МУСИНЫ-ПУШКИНЫ
Русский дворянский и графский род, ветвь рода Пушкиных.
С 1480-х гг. помещики Деревской пятины Новгородской земли, до кон. 16 в. служили новгородскими городовыми детьми боярскими и носили фамилию Мусины. В период оккупации Новгорода (1611–17) во время Шведской интервенции начала 17 в. ряд представителей рода остались верны центр. правительству, выехали из Новгородской земли, получив поместья в Устюжском и Угличском уездах (впоследствии им вернули и часть новгородских поместий), участвовали в обороне Тихвинского Свято-Успенского мон. во время его осады швед. войсками (1613). Фамилия М.-П. закрепилась с нач. 17 в. за некоторыми членами рода, оказавшимися в составе московских чинов, а с кон. 17 в. после составления «Бархатной книги» распространилась на весь род, значит. часть представителей которого оставались рядовыми новгородскими помещиками.
Родоначальник – Михаил Тимофеевич Улитин-Пушкин Муса (? – нач. 1490-х гг.), в 1480-е гг. получил поместье в Деревской пятине Новгородской земли. Из его шести сыновей трое [Иван Михайлович, Григорий Михайлович Старший и Никифор (Истома) Михайлович Мусины] стали основателями трёх ветвей рода. Среди них особо выделяется первая, к которой принадлежат все носители графского титула в роде.
Из первой ветви известны внуки И. М. Мусина, от которых произошли четыре линии рода М.-П.: Захар Михайлович Мусин (до 1573 – не ранее 1619), сын боярский Деревской пятины; Андрей Михайлович Мусин (? – 1607), сын боярский Деревской пятины, участник подавления Болотникова восстания 1606–07, убит под Тулой; Юрий Михайлович Мусин-Пушкин (? – между 1627 и 1629), дворянин московский (1607/08; первый член Государева двора среди М.-П.), в 1580-х гг. сын боярский царицы М. Ф. Нагой, участник Второго ополчения 1611–12, 2-й (1614–16) и 1-й (1616) судья Разбойного приказа, воевода в Осташкове (1617), объезжий голова в Москве в Белом городе во время похода королевича Владислава на Москву (1618), затем состоял при царском дворе, способствовал возвышению рода М.-П.; Макарий Михайлович Мусин (? – после 1603), выборный дворянин по Старице (1602/03).
Из потомков З. М. Мусина известен его внук – Матвей Максимович (ок. 1605 – не ранее 1655), воевода в Туринске (1652–55). Потомок З. М. Мусина в 8-м поколении – Эпафродит (Епафродит) Степанович Мусин- Пушкин [20.4(1.5).1791–14(26).7.1831], лейт. Гвардейского экипажа (1816), участник рус.-швед. войны 1808–09, командовал бригом «Пожарский» (1821, 1823 и 1825), чл. масонской ложи «Российский орёл» в С.-Петербурге (1822), в декабристских организациях не состоял, но участвовал в восстании на Сенатской площади 14(26).12.1825. Арестован 15(27).12.1825 вел. кн. Михаилом Павловичем. Осуждён по 11-му разряду и по конфирмации 10(22).7.1826 приговорён к разжалованию в солдаты с сохранением дворянства. В 1826–31 участник Кавказской войны 1817–64. Потомок З. М. Мусина в 6-м поколении – Михаил Николаевич Мусин- Пушкин [25.11(6.12).1795–23.6(5.7). 1862], д. тайн. сов. (1856), поч. чл. Петерб. АН (1837/38), участник Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14 (в 1813 награждён двумя золотыми шпагами с надписью «За храбрость»). Попечитель Казанского учебного окр. (1827–45), при нём в Казани организована Науч. б-ка, открыты 5 новых кафедр Вост. разряда в составе филос. ф-та (1828–42), учреждено камеральное отделение юридич. ф-та и пр.; способствовал избранию Н. И. Лобачевского ректором Казанского ун-та; при содействии М. Н. Мусина-Пушкина в Казанской губ. открыты 2 гимназии, 2 дворянских института, 20 уездных училищ, 10 частных пансионов и пр. Попечитель С.-Петерб. учебного окр. (1845–1856), пред. С.-Петерб. цензурного к-та (1845–56), сенатор (с 1849). По его инициативе в 1849 в гимназиях введена специализация в старших классах, созданы латинское (для подготовки в университеты) и юридическое (для поступления на воен. или гражд. службу) отделения; в 1855 добился перевода в С.-Петерб. ун-т кафедр Вост. разряда историко- филос. ф-та Казанского ун-та.
Из потомков А. М. Мусина известен его сын – Богдан Андреевич Мусин-Пушкин (? – до 1636), дворянин московский (1629), в 1624 в чине стряпчего участвовал в торжествах на свадьбе царя Михаила Фёдоровича с княжной М. В. Долгоруковой, в 1625 – в прощальном приёме перс. посла Рустам-бека. Сын Б. А. Мусина-Пушкина – Алексей Богданович (? – 1655), комнатный стольник (1650–55) царя Алексея Михайловича, участник рус.-польск. войны 1654–67, сохранились его письма к жене. Его сын – И. А. Мусин-Пушкин, возведённый указом Петра I от 16(27).2.1710 в рос. графское достоинство. Из детей последнего наиболее известен П. И. Мусин-Пушкин. Его племянник – А. Э. Мусин-Пушкин. Сын последнего – А. А. Мусин-Пушкин. Из детей П. И. Мусина- Пушкина наиболее известен Валентин Платонович [6(17).12.1735–8(20).7.1804], ген.-фельдм. (1797), действит. камергер (1768). Участник Семилетней войны 1756–63, содействовал возведению на престол имп. Екатерины II, ком. л.-гв. Кирасирского полка (1765–1768). Участник рус.-тур. войны 1768–1774, отличился в сражении у крепости Бендеры (1770; награждён орденом Св. Георгия 3-й степени). С 1783 соcтоял при наследнике престола вел. кн. Павле Петровиче, ген.-адъютант (1783). Вице- президент Воен. коллегии (1786–97), чл. Совета при Высочайшем дворе (с 1787). Главнокоманд. рос. войсками в рус.-швед. войне 1788–90, проявил себя нерешительным военачальником, в 1790 заменён гр. И. П. Салтыковым. Шеф Кавалергардского корпуса (1796–97). Известен его сын – Василий Валентинович [19(30).11.1773–5(17).4.1836], обер- шенк (1827). С 1794 служил в Коллегии иностр. дел, видный масон. Поч. чл. АХ (1833), пред. к-та Общества поощрения художников (1835–36). Был женат (с 1793) на последней представительнице рос. линии рода Брюсов – гр. Е. Я. Брюс (1775–25.1.1829); указом имп. Павла I от 18(29).11.1796 получил право именоваться гр. Мусиным-Пушкиным-Брюсом. С его смертью 1-й графский род М.-П. пресёкся.
Из потомков Ю. М. Мусина-Пушкина известен его сын – Яков Юрьевич (? – между 1639 и 1647), дворянин московский (1615), участник Второго ополчения 1611–12, в 1638 участвовал в общей переписи Москвы, получил поместья в сёлах Иловна и Борисоглеб Ярославского у., ставшие родовым гнездом его потомков вплоть до нач. 20 в. Сын последнего – Савва Яковлевич (? – 1699), стольник (1654), воевода в Белоозере (1686), от его сыновей (Якова Саввича и Льва Саввича) происходят ещё две линии 1-й ветви рода Мусиных-Пушкиных.
Из потомков Я. С. Мусина-Пушкина известен его внук – А. И. Мусин-Пушкин, возведённый указом имп. Павла I от 5(16).4.1797 в графское достоинство Рос. империи. Из его детей известны: Иван Алексеевич [31.10(11.11).1783–24.6.1836], ген.-м. (1815), гофмейстер (1828), в 1799–1809 служил в Коллегии иностр. дел, участник Отеч. войны 1812 в составе 2-й дружины С.-Петерб. ополчения, отличился при взятии Полоцка (окт. 1812; награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), в сражении под Смолянами (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), в боях на р. Березина, участник заграничных походов рос. армии 1813–14 и 1815 (в 1813 отличился при взятии г. Люнебург и в Лейпцигском сражении), ком. 2-й бригады 14-й пех. дивизии (1814–22), в 1822–26 состоял при нач. 3-й пех. дивизии, егермейстер Имп. двора (1828–36); Наталья Алексеевна [10(21).11.1784–27.3(8.4).1829], жена [с 28.3(9.4).1811] кн. Д. М. Волконского (1769 или 1770–1835; из рода Волконских); Александр Алексеевич (1788–4.4.1813), поэт, переводчик, историк (б. ч. сочинений не сохр.), продолжатель археографич. деятельности отца, в 1809–10 состоял при главнокомандующих рос. Дунайской (Молдавской) армией ген.-фельдм. кн. А. А. Прозоровском и ген. от инф. кн. П. И. Ба- гратионе, участник Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–1814, врем. команд. гарнизоном Берлина (1813), смертельно ранен при взятии Люнебурга 21.3(2.4).1813; Софья Алексеевна [2(13).3.1792–28.9(10.10). 1878], жена [с 28.1(9.2).1820] кн. И. Л. Шаховского (1777–1860; из рода Шаховских); Варвара Алексеевна [17(28).7.1796–13(25).2.1829], 1-я жена кн. Н. И. Трубецкого [31.3(11.4).1797–25.5(6.6).1874; см. в ст. Трубецкие]; Владимир Алексеевич [31.3(11.4). 1798–17(29).8.1854], л.-гв. капитан (1824), в 1817–25 служил в л.-гв. Измайловском полку, адъютант главнокоманд. 1-й армией гр. Ф. В. Остен-Сакена, декабрист, чл. Северного об-ва (1825). Арестован в Могилёве 2(14).1.1826. По Высочайшему повелению [15(27).6.1826] после месяца заключения в Петропавловской крепости выписан в полки 25-й пех. дивизии, в 1829 по личной просьбе переведён на театр воен. действий Кавказской войны 1817–64, ехал до Тифлиса вместе с А. С. Пушкиным (их встреча описана в «Путешествии в Арзрум»), с 1831 в отставке, по ходатайству моск. воен. ген.-губернатора кн. Д. В. Голицына освобождён от надзора 4(16).1.1834. Из детей И. А. Мусина-Пушкина известны: Алексей Иванович [19(31).5.1825–19.11.1879], гофмаршал (1866), с.-петерб. уездный предводитель дворянства (с 1858), вице-президент Придворной конторы (1861–70, до 1866 и. д.), попечитель Нежинского лицея (с 1875 историко-филологич. ин-т) кн. А. А. Безбородко (1873–79); Александр Иванович [10(22).6.1827–19.12.1903(1.1.1904)], ген. от кав. (1890), участник Венг. похода 1849, Крымской войны 1853–56, ген.-м. Свиты Е. И. В. (1866), ком. Кавалергардского полка (1866–73), нач. 1-й бригады 1-й гв. кав. дивизии (1873), нач. 2-й (1873–75) и 1-й (1875–1881) гв. кав. дивизий, ген.-адъютант (1874), ком. 5-го армейского корпуса (1881–87), помощник команд. войсками Варшавского ВО (1887–90), команд. войсками Одесского ВО (1890–1903).
Известны дети Алексея И. Мусина-Пушкина: Мария Алексеевна [30.1(11.2).1854–4.11.1924], жена кн. Б. Б. Мещерского (1850–1904; из рода Мещерских), после Окт. революции 1917 в эмиграции во Франции; Александр Алексеевич [8(20).3.1855–16.6.1918], тайн. сов. (1911), гофмейстер (1911), помощник попечителя Киевского учебного окр. (1890–99), чл. совета министра нар. просвещения (с 1899), попечитель Одесского (1906–07) и С.-Петерб. (1908–13) учебных округов, пред. Комиссии об улучшении положения нар. учителей и учительниц (1905), сенатор (с 1913), поч. попечитель Нежинского историко-филологич. ин-та кн. А. А. Безбородко (1880–1918), поч. опекун С.-Петерб. (с 1914 Петрогр.) присутствия Ведомства учреждений имп. Марии (с 1907), сторонник сохранения классич. гимназий, пропагандировал европ. опыт организации среднего образования, автор работ по вопросам нар. просвещения, в т. ч. «Чем должна быть наша среднеобразовательная школа» (1902), «О необходимости национального исправления нашей школы» (1915), «Среднеобразовательная школа в России и её значение» (1915), в начале Гражд. войны 1917–22 оказался в Киеве, где и скончался; Владимир Алексеевич [7(19).11.1868–17.4.1918], д. стат. сов. (1914), церемониймейстер (1909), сосницкий уездный предводитель дворянства (1899–1904, 1905–07, 1911–15), чл. Гл. управления Рос. об-ва Красного Креста (с 1904; в 1904–05 чл. Исполнит. к-та), член-учредитель С.-Петерб. клуба обществ. деятелей (1905), гласный С.-Петерб. гор. думы (1907–13), чл. Гос. совета по выборам от черниговского губернского земского собрания (1911–15), от дворянского общества Черниговской губ. (1916–17), входил в группу центра (в 1912–13 чл. Бюро, в 1912–15 казначей), чл. Гл. к-та Земского союза (1911–17), черниговский губернский предводитель дворянства (1915–17), вице-пред. Лазаревского к-та в С.-Петербурге, умер в своём имении Носовка в Нежинском уезде. Из детей В. А. Мусина-Пушкина наиболее известны: Василий Владимирович [9(21).11.1894–10.6.1959], учился в Уч-ще правоведения (не окончил), участвовал в 1-й мировой войне в отряде Красного Креста (1917), в Гражд. войне 1917–22 в дивизионе кавалергардов Вооруж. сил Юга России (в 1919 ранен в бою, в 1920 ранен при обороне Перекопа), в эмиграции в США, священник (1942), протоиерей (1948), строитель и настоятель Храма-памятника Св. Владимира в Касвилле (в составе г. Джэксон, штат Нью- Джерси) (1951–59), чл. епархиального совета Вост.-Амер. и Нью-Джерсийской епархии РПЦЗ (1955–59); Мстислав Владимирович [29.10(10.11).1899–8.5.1960], с 1919 участник Гражд. войны 1917–22 в составе кавалергардского дивизиона, эмигрировал в Константинополь (ныне Стамбул; 1920), затем во Францию, учился в Свято-Сергиевском православном богословском ин-те в Париже (1934–37), принял монашество с именем Сергий (1937), настоятель Свято-Сергиевской ц. в Будапеште (1938–45), пред. К-та рус. организаций в Венгрии (1938), перед вступлением в Будапешт войск Красной Армии покинул город и вернулся в Париж (1945), помощник настоятеля (1945–48) и настоятель (1948–60) храма Сергиевского подворья в Париже, архимандрит РПЦЗ (1948), пред. епархиальной ревизионной комиссии (1954–1960). Их племянник – Андрей Андреевич (р. 23.2.1943), инженер-химик, управляющий делами (позднее вице-пред.) Союза рус. дворян во Франции, глава Семейной ассоциации Мусиных- Пушкиных.
Из детей Александра И. Мусина-Пушкина известны: Александр Александрович [22.4(4.5).1856–20.12.1907(2.1.1908)], д. стат. сов. (1901), в звании камергера (1898), вице-губернатор Тургайской обл. (1886–87), Смоленской (1887–1896) и Харьковской (1896–98) губерний, губернатор Вологодской (1898–1900) и Минской (1902–05) губерний; Иван Александрович [10(22).11.1857–19.5.1929], стат. сов., в звании камергера, дипломат, в 1900–10-х гг. сотрудник ряда рос. дипломатич. миссий, в т. ч. генеральный консул во Флоренции (1916–1918), остался в эмиграции в Италии. Известен сын последнего – Александр Иванович [9(21).9.1893–5.11.1938], окончил Пажеский корпус (1916), учился в Политехнич. ин-те в Риге и Лейпцигском ун-те, участник 1-й мировой войны, перешёл на сторону сов. власти, участник Гражд. войны 1917–22, в 1921 арестован, в 1922–27 находился в Соловецком лагере особого назначения, в 1927–38 жил в Архангельске, работал лоцманом и электриком. Расстрелян по обвинению в антисоветской деятельности и фашистской агитации, реабилитирован 12.10.1989.
Внук И. А. Мусина-Пушкина – Владимир Владимирович [8(20).2.1870–29.9.1923], д. стат. сов. (1913), в должности егермейстера (1907), богородский (1896–98) и рузский (1908–13) уездный предводитель дворянства, правитель канцелярии министра внутр. дел (1900–01), товарищ управляющего (1899–1901), управляющий (1901–05) Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками, депутат 4-й Гос. думы [с 1912; 8(21).2.1915 отказался от мандата], в 1914–15 участник 1-й мировой войны, товарищ министра земледелия (февр. – сент./окт. 1915), участник Гражд. войны 1917–22 в составе Вооруж. сил Юга России, в 1920 эмигрировал в Константинополь, товарищ пред. местного Рус. парламентского к-та, 2-й товарищ пред. Рус. совета при П. Н. Врангеле, товарищ пред. Союза спасения Родины, позднее переехал в Королевство сербов, хорватов и словенцев.
Из потомков Л. С. Мусина-Пушкина известен его внук – Алексей Семё- нович (1730 – окт. 1817), д. тайн. сов. (1798), действит. камергер (1776), дипломат, рос. резидент в Данциге (с 1756), посланник в Гамбурге, Любеке и Бремене (1761–66), Великобритании (1765–68, 1769–79), Нидерландах (1769), Швеции (1779–84). 6.12.1779 возведён имп. Иосифом II в графское достоинство Священной Рим. империи. В 1779 организовал приобретение имп. Екатериной II крупной коллекции живописи видного брит. гос. деятеля, премьер-мин. Великобритании лорда Р. Уолпола 1-го гр. Орфорда (несмотря на противодействие сына Р. Уолпола – Х. Уолпола 4-го гр. Орфорда) – одной из самых первых и значительных в собрании Эрмитажа (сделка была совершена от имени барона Мусина-Пушкина). Сенатор (1783–91), с 1791 в отставке. С его смертью 2-й графский род М.-П. пресёкся. Из его племянников наиболее известны: Пётр Клавдиевич [между 1765 и 1768 – 3(15).5.1834], ген.-л. (1800), в 1788–90 участник рус.-тур. войны 1787–91 (отличился при штурме Очакова, тяжело ранен), воен. кампаний в Речи Посполитой в 1792, ком. Екатеринославского кирасирского полка (1798–1799), шеф Казанского кирасирского полка (1799), ком. Павлоградского гусарского полка (1799–1800), шеф (1800–1801) и ком. (1801–03) Черниговского кирасирского (с 1801 драгунского) полка, шеф Таганрогского драгунского (с 1812 уланского) полка (1804–14), участник рус.-тур. войны 1806–12: в 1807 командовал отд. отрядом, в 1810–11 – войсками Кавк. линии. Участник Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14 (участвовал в осаде Люблина, руководил блокадой Замостья). В 1814–1833 состоял по лёгкой кавалерии, с 1833 в отставке; Павел Клавдиевич (1771–1806), ген.-м. (1801), в 1793–1801 служил в л.-гв. Измайловском полку, шеф Витебского мушкетёрского полка (1801–1806); Иван Клавдиевич [5(16).1.1783–19(31).7.1853], ген.-м. (1813), участник рус.-австро-франц. войны 1805 (отличился в Аустерлицком сражении 1805, был контужен, но остался в строю, награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), рус.-прус.-франц. войны 1806–07 (отличился во Фридландском сражении 1807, трижды контужен), ком. батальона л.-гв. Измайловского полка (1810–12), участник Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14 и 1815, отличился в Бородинском сражении 1812, когда после ранения старших офицеров вступил в командование л.-гв. Измайловским полком, а затем и 2-й бригадой гв. пех. дивизии (контужен), отличился в Бауценском сражении 1813, в сражении под Кульмом (1813, контужен), шеф Витебского пех. полка (1813–14), отличился в сражениях при Бриенн-ле-Шато и Ла-Ротьере (1814; награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), Мо, Лези (контужен), ком. 1-й (1814–15) и 3-й (1815) бригад 15-й пех. дивизии. С 1815/16 в отставке.
Известен также внук Ю. М. Мусина-Пушкина – Иван Григорьевич (? – не ранее 1676), дворянин московский (1662), воевода в Переяславле-Рязанском (1651–52), участник рус.-польск. войны 1654–67. Его потомок в 5-м поколении – Алексей Петрович [4(16).9.1807–16(28).9.1866], ген.-м. (1852), участник подавления Польского восстания 1830–31, ком. л.-гв. С.-Петерб. короля Фридриха Вильгельма III полка (1852–1854), л.-гв. Преображенского полка (1855–59), 1-й гв. пех. дивизии (1859–1860). Ген.-м. Свиты Е. И. В. (1855).
Из потомков М. М. Мусина известен его внук – Никита Андрианович Мусин-Пушкин (? – 1687/88), стряпчий (1663), воевода в Волоколамске (1676), в 1687 отставлен от полковой службы по старости.
Из 2-й ветви рода известен внук Г. М. Старшего Мусина – Иван Григорьевич (? – ранее 1573/74), помещик Деревской пятины, в 1565/66–1566/67 совм. с подьячим Я. Никитиным проводил дозор Бежецкой пятины, земли которой в 1571 были взяты в опричнину (первая документально зафиксированная служба представителей рода). Из его сыновей известны: Василий Иванович (? – не ранее 1594), губной староста Ядровского стана Деревской пятины (1587–94). Сохранились подлинные документы о его «обысках» (расследованиях) дел по челобитьям местных помещиков о «выходе» и «свозе» крестьян в «заповедные годы» (важнейшие историч. источники о формировании крепостного права в Рус. гос-ве); Гаврила (Ратай) Иванович (? – не ранее 1604), сын боярский Деревской пятины, судья в Новгороде (1593/94, 1599/1600, 1601/02, 1602/03). Сын последнего – Фёдор (Пятой, Пятый) Гаврилович (Ратаев) (? – не ранее 1631), сын боярский Деревской пятины, воевода в Муроме (1619–20), Торжке (1624), Гдове (1629–1630/31). Потомок Г. М. Старшего Мусина в 7-м поколении – Алексей Васильевич Мусин-Пушкин (? – 1803), адм. (1797), с 1748 служил на Балтийском флоте, с 1750-х гг. командовал разл. судами, участник Семилетней войны 1756–63, рус.-тур. войны 1768–74, в 1769, командуя фрегатом «Святой Феодор», обеспечивал переход эскадры адм. Г. А. Спиридова в Средиземное море. Гл. командир Архангельского порта (1781–87). Генерал-кригс- комиссар, глава Комиссариатской экспедиции Адмиралтейств-коллегии (1787–1792), управляющий делами Кронштадтского порта (1788–89), флагман Балтийского флота (1789–91, 1792–1800), участник рус.-швед. войны 1788–90, отличился в Ревельском сражении (1790) и Выборгском сражении 1790. С 1800 в отставке.
Род М.-П. внесён в 5-ю и 6-ю части дворянских родословных книг Екатеринославской, Казанской, Киевской, Костромской, Московской, Новгородской, Оренбургской, С.-Петербургской, Тверской, Тульской и Ярославской губерний.
Автор статьи: Б. Н. Морозов.