­во Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии. В 1779 ор­га­ни­зо­вал при­об­ре­те­ние имп. Ека­те­ри­ной II круп­ной кол­лек­ции жи­во­пи­си вид­но­го брит. гос. дея­те­ля, пре­мьер-мин. Ве­ли­ко­бри­та­нии лор­да Р. Уол­по­ла 1-го гр. Ор­фор­да (не­смот­ря на про­ти­во­дей­ст­вие сы­на Р. Уол­по­ла – Х. Уол­по­ла 4-го гр. Ор­фор­да) – од­ной из са­мых пер­вых и зна­чи­тель­ных в со­бра­нии Эр­ми­та­жа (сдел­ка бы­ла со­вер­ше­на от име­ни ба­ро­на Му­си­на-Пуш­ки­на). Се­на­тор (1783–91), с 1791 в от­став­ке. С его смер­тью 2-й граф­ский род М.-П. пре­сёк­ся. Из его пле­мян­ни­ков наи­бо­лее из­вест­ны: Пётр Клав­дие­вич [ме­ж­ду 1765 и 1768 – 3(15).5.1834], ген.-л. (1800), в 1788–90 уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1787–91 (от­ли­чил­ся при штур­ме Оча­ко­ва, тя­же­ло ра­нен), во­ен. кам­па­ний в Ре­чи По­спо­ли­той в 1792, ком. Ека­те­ри­но­слав­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка (1798–1799), шеф Ка­зан­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка (1799), ком. Пав­ло­град­ско­го гу­сар­ско­го пол­ка (1799–1800), шеф (1800–1801) и ком. (1801–03) Чер­ни­гов­ско­го ки­ра­сир­ско­го (с 1801 дра­гун­ско­го) пол­ка, шеф Та­ган­рог­ско­го дра­гун­ско­го (с 1812 улан­ско­го) пол­ка (1804–14), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1806–12: в 1807 ко­ман­до­вал отд. от­ря­дом, в 1810–11 – вой­ска­ми Кавк. ли­нии. Уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812 и за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14 (уча­ст­во­вал в оса­де Люб­ли­на, ру­ко­во­дил бло­ка­дой За­мос­тья). В 1814–1833 со­сто­ял по лёг­кой ка­ва­ле­рии, с 1833 в от­став­ке; Па­вел Клав­дие­вич (1771–1806), ген.-м. (1801), в 1793–1801 слу­жил в л.-гв. Из­май­лов­ском пол­ку, шеф Ви­теб­ско­го муш­ке­тёр­ско­го пол­ка (1801–1806); Иван Клав­дие­вич [5(16).1.1783–19(31).7.1853], ген.-м. (1813), уча­ст­ник рус.-ав­ст­ро-франц. вой­ны 1805 (от­ли­чил­ся в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805, был кон­ту­жен, но ос­тал­ся в строю, на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), рус.-прус.-франц. вой­ны 1806–07 (от­ли­чил­ся во Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807, три­ж­ды кон­ту­жен), ком. ба­таль­о­на л.-гв. Из­май­лов­ско­го пол­ка (1810–12), уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812 и за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14 и 1815, от­ли­чил­ся в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812, ко­гда по­сле ра­не­ния стар­ших офи­це­ров всту­пил в ко­ман­до­ва­ние л.-гв. Из­май­лов­ским пол­ком, а за­тем и 2-й бри­га­дой гв. пех. ди­ви­зии (кон­ту­жен), от­ли­чил­ся в Бау­цен­ском сра­же­нии 1813, в сра­же­нии под Куль­мом (1813, кон­ту­жен), шеф Ви­теб­ско­го пех. пол­ка (1813–14), от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Бри­енн-ле-Ша­то и Ла-Роть­ере (1814; на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), Мо, Ле­зи (кон­ту­жен), ком. 1-й (1814–15) и 3-й (1815) бри­гад 15-й пех. ди­ви­зии. С 1815/16 в от­став­ке.

Из­вес­тен так­же внук Ю. М. Му­си­на-Пуш­ки­на – Иван Гри­горь­е­вич (? – не ра­нее 1676), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (1662), вое­во­да в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском (1651–52), уча­ст­ник рус.-польск. вой­ны 1654–67. Его по­то­мок в 5-м по­ко­ле­нии – Алек­сей Пет­ро­вич [4(16).9.1807–16(28).9.1866], ген.-м. (1852), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830–31, ком. л.-гв. С.-Пе­терб. ко­ро­ля Фрид­ри­ха Виль­гель­ма III пол­ка (1852–1854), л.-гв. Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка (1855–59), 1-й гв. пех. ди­ви­зии (1859–1860). Ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1855).

Из по­том­ков М. М. Му­си­на из­вес­тен его внук – Ни­ки­та Ан­д­риа­но­вич Му­син-Пуш­кин (? – 1687/88), стряп­чий (1663), вое­во­да в Во­ло­ко­лам­ске (1676), в 1687 от­став­лен от пол­ко­вой служ­бы по ста­рос­ти.

Из 2-й вет­ви ро­да из­вес­тен внук Г. М. Стар­ше­го Му­си­на – Иван Гри­горь­е­вич (? – ра­нее 1573/74), по­ме­щик Де­рев­ской пя­ти­ны, в 1565/66–1566/67 совм. с по­дья­чим Я. Ни­ки­ти­ным про­во­дил до­зор Бе­жец­кой пя­ти­ны, зем­ли ко­то­рой в 1571 бы­ли взя­ты в оп­рич­ни­ну (пер­вая до­ку­мен­таль­но за­фик­си­ро­ван­ная служ­ба пред­ста­ви­те­лей ро­да). Из его сы­но­вей из­вест­ны: Ва­си­лий Ива­но­вич (? – не ра­нее 1594), губ­ной ста­рос­та Яд­ров­ско­го ста­на Де­рев­ской пя­ти­ны (1587–94). Со­хра­ни­лись под­лин­ные до­ку­мен­ты о его «обы­сках» (рас­сле­до­ва­ни­ях) дел по че­ло­бить­ям ме­ст­ных по­ме­щи­ков о «вы­хо­де» и «сво­зе» кре­сть­ян в «за­по­вед­ные го­ды» (важ­ней­шие ис­то­рич. ис­точ­ни­ки о фор­ми­ро­ва­нии кре­по­ст­но­го пра­ва в Рус. гос-ве); Гав­ри­ла (Ра­тай) Ива­но­вич (? – не ра­нее 1604), сын бо­яр­ский Де­рев­ской пя­ти­ны, су­дья в Нов­го­ро­де (1593/94, 1599/1600, 1601/02, 1602/03). Сын по­след­не­го – Фё­дор (Пя­той, Пя­тый) Гав­ри­ло­вич (Ра­та­ев) (? – не ра­нее 1631), сын бо­яр­ский Де­рев­ской пя­ти­ны, вое­во­да в Му­ро­ме (1619–20), Торж­ке (1624), Гдо­ве (1629–1630/31). По­то­мок Г. М. Стар­ше­го Му­си­на в 7-м по­ко­ле­нии – Алек­сей Ва­силь­е­вич Му­син-Пуш­кин (? – 1803), адм. (1797), с 1748 слу­жил на Бал­тий­ском фло­те, с 1750-х гг. ко­мандо­вал разл. су­да­ми, уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756–63, рус.-тур. вой­ны 1768–74, в 1769, ко­ман­дуя фре­га­том «Свя­той Фео­дор», обес­пе­чи­вал пе­ре­ход эс­кад­ры адм. Г. А. Спи­ри­до­ва в Сре­ди­зем­ное мо­ре. Гл. ко­ман­дир Ар­хан­гель­ско­го пор­та (1781–87). Ге­не­рал-кригс- ко­мис­сар, гла­ва Ко­мис­са­ри­ат­ской экс­пе­ди­ции Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии (1787–1792), уп­рав­ляю­щий де­ла­ми Крон­штадт­ско­го пор­та (1788–89), флаг­ман Бал­тий­ско­го фло­та (1789–91, 1792–1800), уча­ст­ник рус.-швед. вой­ны 1788–90 , от­ли­чил­ся в Ре­вель­ском сра­же­нии (1790) и Вы­борг­ском сра­же­нии 1790. С 1800 в от­став­ке.

Род М.-П. вне­сён в 5-ю и 6-ю ча­сти дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Ека­те­ри­но­слав­ской, Ка­зан­ской, Ки­ев­ской, Ко­ст­ром­ской, Мо­с­ков­ской, Нов­го­род­ской, Орен­бург­ской, С.-Пе­тер­бург­ской, Твер­ской, Туль­ской и Яро­слав­ской гу­бер­ний.

Автор статьи: Б. Н. Мо­ро­зов.

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