МУСИН-ПУШКИН АПОЛЛОС ЭПАФРОДИТОВИЧ

МУСИН-ПУШКИН АПОЛЛОС ЭПАФ­РОДИТОВИЧ - граф, российский государственный деятель, действительный статский советник (1767).

Из ро­да Му­си­ных-Пуш­ки­ных . Внук И.А. Му­си­на-Пуш­ки­на, отец А.А. Му­си­на- Пуш­ки­на, пле­мян­ник П.И. Му­си­на-Пуш­ки­на. Окон­чил Ка­дет­ский кор­пус (1740 год). Со­сто­ял в пол­ко­вой служ­бе (1740-1757 годы). Про­ку­рор (конец 1750-х - 1763 годы), ви­це-пре­зи­дент (1767 год) и пре­зи­дент (1767-1771 годы) Берг-кол­ле­гии и Мо­нет­но­го департамента (1767-1771 годы).

Член при­сут­ст­вия кан­це­ля­рии Глав­но­го за­во­дов прав­ле­ния в городе Ека­те­рин­бург (1763-1767 годы), фак­ти­че­ски воз­глав­лял управ­ле­ние Ураль­ски­ми гор­ны­ми за­во­да­ми; од­ной из основных за­дач Мусина-Пушкина бы­ло воз­вра­ще­ние час­ти ча­ст­ных за­во­дов в каз­ну. Ав­тор про­ек­та «При­ме­ча­ние о по­прав­ле­нии сис­те­мы прав­ле­ния гор­ных дел» (1765 год).

Член сек­рет­ной ко­мис­сии об ус­ми­ре­нии гор­но­за­вод­ских кре­сть­ян (с 1765 года), вы­сту­пил про­тив рас­про­стра­не­ния на них прак­ти­ки взи­ма­ния двух­руб­лё­во­го об­ро­ка , ко­то­рый был вве­дён для эко­но­мических и двор­цо­вых кре­сть­ян (1768 год). Ввёл в дей­ст­вие «Ин­ст­рук­цию о спо­со­бах раз­ра­бот­ки ка­мен­но­го уг­ля…» (1769 год).

Ини­ции­ро­вал соз­да­ние кон­то­ры при ла­бо­ра­то­рии Берг- кол­ле­гии «для раз­де­ле­ния зо­ло­та и се­реб­ра», воз­гла­вил её (1769 год). Скон­ст­руи­ро­вал мо­нет­ный ста­нок, по ука­зу императрицы Ека­те­ри­ны II пы­тал­ся на­ла­дить на нём че­кан­ку мед­ной мо­не­ты дос­то­ин­ст­вом 1 рубль (1770-1771 годы). Под руководством Мусина-Пушкина со­став­лен про­ект «О гор­ном ка­дет­ском кор­пу­се» (1771 год), что спо­соб­ст­во­ва­ло от­кры­тию Гор­но­го училища в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ос­но­ва­но в 1773 гожу; с 2012 года Национальный ми­не­раль­но-сырь­е­вой университет «Гор­ный»).