МУШАТЫ

МУШАТЫ (Му­ша­ти­ны, рум. Muşatini; от румынского muşat - кра­си­вый) - ди­на­стия гос­по­дарей Мол­дав­ско­го кня­же­ст­ва в 1374-1546 годах.

Ро­до­на­чаль­ни­ком счи­та­ет­ся Кос­тя Му­шат, воз­мож­но, род­ст­вен­ник пра­ви­те­ля Ва­ла­хии Ба­са­ра­ба I (смотреть Ба­са­рабы); пер­вым молдавским гос­по­да­рем стал его сын Пётр I Му­шат (1374-1391 годы). При нём Мол­да­вия ак­тив­но вклю­чи­лась в ме­ж­ду­народную по­ли­ти­ку в Юго-Восточной Ев­ро­пе.

В наи­бо­лее ран­нем дос­то­вер­ном ак­те, вы­пу­щен­ном молдавской кан­це­ля­ри­ей 01.05.1384 года, Пётр I ти­ту­ло­ван как «Пётр Вое­во­да, ми­ло­стью Бо­жи­ей гос­по­дарь Зем­ли Мол­дав­ской». При­знав в 1387 году сю­зе­ре­ни­тет польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва II Ягай­ло, Пётр I вклю­чил Мол­да­вию в сис­те­му польско-ли­товских сою­зов.

Он был по­сред­ни­ком на пе­ре­го­во­рах ме­ж­ду Ва­ла­хи­ей и Поль­шей, ус­та­но­вил пер­вый официальный кон­такт с Мо­с­ков­ским княжеством. Про­во­дил са­мо­сто­ятельную по­ли­ти­ку в от­но­ше­нии Кон­стан­ти­но­поль­ской пат­ри­ар­хии, при нём бы­ст­ро раз­ви­ва­лась эко­но­ми­ка, со­вер­шен­ст­во­вал­ся административный ап­па­рат, сто­ли­цей ста­ла Су­ча­ва (1385 год), бы­ст­ро рос­ли го­ро­да (Си­рет, Хо­тин и другие).

Брат Пет­ра I Ро­ман I (1391-1394 годы) рас­ши­рил гра­ни­цы Мол­да­вии на юге до устья реки Ду­най и Чёр­но­го моря; в со­став кня­же­ст­ва во­шли зем­ли ме­ж­дуре­чья Пру­та и Дне­ст­ра с кре­по­стя­ми Ки­лия и Че­та­тя-Ал­бэ. Из-за По­ку­тья (ме­ст­ность на за­па­де Ук­раи­ны ме­ж­ду ре­ками Прут и Че­ре­мош) Ро­ман I вое­вал с по­ля­ка­ми, по­пал к ним в плен и был вы­ну­ж­ден ус­ту­пить трон сво­ему сы­ну Сте­фа­ну I (1394-1399 годы), поль­зо­вав­ше­му­ся по­кро­ви­тель­ст­вом Поль­ши, что ста­ло при­чи­ной во­вле­че­ния Молдовского княжества в не­удач­ную для Поль­ши вой­ну с Венг­ри­ей.

Сте­фан I, во­зоб­но­вив­ший ак­тив­ную дея­тель­ность гос­по­дар­ской кан­це­ля­рии, пред­по­ло­жи­тель­но по­гиб в бит­ве с та­тара­ми на реке Ворcкла. Брат Сте­фа­на I Алек­сандр I До­б­рый (1400-1432 годы) под­дер­жи­вал тес­ные от­но­ше­ния с гос­по­да­рем Ва­ла­хии Мир­чей Ста­рым и Великим Князем Ли­тов­ским Ви­тов­том, про­во­дил по­ли­ти­ку сбли­же­ния с Поль­шей, что по­зво­ля­ло ему ус­пеш­но про­ти­во­сто­ять Венг­рии.

В 1430 году от­но­ше­ния с Лит­вой ос­лож­ни­лись, а сбли­же­ние Алек­сан­д­ра I Доб­рого с Венг­ри­ей при­ве­ло к обо­ст­ре­нию молдово-польских от­но­ше­ний. По­сле его смер­ти в кня­же­ст­ве раз­вер­ну­лась борь­ба за власть, за чет­верть ве­ка сме­ни­лось 15 гос­по­да­рей (все они бы­ли пря­мы­ми на­след­ни­ка­ми Алек­сан­д­ра I Доб­ро­го). Кон­со­ли­да­ция стра­ны про­изош­ла лишь при Сте­фа­не III Ве­ли­ком и Пет­ре Ра­ре­ше , наи­бо­лее вы­даю­щих­ся пред­ста­ви­те­лях ди­на­стии.

В XVI-XVII веках молдовские гос­по­да­ри Алек­сандр Лэ­пуш­ня­ну (1552-1561, 1564-1568 годы), Арон Ти­ра­нул (1592-1595 годы) и Иль­яш Алек­сандр (1666-1668 годы) обос­но­вы­ва­ли свои пра­ва на пре­стол яко­бы при­над­леж­но­стью к ро­ду Му­ша­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)