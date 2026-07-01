МУШКИ Мушки («восточные мушки») — древняя этническая общность, называемая термином musk(i) в ассирийских источниках XII—IX вв. до н. э.

Мушки («восточные мушки») — древняя этническая общность, называемая термином musk(i) в ассирийских источниках XII—IX вв. до н. э. Название восходит к балканской этнотопонимической основе mys/moes-, которая исконно относилась к группе фрако-фригийских племен, тяготевшей к бассейну р. Стримон, и позднее была представлена рядом этнонимов, в том числе фракийцев-мёзов, западно­анатолийских мисов (мисийцев) и др. Различные группы этой балканской общности около XIII — начала XII в. до н. э. мигрировали на северо-запад Анатолии. В ходе переселений, сопровождавших так называемую катастрофу бронзового века в начале XII в. до н. э., волна представителей этих групп, пройдя на восток через коренной район Хеттского царства с его столицей Хаттусой (около 1190 до н. э.), и, по-видимому, разгромив его, достигла Верхнего Евфрата. Уже во 2-й четверти XII в. до н. э. они совершали отсюда набеги на ассирийские владения в Верхней Месопотамии и захватывают основную территорию верхнетигрского хурритского царства Алще. Это и есть «восточные М.» научной литературы, «М.» ассирийских источников XII—IX вв. до н. э. В результате указанной миграции возникло три ареала М. — при р. Галис (былое ядро Хеттского царства), на Верхнем Евфрате — Верхнем Тигре («Обширная страна М.» ассирийских текстов) и небольшой анклав при горах Тур-Абдин в Верхней Месопотамии (месопотамская область «М.» в ассирийских текстах, в античных источниках — месопотамская Мигдония; «мигдоны» — также один из фрако-фригийских этнонимов). Объединение «Обширная страна М.» быстро распалось; потомки М., входивших в него, оказались жителями различных верхнеевфратских и верхнетигрских политий на его бывшей территории и в смежных областях.

М. галисского ареала, ассимилировав остатки местного населения (прежде всего хеттского), видимо, стали позднее носителями так называемой старофригийской археологической культуры и предками народа каппадокийцев. Верхнеевфратско-верхнетигрские М., также ассимилировав за X—VII вв. до н. э. местных хурритов, лувийцев и других, стали, согласно развернутой аргументации И. М. Дьяконова, предками армян. Этноним древних мосхов в горах Понта, возможно, тоже восходит к названию М. и связан с проникновением туда еще одной группы М., слившейся с населением этих гор.

В VIII—VII вв. до н. э. ассирийцы, как и урарты, именовали термином «М.» уже фригийцев (возможно, в силу их определенного этнокультурного родства с «восточными М.»), в то время как терминология позднехеттских лувийскоязычных царств называла фригийцев муса, а (восточных) М. — муска.

Лит. : Дьяконов И. М . Предыстория армянского народа. Ереван, 1968; Rollig W . Muski, Muski // Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie. Bd. 8. Berlin–New York, 1993—1997. P. 491—493; Wittke A.-M . Musker und Phryger. Wiesbaden, 2004. А. А. Немировский.