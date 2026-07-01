МУСИН-ПУШКИН АПОЛЛОС ЭПАФРОДИТОВИЧ
МУСИН-ПУШКИН АПОЛЛОС ЭПАФРОДИТОВИЧ - граф, российский государственный деятель, действительный статский советник (1767).
Из рода Мусиных-Пушкиных. Внук И.А. Мусина-Пушкина, отец А.А. Мусина- Пушкина, племянник П.И. Мусина-Пушкина. Окончил Кадетский корпус (1740 год). Состоял в полковой службе (1740-1757 годы). Прокурор (конец 1750-х - 1763 годы), вице-президент (1767 год) и президент (1767-1771 годы) Берг-коллегии и Монетного департамента (1767-1771 годы).
Член присутствия канцелярии Главного заводов правления в городе Екатеринбург (1763-1767 годы), фактически возглавлял управление Уральскими горными заводами; одной из основных задач Мусина-Пушкина было возвращение части частных заводов в казну. Автор проекта «Примечание о поправлении системы правления горных дел» (1765 год).
Член секретной комиссии об усмирении горнозаводских крестьян (с 1765 года), выступил против распространения на них практики взимания двухрублёвого оброка, который был введён для экономических и дворцовых крестьян (1768 год). Ввёл в действие «Инструкцию о способах разработки каменного угля…» (1769 год).
Инициировал создание конторы при лаборатории Берг- коллегии «для разделения золота и серебра», возглавил её (1769 год). Сконструировал монетный станок, по указу императрицы Екатерины II пытался наладить на нём чеканку медной монеты достоинством 1 рубль (1770-1771 годы). Под руководством Мусина-Пушкина составлен проект «О горном кадетском корпусе» (1771 год), что способствовало открытию Горного училища в Санкт-Петербурге (основано в 1773 гожу; с 2012 года Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»).