МУШАТЫ
МУШАТЫ (Мушатины, рум. Muşatini; от румынского muşat - красивый) - династия господарей Молдавского княжества в 1374-1546 годах.
Родоначальником считается Костя Мушат, возможно, родственник правителя Валахии Басараба I (смотреть Басарабы); первым молдавским господарем стал его сын Пётр I Мушат (1374-1391 годы). При нём Молдавия активно включилась в международную политику в Юго-Восточной Европе.
В наиболее раннем достоверном акте, выпущенном молдавской канцелярией 01.05.1384 года, Пётр I титулован как «Пётр Воевода, милостью Божией господарь Земли Молдавской». Признав в 1387 году сюзеренитет польского короля Владислава II Ягайло, Пётр I включил Молдавию в систему польско-литовских союзов.
Он был посредником на переговорах между Валахией и Польшей, установил первый официальный контакт с Московским княжеством. Проводил самостоятельную политику в отношении Константинопольской патриархии, при нём быстро развивалась экономика, совершенствовался административный аппарат, столицей стала Сучава (1385 год), быстро росли города (Сирет, Хотин и другие).
Брат Петра I Роман I (1391-1394 годы) расширил границы Молдавии на юге до устья реки Дунай и Чёрного моря; в состав княжества вошли земли междуречья Прута и Днестра с крепостями Килия и Четатя-Албэ. Из-за Покутья (местность на западе Украины между реками Прут и Черемош) Роман I воевал с поляками, попал к ним в плен и был вынужден уступить трон своему сыну Стефану I (1394-1399 годы), пользовавшемуся покровительством Польши, что стало причиной вовлечения Молдовского княжества в неудачную для Польши войну с Венгрией.
Стефан I, возобновивший активную деятельность господарской канцелярии, предположительно погиб в битве с татарами на реке Ворcкла. Брат Стефана I Александр I Добрый (1400-1432 годы) поддерживал тесные отношения с господарем Валахии Мирчей Старым и Великим Князем Литовским Витовтом, проводил политику сближения с Польшей, что позволяло ему успешно противостоять Венгрии.
В 1430 году отношения с Литвой осложнились, а сближение Александра I Доброго с Венгрией привело к обострению молдово-польских отношений. После его смерти в княжестве развернулась борьба за власть, за четверть века сменилось 15 господарей (все они были прямыми наследниками Александра I Доброго). Консолидация страны произошла лишь при Стефане III Великом и Петре Рареше, наиболее выдающихся представителях династии.
В XVI-XVII веках молдовские господари Александр Лэпушняну (1552-1561, 1564-1568 годы), Арон Тиранул (1592-1595 годы) и Ильяш Александр (1666-1668 годы) обосновывали свои права на престол якобы принадлежностью к роду Мушатов.