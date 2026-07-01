МУШФИКИ АБДУРАХМАН

МУШФИКИ АБДУРАХМАН (псевдоним; настоящие имя и фамилия: Мул­ло Муш­фи­ки) - таджикский по­эт.

Из бед­ной се­мьи. Учил­ся в мед­ре­се. До 1564 года ос­та­вал­ся в Бу­ха­ре; в 1568-1572 годах слу­жил в Са­мар­кан­де при дво­ре Сул­та­на Саи­ди хра­ни­те­лем книг. В 1578 году вер­нул­ся в Бу­ха­ру; жил при дво­ре Аб­дул­лы-ха­на как «царь по­этов» (ма­лик уш-шуа­ра). Мас­тер са­ти­ры и тра­диционной ка­сы­ды.

Литературное на­сле­дие вклю­ча­ет в се­бя ди­ван са­ти­рических сти­хов («Де­во­ни му­тои­бот»), два ди­ва­на га­зе­лей («Де­во­ни га­за­ли­ёт»), ка­сы­ды («Де­во­ни ка­со­ид»), по­эмы «Цвет­ник Ире­ма» («Гул­зо­ри Ирам»), «По­эма о ви­не» («Со­ки­но­ма») и «От­ра­жаю­щий мир» («Джа­хон­но­мо») и др.

Во­шёл в таджикский фольк­лор как по­ло­жи­тель­ный ге­рой народных анек­до­тов (ла­ти­фа­хо).