МУСИН-ПУШКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
МУСИН-ПУШКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - граф (1710 год), российский государственный деятель, боярин (1698 год), действующий тайный советник (1722 год).
Из рода Мусиных- Пушкиных. Отец П.И. Мусина-Пушкина, дед А.Э. Мусина-Пушкина. По отзывам современников, один из наиболее образованных людей своего времени, относился к числу ближайших сподвижников Петра I, который в личной переписке называл Мусина-Пушкина «братом», что дало основание его внуку, графу В.П. Мусину-Пушкину, говорить о своём деде как о внебрачном сыне царя Алексея Михайловича (эта версия, ранее получившая распространение в отечественной историографии, ныне отвергнута).
С 1690 года женат на племяннице патриарха Иоакима Мавре Тимофеевне, урождённой Савёловой. В 1675-1676 годах находился в ссылке с матерью в селе Угодичи Ростовского уезда (ныне Ростовского района Ярославской области). Стольник (1676 год), окольничий (1682 год). 2-й судья Сибирского приказа (1684-1687 годы). 1-й воевода в Смоленске (1688-1690 годы); воевода в Астрахани (1694-1700 годы), организовал для защиты крепости Терки несколько походов на реку Аграхань, приток реки Сулак, и реки Яик против вольных казаков.
Член следственной комиссии о Стрелецком бунте 1698 года, участник Консилии министров (1703-1711 годы, с перерывами). Участвовал в Северной войне 1700-1721 годов; сформировал драгунский полк своего имени из монастырских служителей и московских чинов (1704-1712 годы), в Москве руководил строительством «гошпиталя» (ныне Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.И. Бурденко Министерства обороны РФ) (1707 год), участвовал в укреплении стен Китай-города в преддверии ожидавшегося наступления на город шведской армии (1707-1708 годы).
Глава Монастырского приказа (1701-1713 годы). Активный сторонник церковной реформы Петра I, обеспечил регулярное поступление в государственную казну сборов с архиерейских и монастырских земель, уменьшил расходы на содержание духовенства, участвовал в назначениях епархиальных архиереев, что неоднократно вызывало конфликты с местоблюстителем патриаршего престола Стефаном Яворским.
Надзирал за 4 т.ак называемыми разноязычными (изучались, кроме латыни, также зап.андно-европейские языки) школами в Москве, а также за работой московского Печатного двора, организовал переводы многих иностранных книг на русский язык и осуществил издания книг по военному делу, истории, географии новым гражданским шрифтом.
Сенатор (1711-1729 годы; в указе Петра I о создании Сената 1711 года поставлен первым в списке сенаторов). Президент Штатс-контор-коллегии (1717-1722 годы; до 1719 года Штатс-контора). Участник следствия и суда над царевичем Алексеем Петровичем (1718 год), в числе многих высших сановников подписал ему смертный приговор. Член Вышнего суда по делу П.П. Шафирова (Мусин-Пушкин свидетельствовал против него) и Г. Г. Скорнякова-Писарева (1723 год).
После смерти Петра I выступал за возведение на российский престол его внука, царевича Петра Алексеевича (будущего императора Петра II). Первоприсутствующий в Московской конторе Сената (1726-1727 годы). В 1728 году отошёл от дел, с 1729 года в отставке. В период междуцарствия 1730 года приглашён на заседание Верховного тайного совета (ВТС), предложил увеличить число его членов, оговорив, что среди них не должно быть более 2 представителей одного рода; 25 февраля (8 марта) в числе других дворян подписал прошение на имя императрицы Анны Ивановны о ликвидации ВТС и восстановлении самодержавия.