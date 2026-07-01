МУШФИКИ АБДУРАХМАН
МУШФИКИ АБДУРАХМАН (псевдоним; настоящие имя и фамилия: Мулло Мушфики) - таджикский поэт.
Из бедной семьи. Учился в медресе. До 1564 года оставался в Бухаре; в 1568-1572 годах служил в Самарканде при дворе Султана Саиди хранителем книг. В 1578 году вернулся в Бухару; жил при дворе Абдуллы-хана как «царь поэтов» (малик уш-шуара). Мастер сатиры и традиционной касыды.
Литературное наследие включает в себя диван сатирических стихов («Девони мутоибот»), два дивана газелей («Девони газалиёт»), касыды («Девони касоид»), поэмы «Цветник Ирема» («Гулзори Ирам»), «Поэма о вине» («Сокинома») и «Отражающий мир» («Джахонномо») и др.
Вошёл в таджикский фольклор как положительный герой народных анекдотов (латифахо).