МУШКЕТЁРЫ

(Французское mousquetaire, от mousquet – муш­кет).

1) Вои­ны, имев­шие на воо­ру­же­нии муш­ке­ты. 2) раз­но­вид­ность пе­хо­ты в ар­ми­ях Западной Ев­ро­пы 16–17 вв. и в российской ар­мии 17 – нач. 18 вв.; 3) вои­ны пехотных час­тей российской и не­ко­то­рых западно-европейских ар­мий 18 – начала 19 вв., но­сив­шие это на­име­но­ва­ние по тра­ди­ции.

Впер­вые М. поя­ви­лись в 1520-х гг. в Ис­па­нии, а за­тем и в др. стра­нах Зап. Ев­ро­пы. Из-за боль­шой мас­сы (8–10 кг) муш­ке­тов и силь­ной от­да­чи при стрель­бе под­раз­де­ле­ния М. ком­плек­то­ва­лись, как пра­ви­ло, от­бор­ны­ми сол­да­та­ми, имев­ши­ми по­мощ­ни­ков. В бою М. под­дер­жи­ва­ли ог­нём пи­ки­нё­ров, при­ме­няя бое­вой по­ря­док «ка­ра­ко­ле» (улит­ка) – по­строе­ние в 8–10 ше­ренг, обес­пе­чи­вав­шее не­пре­рыв­ность ве­де­ния ог­ня (впе­ре­ди сто­яв­шая ше­рен­га, от­стре­ляв­шись, от­хо­ди­ла за по­след­нюю для пе­ре­за­ря­жа­ния муш­ке­тов, а её ме­сто за­ни­ма­ла сле­дую­щая ше­рен­га и т. д.). Изо­бре­те­ние в нач. 17 в. об­лег­чён­но­го муш­ке­та при­ве­ло к из­ме­не­ни­ям в спо­со­бах бое­во­го при­ме­не­ния М., ос­нов­ным из ко­то­рых ста­ло их по­строе­ние в бою в од­ну ли­нию. На ру­бе­же 17–18 вв. с по­яв­ле­ни­ем крем­нё­во­го ру­жья муш­ке­ты бы­ли сня­ты с воо­ру­же­ния боль­шин­ст­ва зап.-ев­роп. ар­мий, од­на­ко назв. «М.» по тра­ди­ции со­хра­ня­лось вплоть до нач. 19 в. Во Фран­ции, кро­ме М.-пе­хо­тин­цев, в 1622–1775 су­ще­ст­во­ва­ла осо­бая кав. часть, но­сив­шая назв. «ко­ро­лев­ские М.» (ком­плек­то­ва­лась из дво­рян и со­став­ля­ла ох­ра­ну ко­ро­ля).

В Рос­сии М. поя­ви­лись в нач. 1630-х гг., ко­гда бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны пер­вые сол­дат­ские (пех.) пол­ки, ка­ж­дый из ко­то­рых со­сто­ял из 960 М. и 640 ко­пей­щи­ков. В сер. 17 в. сол­дат­ский полк на­счи­ты­вал до 1440 М. и до 960 ко­пей­щи­ков. В нач. 18 в., с рас­фор­ми­ро­ва­ни­ем по при­ка­зу имп. Пет­ра I сол­дат­ских пол­ков, М. как раз­но­вид­ность пе­хо­ты рос. ар­мии пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние. В 1756 по при­ка­зу имп. Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны сфор­ми­ро­ва­но 5 муш­ке­тёр­ских пол­ков и 46 пех. пол­ков пе­ре­име­но­ва­ны в муш­ке­тёр­ские. Пол­ки, пе­ре­име­но­ван­ные в муш­ке­тёр­ские, со­стоя­ли из 3 ба­таль­о­нов (в ка­ж­дом – 4 ро­ты по 150 чел.), 2 гре­на­дер­ских рот (по 200 чел.) и пол­ко­вой арт. ко­ман­ды при 4 ору­ди­ях, а вновь сфор­ми­ро­ван­ные – из 5 ба­таль­о­нов, из ко­то­рых толь­ко один имел гре­на­дер­скую ро­ту и пол­ко­вую ар­тил­ле­рию. Воо­ру­же­ние М. со­став­ля­ли фу­зея со шты­ком и шпа­га. В 1762 по ука­зу имп. Пет­ра III все муш­ке­тёр­ские пол­ки пе­ре­ве­де­ны на 2-ба­таль­он­ный штат, по 10 муш­ке­тёр­ских и 2 гре­на­дер­ские ро­ты в ка­ж­дом. В том же го­ду по ука­зу всту­пив­шей на пре­стол имп. Ека­те­ри­ны II муш­ке­тёр­ские пол­ки пе­ре­име­но­ва­ны в пе­хот­ные, но ро­ты со­хра­ни­ли назв. муш­ке­тёр­ских. В 1796 по ука­зу имп. Пав­ла I пех. пол­ки вновь пе­ре­име­но­ва­ны в муш­ке­тёр­ские. Ка­ж­дый из 62 муш­ке­тёр­ских пол­ков со­сто­ял из 2 муш­ке­тёр­ских ба­таль­о­нов (по 5 рот) и 2 гре­на­дер­ских рот. В 1800 в рос. ар­мии на­счи­ты­ва­лось 69 муш­ке­тёр­ских пол­ков. С 1802 муш­ке­тёр­ские пол­ки ста­ли иметь 3-ба­таль­он­ную ор­га­ни­за­цию, по 2 муш­ке­тёр­ских и 1 гре­на­дер­ско­му ба­таль­о­ну в ка­ж­дом. В 1810 муш­ке­тёр­ский полк со­сто­ял из 3 муш­ке­тёр­ских ба­таль­о­нов по 4 ро­ты (3 муш­ке­тёр­ские, 1 гре­на­дер­ская) в каж­дом. В 1810–11 все муш­ке­тёр­ские пол­ки рос. ар­мии пе­ре­име­но­ва­ны в егер­ские и пе­хот­ные.

Автор статьи: Д. В. Гор­ди­ен­ко.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)