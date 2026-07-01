МУШКЕТЁРЫ
(Французское mousquetaire, от mousquet – мушкет).
1) Воины, имевшие на вооружении мушкеты. 2) разновидность пехоты в армиях Западной Европы 16–17 вв. и в российской армии 17 – нач. 18 вв.; 3) воины пехотных частей российской и некоторых западно-европейских армий 18 – начала 19 вв., носившие это наименование по традиции.
Впервые М. появились в 1520-х гг. в Испании, а затем и в др. странах Зап. Европы. Из-за большой массы (8–10 кг) мушкетов и сильной отдачи при стрельбе подразделения М. комплектовались, как правило, отборными солдатами, имевшими помощников. В бою М. поддерживали огнём пикинёров, применяя боевой порядок «караколе» (улитка) – построение в 8–10 шеренг, обеспечивавшее непрерывность ведения огня (впереди стоявшая шеренга, отстрелявшись, отходила за последнюю для перезаряжания мушкетов, а её место занимала следующая шеренга и т. д.). Изобретение в нач. 17 в. облегчённого мушкета привело к изменениям в способах боевого применения М., основным из которых стало их построение в бою в одну линию. На рубеже 17–18 вв. с появлением кремнёвого ружья мушкеты были сняты с вооружения большинства зап.-европ. армий, однако назв. «М.» по традиции сохранялось вплоть до нач. 19 в. Во Франции, кроме М.-пехотинцев, в 1622–1775 существовала особая кав. часть, носившая назв. «королевские М.» (комплектовалась из дворян и составляла охрану короля).
В России М. появились в нач. 1630-х гг., когда были сформированы первые солдатские (пех.) полки, каждый из которых состоял из 960 М. и 640 копейщиков. В сер. 17 в. солдатский полк насчитывал до 1440 М. и до 960 копейщиков. В нач. 18 в., с расформированием по приказу имп. Петра I солдатских полков, М. как разновидность пехоты рос. армии прекратили своё существование. В 1756 по приказу имп. Елизаветы Петровны сформировано 5 мушкетёрских полков и 46 пех. полков переименованы в мушкетёрские. Полки, переименованные в мушкетёрские, состояли из 3 батальонов (в каждом – 4 роты по 150 чел.), 2 гренадерских рот (по 200 чел.) и полковой арт. команды при 4 орудиях, а вновь сформированные – из 5 батальонов, из которых только один имел гренадерскую роту и полковую артиллерию. Вооружение М. составляли фузея со штыком и шпага. В 1762 по указу имп. Петра III все мушкетёрские полки переведены на 2-батальонный штат, по 10 мушкетёрских и 2 гренадерские роты в каждом. В том же году по указу вступившей на престол имп. Екатерины II мушкетёрские полки переименованы в пехотные, но роты сохранили назв. мушкетёрских. В 1796 по указу имп. Павла I пех. полки вновь переименованы в мушкетёрские. Каждый из 62 мушкетёрских полков состоял из 2 мушкетёрских батальонов (по 5 рот) и 2 гренадерских рот. В 1800 в рос. армии насчитывалось 69 мушкетёрских полков. С 1802 мушкетёрские полки стали иметь 3-батальонную организацию, по 2 мушкетёрских и 1 гренадерскому батальону в каждом. В 1810 мушкетёрский полк состоял из 3 мушкетёрских батальонов по 4 роты (3 мушкетёрские, 1 гренадерская) в каждом. В 1810–11 все мушкетёрские полки рос. армии переименованы в егерские и пехотные.
Автор статьи: Д. В. Гордиенко.