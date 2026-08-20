МУШКЕТ
МУШКЕТ (исп. mosquete, фран. mousquet, от лат. musca - муха) - старинное тяжёлое дульнозарядное ружьё крупного калибра.
Появился в 1520-х годах в Испании, затем в других странах Западной Европы и в России. Предназначался для поражения в ближнем бою воинов противника, облачённых в защитное вооружение.
В XVI-XVII веках Мушкет имел калибр до 25 мм, массу 8-10 кг, массу пули около 50 г, дальность стрельбы до 250 м; заряжался с дула с помощью деревянного или железного шомпола. Для обеспечения прицельной стрельбы ствол Мушкета опирался на специальную сошку - одноупорную металлическую или деревянную подставку с развилкой наверху, которая иногда одновременно служила колюще-рубящим холодным оружием.
Вооружённый Мушкетом пехотинец назывался мушкетёром. Часто он имел помощника для переноски Мушкета, сошки и другие принадлежностей к нему. Для смягчения отдачи при стрельбе мушкетёр надевал на правое плечо кожаную подушку, в которую упирался приклад Мушкета.
В начале XVII века в Швеции, затем в других странах получил распространение облегчённый Мушкет без сошки и наплечной подушки, имевший калибр около 18 мм, массу около 5 кг и массу пули около 34 г. Пуля и пороховой заряд помещались в едином бумажном патроне, который надрывался («скусывался») перед заряжанием; часть пороха насыпалась на полку фитильного замка, а остальной - в канал ствола Мушкета, куда затем вкладывалась пуля.
В россии армии облегчённый 20-мм Мушкет имел массу около 6 кг. С конца XVII века Мушкет заменило кремнёвое ружьё. Название «Мушкет» сохранялось в России за кремнёвым драгунским ружьём и кирасирским карабином до начала XIX века.
Облегчённые и укороченные Мушкеты, предназначавшиеся для стрельбы дробью и находившиеся на вооружении кавалерии, назывались мушкетонами. Для уменьшения разлёта дроби они имели на конце дульной части ствола раструб.
В некоторых армиях, например французской, мушкетонами назывались также облегчённые ружья для вооружения кавалеристов и артиллеристов.