МУШЕЛЬ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МУШЕЛЬ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский ком­по­зи­тор, пиа­нист, пе­да­гог, Заслуженный де­ятель ис­кусств Узбекской ССР (1944).

Учил­ся в Там­бо­ве, в 1936 году окон­чил Московскую консерваторию как ком­по­зи­тор (уче­ник Н.Я. Мяс­ков­ско­го, М.Ф. Гне­си­на, А.Н. Алек­сан­д­ро­ва) и пиа­нист (класс Л.Н. Обо­ри­на). С 1936 года в Таш­кен­те. Ав­тор 5-ти музыкальных драм, пер­вая из них, «Фар­хад и Ши­рин» (совместно с В.А. Ус­пен­ским, либретто Хур­шида по од­но­именной по­эме Алишера На­вои; 1937 год), поль­зо­ва­лась зна­чительной по­пу­ляр­ностью и лег­ла в ос­но­ву од­но­именной опе­ры (1941 год; 2-я редакция поставлена в 1957 году, Таш­кент).

Ком­по­зи­тор­ское мас­тер­ст­во Мушеля осо­бен­но про­яви­лось в ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке, ин­ди­ви­ду­аль­ная музыкальная сти­ли­сти­ка вклю­ча­ет эле­мен­ты узбекского ме­ло­са и рит­ма. Сре­ди со­чи­не­ний: ба­ле­ты - «Ба­ле­ри­на» (1952 год, Таш­кент; 1-я редакция под названием «Гуль­на­ра», поставлена в 1949 году), «Цве­ток сча­стья» (1959 год, Че­ля­бинск), «Каш­мир­ская ле­ген­да» (1961 год, Таш­кент), «Са­мар­канд­ская ле­ген­да» (1970 год, Са­мар­канд); 3 сим­фо­нии (1938 год; 1942 год, па­мя­ти А. На­вои; 1943 год) и Сюи­та на те­мы Хам­зы (1950 год) для ор­ке­ст­ра; для фортепиано - 6 кон­цер­тов с ор­ке­ст­ром, 24 пре­лю­дии и фу­ги (1975 год); со­чи­не­ния для ор­га­на; ка­мер­ные ан­самб­ли; ро­ман­сы и пес­ни на сло­ва русских, еврейских, узбекских по­этов (цикл «Не­за­бы­вае­мое», 1964 год); му­зы­ка к спек­так­лям и филь­мам. В 1936-1986 годах пре­по­да­вал компо­зи­цию, гар­мо­нию и по­ли­фо­нию в Таш­кент­ской консерватории (профессор с 1976 года); сре­ди уче­ни­ков - Я. Саб­за­нов.