МУШГ АДОЛЬФ
МУШГ АДОЛЬФ - швейцарский писатель, литературовед.
Пишет на немецком языке. Из семьи учителя. Учился в Цюрихском и Кембриджском университетах. В 1970-1999 годах профессор немецкого языка и литературы Технического университета (Цюрих). Печатался с 1965 года (роман «Летом в год Зайца», «Im Sommer des Hasen»).
Прославился как мастер стилистически отточенных новелл: сборники «Инородные тела» («Fremdk ̈orper», 1968 год), «Истории о любви» («Liebesgeschichten», 1972 год), «Дальние знакомые» («Entfernte Bekannte», 1976 год), «Тело и жизнь» («Leib und Leben», 1982 год), «Петушок на башне» («Turmhahn und andere Liebesgeschichten», 1987 год).
В своей прозе развивает традиции психологической прозы М. Фриша и Ф. Дюрренматта: «роман антивоспитания» в форме детектива «Довод Альбиссера» («Albissers Grund», 1974 год); постмодернистский роман «Свет и ключ» («Das Licht und der Schlüssel», 1984 год), своеобразно трансформирующий традиции готического романа.
Наиболее масштабное сочинение Мушга - роман «Красный рыцарь» («Der rote Ritter», 1993 год) - парафраз романа Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль». Среди других сочинений: драмы, путевые очерки, эссе о И.В. Гёте и Г. Келлере.