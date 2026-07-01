МУСИН-ПУШКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

МУСИН-ПУШКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - граф (1710 год), российский государственный деятель, боя­рин (1698 год), действующий тайный советник (1722 год).

Из ро­да Му­си­ных- Пуш­ки­ных . Отец П.И. Му­си­на-Пуш­ки­на, дед А.Э. Му­си­на-Пуш­ки­на. По от­зы­вам со­вре­мен­ни­ков, один из наи­бо­лее об­ра­зо­ван­ных лю­дей сво­его вре­ме­ни, от­но­сил­ся к чис­лу бли­жай­ших спод­виж­ни­ков Пет­ра I, ко­то­рый в лич­ной пе­ре­пис­ке на­зы­вал Мусина-Пушкина «бра­том», что да­ло ос­но­ва­ние его вну­ку, графу В.П. Му­си­ну-Пуш­ки­ну, го­во­рить о сво­ём де­де как о вне­брач­ном сы­не ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (эта вер­сия, ра­нее по­лу­чив­шая рас­про­стра­не­ние в отечественной ис­то­рио­гра­фии, ны­не от­верг­ну­та).

С 1690 года же­нат на пле­мян­ни­це пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма Мав­ре Ти­мо­фе­ев­не, уро­ж­дён­ной Са­вёло­вой. В 1675-1676 годах на­хо­дил­ся в ссыл­ке с ма­те­рью в селе Уго­ди­чи Рос­тов­ско­го уезда (ны­не Рос­тов­ско­го района Яро­слав­ской области). Столь­ник (1676 год), околь­ни­чий (1682 год). 2-й су­дья Си­бир­ско­го при­ка­за (1684-1687 годы). 1-й вое­во­да в Смо­лен­ске (1688-1690 годы); вое­во­да в Ас­т­ра­ха­ни (1694-1700 годы), ор­га­ни­зо­вал для за­щи­ты кре­по­сти Тер­ки несколько по­ходов на реку Аг­ра­хань, при­ток реки Су­лак, и реки Яик про­тив воль­ных ка­за­ков.

Член след­ст­вен­ной ко­мис­сии о Стре­лец­ком бун­те 1698 года, уча­ст­ник Кон­си­лии ми­ни­ст­ров (1703-1711 годы, с пе­ре­ры­ва­ми). Уча­ст­во­вал в Северной вой­не 1700-1721 годов; сфор­ми­ро­вал дра­гун­ский полк сво­его име­ни из мо­настыр­ских слу­жи­те­лей и московских чи­нов (1704-1712 годы), в Мо­ск­ве ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом «гош­пи­та­ля» (ны­не Главный во­енный кли­нический гос­пи­таль имени академика Н.И. Бур­ден­ко Министерства обо­ро­ны РФ) (1707 год), уча­ст­во­вал в ук­ре­п­ле­нии стен Ки­тай-го­ро­да в пред­две­рии ожи­дав­ше­го­ся на­сту­п­ле­ния на го­род шведской ар­мии (1707-1708 годы).

Гла­ва Мо­на­стыр­ско­го при­ка­за (1701-1713 годы). Ак­тив­ный сто­рон­ник цер­ков­ной ре­фор­мы Пет­ра I, обес­пе­чил ре­гу­ляр­ное по­сту­п­ле­ние в государственную каз­ну сбо­ров с ар­хие­рей­ских и мо­на­стыр­ских зе­мель, умень­шил рас­хо­ды на со­дер­жа­ние ду­хо­вен­ст­ва, уча­ст­во­вал в на­зна­че­ни­ях епар­хи­аль­ных ар­хие­ре­ев, что не­од­но­крат­но вы­зы­ва­ло кон­флик­ты с ме­сто­блю­сти­те­лем пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла Сте­фа­ном Явор­ским.

Над­зи­рал за 4 т.ак называемыми раз­но­языч­ны­ми (изу­ча­лись, кро­ме ла­ты­ни, так­же зап.андно-ев­ропейские язы­ки) шко­ла­ми в Мо­ск­ве, а так­же за ра­бо­той московского Пе­чат­но­го дво­ра, ор­га­ни­зо­вал пе­ре­во­ды многих иностранных книг на русский язык и осу­ще­ст­вил из­да­ния книг по во­енному де­лу, ис­то­рии, гео­гра­фии но­вым гражданским шриф­том.

Се­на­тор (1711-1729 годы; в ука­зе Пет­ра I о соз­да­нии Се­на­та 1711 года по­став­лен пер­вым в спи­ске се­на­то­ров). Пре­зи­дент Штатс-кон­тор-кол­ле­гии (1717-1722 годы; до 1719 года Штатс-кон­то­ра). Уча­ст­ник след­ст­вия и су­да над ца­ре­ви­чем Алек­се­ем Пет­ро­ви­чем (1718 год), в чис­ле многих выс­ших са­нов­ни­ков под­пи­сал ему смерт­ный при­го­вор. Член Выш­не­го су­да по де­лу П.П. Ша­фи­ро­ва (Мусин-Пушкин сви­де­тель­ст­во­вал про­тив не­го) и Г. Г. Скор­ня­ко­ва-Пи­са­ре­ва (1723 год).

По­сле смер­ти Пет­ра I вы­сту­пал за воз­ве­де­ние на российский пре­стол его вну­ка, ца­реви­ча Пет­ра Алек­сее­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пет­ра II). Пер­во­при­сут­ст­вую­щий в Московской кон­то­ре Се­на­та (1726-1727 годы). В 1728 году ото­шёл от дел, с 1729 года в от­став­ке. В пе­ри­од ме­ж­ду­цар­ст­вия 1730 года при­гла­шён на за­се­да­ние Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та (ВТС), пред­ло­жил уве­ли­чить чис­ло его чле­нов, ого­во­рив, что сре­ди них не долж­но быть бо­лее 2 пред­ста­ви­те­лей од­но­го ро­да; 25 февраля (8 мар­та) в чис­ле других дво­рян под­пи­сал про­ше­ние на имя императрицы Ан­ны Ива­нов­ны о ли­к­ви­да­ции ВТС и вос­ста­нов­ле­нии са­мо­дер­жа­вия.