МУШАРРАФ ПЕРВЕЗ
МУШАРРАФ ПЕРВЕЗ - государственный, политический и военный деятель Пакистана.
Из семьи государственного служащего. В 1947 году вместе с родителями переехал в Карачи (Пакистан). В 1961-1964 годах получил военное образование в Пакистанской военной академии. Затем проходил подготовку в Командно-штабном колледже и Национальном колледже обороны в Пакистане и Королевском колледже оборонных исследований в Великобритании.
Прошёл путь от лейтенанта до генерала армии (1998 год). В 1965 и 1971 годах участвовал в индо-пакистанских войнах, в 1987 и 1999 годах - в индо-пакистанских вооруженных конфликтах в Сиачине (Сиачене) и Каргиле, а также в миротворческих операциях ООН (в 1993 году в Сомали и другое). В 1998-2007 годах начальник штаба сухопутных сил Пакистана, в 1999-2001 годах председатель Объединённого комитета начальников штабов.
В 1999 году в период так называемого каргильского кризиса вступил в конфликт с премьер-министром М.Н. Шарифом. В результате государственного переворота 12.10.1999 года занял пост главы исполнительной власти, а в июне 2001 года также пост президента. После парламентских выборов в октябре 2002 года сложил с себя полномочия главы исполнительной власти, 16.11.2002 года утверждён парламентом в должности президента.
Мушаррафу удалось предотвратить дальнейшее обострение пакистано-индийских отношений. Под руководством Мушаррафа правительство Пакистана оказало тыловую поддержку США в ходе операций в Афганистане и Ираке, в результате чего со страны были сняты экономические санкции США (действовали с 1998 года) и предоставлена финансовая и экономическая помощь.
В то же время Мушарраф не смог добиться улучшения экономической конъюнктуры, противодействовать усилению влияния радикальных исламистских группировок и росту терроризма. Мушарраф подвергался критике за чрезмерную концентрацию в своих руках власти и авторитарные методы управления. В 2003-2005 годах он пережил 3 попытки покушения на его жизнь.
В обстановке нарастания внутренних противоречий в Пакистане против Мушаррафа выступали, с одной стороны, радикальные исламисты, недовольные его тесным сотрудничеством с США, с другой - М.Н. Шариф и Б. Бхутто, находившиеся в изгнании, с третьей - Верховный суд. Тем не менее Мушарраф сумел одержать победу на президентских выборах 06.10.2007 года.
Не дождавшись подтверждения Верховным судом законности своего избрания, Мушарраф в начале ноября 2007 года ввёл в стране чрезвычайное положение, а 29.11.2007 года принёс президентскую присягу. Однако после победы на парламентских выборах 18.02.2008 оппозиционных Пакистанской народной партии и Мусульманской лиги Пакистана Мушарраф под угрозой импичмента был вынужден объявить об отставке (18.08.2008 год) и покинуть страну.
В дальнейшем поселился в Лондоне, регулярно выезжал за рубеж для чтения публичных лекций. Принимает участие в общественно-политической жизни страны. В 2010 году создал партию Всепакистанская мусульманская лига.