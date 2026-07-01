МУШГ АДОЛЬФ

МУШГ АДОЛЬФ - швейцарский пи­са­тель, ли­те­ра­ту­ро­вед.

Пи­шет на немецком языке. Из се­мьи учи­те­ля. Учил­ся в Цю­рих­ском и Кем­бридж­ском университетах. В 1970-1999 годах про­фес­сор немецкого языка и литературы Тех­ни­че­ско­го университета (Цю­рих). Пе­ча­тал­ся с 1965 года (ро­ман «Ле­том в год Зай­ца», «Im Sommer des Hasen»).

Про­сла­вил­ся как мас­тер сти­ли­сти­че­ски от­то­чен­ных но­велл : сборники «Ино­род­ные те­ла» («Fremd­k ̈or­per», 1968 год), «Ис­то­рии о люб­ви» («Lie­besges­chichten», 1972 год), «Даль­ние зна­комые» («Entfernte Bekannte», 1976 год), «Те­ло и жизнь» («Leib und Leben», 1982 год), «Пе­ту­шок на баш­не» («Turmhahn und andere Liebesgeschich­ten», 1987 год).

В сво­ей про­зе раз­ви­ва­ет тра­ди­ции пси­хо­ло­гической про­зы М. Фри­ша и Ф. Дюр­рен­мат­та: «ро­ман ан­ти­вос­пи­та­ния» в фор­ме де­тек­ти­ва «До­вод Аль­бис­се­ра» («Al­bissers Grund», 1974 год); по­стмо­дер­ни­ст­ский ро­ман «Свет и ключ» («Das Licht und der Schlüssel», 1984 год), свое­об­раз­но транс­фор­ми­рую­щий тра­ди­ции го­ти­че­ско­го ро­ма­на.

Наи­бо­лее мас­штаб­ное сочи­не­ние Мушга - ро­ман «Крас­ный ры­царь» («Der rote Rit­ter», 1993 год) - па­ра­фраз ро­ма­на Вольф­ра­ма фон Эшен­ба­ха «Пар­ци­фаль». Сре­ди других со­чи­не­ний: дра­мы, пу­те­вые очер­ки, эс­се о И.В. Гё­те и Г. Кел­ле­ре.