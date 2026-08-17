МУСИН-ПУШКИН, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ Мусин-Пушкин, Алексей Иванович (16[27].03.1744, с. Иломна Ярославской провинции Московской губернии — 01[13].02.1817, Москва) — граф (1797), российский государственный деятель, действительный тайный советник (1799).

Мусин-Пушкин, Алексей Иванович (16[27].03.1744, с. Иломна Ярославской провинции Московской губернии — 01[13].02.1817, Москва) — граф (1797), российский государственный деятель, действительный тайный советник (1799), действительный член Российской академии (с 1789, по представлению княгини Е. Р. Дашковой ), управляющий Корпусом чужестранных единоверцев (1789—1797, по протекции светлейшего князя Г. А. Потемкина ), 11-й обер-прокурор Святейшего Синода (1791—1797), сенатор (1797—1799), третий Президент Академии художеств (1795—1797; почетный член с 1785), историк, археограф, коллекционер славяно-русских древностей, член Общества истории и древностей российских (с 1804). Из дворянского рода Мусиных-Пушкиных, одной из ветвей Пушкиных — представителей старомосковского боярства, потомков великокняжеских слуг, по преданию происходивших от легендарного Ратши. Сын гвардии капитана Ивана Яковлевича Мусина-Пушкина (1710—1799) и Натальи Михайловны Мусиной-Пушкиной (в девичестве Приклонской). От брака с Екатериной Алексеевной Волконской (с 1781) имел трех сыновей и пять дочерей. Окончил Артиллерийское училище. Служил адъютантом генерала-фельдцейхмейстера графа Г. Г. Орлова вплоть до отставки последнего в 1772. В 1772—1775 путешествовал по Европе. По возвращении в Россию получил придворный чин церемониймейстера. Тогда же начал собирательскую деятельность, создав одну из крупнейших в России коллекций древностей, в том числе рукописей (около 1700 единиц хранения) и старопечатных книг. Предметы коллекционирования покупал в России и Европе, получал их в дар (рукописи Екатерины II и Г. Р. Дер­жавина) и по завещанию (архив И. П. Елагина и др.). К началу1800-х его собрание включало рукописи из коллекций П. Н. Крёкшина, епископа Архангельского и Холмогорского Аполлоса (Байбакова), А. А. Барсова, И. Н. Болтина, А. Н. Оленина и др. В коллекцию Мусина-Пушкина входили Лаврентьевская летопись 1377, впоследствии подаренная им императору Александру I, единственный список «Слова о полку Игореве», автографы Арсения (Мацеевича), Димитрия Ростовского, митрополита Киевского и Галицкого Самуила (Миславского) и др. М.-П. собрал коллекцию европейской гравюры, живописи, эстампов, бронзы, китайского и западноевропейского фарфора, а также обширный мюнцкабинет — собрание монет и медалей, как отечественных, так и «чужестранных». В его собрании находились произведения, приписываемые Леонардо да Винчи, Рафаэлю, Корреджо (многие атрибуции не подтвердились), а также Ф. А. Бруни, Ф. С. Рокотову и др. Библиотеки в подмосковных имениях М.-П. Покровское-Валуево и Иломна включали издания на латинском, греческом, немецком, французском языках. М.-П. поставил под контроль обер-прокурора синодальный бюджет, добился подписания императрицей Екатериной II указа о разыскании древних рукописей в монастырях и церквах Российской империи с последующей передачей их в Синод (1791). Пользуясь служебным положением, наиболее ценные экземпляры рукописей оставлял в своем собрании. В 1782—1798 коллекция М.-П., его библиотека и кабинет находились в каменном флигеле его петербургского дома на набережной Мойки (ныне — дом № 104), а затем в московском доме на Разгуляе (ныне Спартаковская ул., дом № 2/1), куда М.-П. переехал после отставки (1797). Уникальная коллекция М.-П. была почти полностью утрачена при пожаре Москвы в 1812. Сохранилось около 20 рукописей из его собрания, находившихся на руках у других исследователей, которым он предоставлял свою коллекцию для работы (Н. М. Карамзин, П. П. Бекетов, Н. Н. Бантыш-Каменский и др.) или в его ярославском имении. Часть коллекции была передана М.-П. библиотеке Киево-Могилянской академии (1793) и Оружейной палате в Москве (1810). Во время пожара погиб личный архив М.-П., в том числе дневники, которые он вел с 1772. Картинная галерея и серебро были вывезены и сохранились у одной из дочерей М.-П. Коллекция из 16 рукописей, собранных М.-П. в 1813—1817, поступила в Чертковскую библиотеку (1866). М.-П. издал «Русский времянник» (1790), Пространную редакцию Русской Правды (1792), «Поучение» Владимира Мономаха (1793), «Слово о полку Игореве» (совместно с Н. Н. Бантыш-Каменским и А. Ф. Малиновским, 1800), «Книгу Большому чертежу» (1792), «Лексикон российский исторический, географический, политический и гражданский» В. Н. Татищева (1793) и др. По заказу императрицы Екатерины II составил «Историческое исследование о местоположении древнего российского Тмутараканского княжения» (1794), в котором впервые реконструировал часть южной границы Древнерусского государства. Автор исторических и топографических описаний Новгородской, Тверской, Ярославской губерний и города Рыбинска (рукописи преподнесены в дар великой княгине Екатерине Павловне в 1809) и других сочинений. Участвовал в подготовке «Словаря Академии Российской» (1789—1794, ч. 1—6). Будучи крупным помещиком, владел около 4 тыс. душ крестьян мужского пола. В Отечественную войну 1812 направил в полки Ярославского ополчения более 300 своих крепостных. Умер в Москве, похоронен в своем имении Иломна Ярославской провинции Московской губернии (1817). Могила утрачена, как и вся Иломенская усадьба (затоплены при создании Рыбинского водохранилища).

Лит .: Калайдович К. Ф. Биографические сведения о жизни, ученых трудах и собрании российских древностей гр. А. И. Мусина-Пушкина // Записки и труды Общества истории и древностей российских. Ч. 2. М., 1824. С. 3—48; Моисеева Г. Н. О собрании российских древностей А. И. Мусина-Пушкина // Памятники культуры. Новые открытия. 1983. Л., 1985. С. 14—26; Козлов В. П. Кружок А. И. Мусина-Пушкина и «Слово о полку Игореве»: Новые страницы истории древнерусской поэмы в XVIII в. М., 1988; Шмидт С. О. Вельможный археолог // Шмидт С. О. Общественное самосознание российского благородного сословия, XVII — первая треть XIX в. М., 2002. С. 280—303; Зимин А. А. Слово о полку Игореве. СПб., 2006. Л. В. Столярова.