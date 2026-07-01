МУШЕЛЬ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МУШЕЛЬ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский композитор, пианист, педагог, Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1944).
Учился в Тамбове, в 1936 году окончил Московскую консерваторию как композитор (ученик Н.Я. Мясковского, М.Ф. Гнесина, А.Н. Александрова) и пианист (класс Л.Н. Оборина). С 1936 года в Ташкенте. Автор 5-ти музыкальных драм, первая из них, «Фархад и Ширин» (совместно с В.А. Успенским, либретто Хуршида по одноименной поэме Алишера Навои; 1937 год), пользовалась значительной популярностью и легла в основу одноименной оперы (1941 год; 2-я редакция поставлена в 1957 году, Ташкент).
Композиторское мастерство Мушеля особенно проявилось в инструментальной музыке, индивидуальная музыкальная стилистика включает элементы узбекского мелоса и ритма. Среди сочинений: балеты - «Балерина» (1952 год, Ташкент; 1-я редакция под названием «Гульнара», поставлена в 1949 году), «Цветок счастья» (1959 год, Челябинск), «Кашмирская легенда» (1961 год, Ташкент), «Самаркандская легенда» (1970 год, Самарканд); 3 симфонии (1938 год; 1942 год, памяти А. Навои; 1943 год) и Сюита на темы Хамзы (1950 год) для оркестра; для фортепиано - 6 концертов с оркестром, 24 прелюдии и фуги (1975 год); сочинения для органа; камерные ансамбли; романсы и песни на слова русских, еврейских, узбекских поэтов (цикл «Незабываемое», 1964 год); музыка к спектаклям и фильмам. В 1936-1986 годах преподавал композицию, гармонию и полифонию в Ташкентской консерватории (профессор с 1976 года); среди учеников - Я. Сабзанов.