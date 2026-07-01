МУШАРРАФ ПЕРВЕЗ

МУШАРРАФ ПЕРВЕЗ - государственный, по­ли­тический и во­енный дея­тель Па­ки­ста­на .

Из се­мьи государственного слу­жа­ще­го. В 1947 году вме­сте с ро­ди­те­ля­ми пе­ре­ехал в Ка­ра­чи (Па­ки­стан). В 1961-1964 годах по­лу­чил во­енное об­ра­зо­ва­ние в Па­кистанской во­енной ака­де­мии. За­тем про­хо­дил под­го­тов­ку в Ко­манд­но-штаб­ном кол­лед­же и Национальном кол­лед­же обо­ро­ны в Па­ки­ста­не и Ко­ро­лев­ском кол­лед­же обо­рон­ных ис­сле­до­ва­ний в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Про­шёл путь от лей­те­нан­та до ге­не­ра­ла ар­мии (1998 год). В 1965 и 1971 годах уча­ст­во­вал в ин­до-па­кистанских вой­нах, в 1987 и 1999 годах - в ин­до-па­кистанских воо­руженных кон­флик­тах в Сиа­чи­не (Сиа­че­не) и Кар­гиле, а так­же в ми­ро­творческих опе­ра­ци­ях ООН (в 1993 году в Со­ма­ли и другое). В 1998-2007 годах начальник шта­ба су­хо­пут­ных сил Па­ки­ста­на, в 1999-2001 годах председатель Объ­е­ди­нён­но­го комитета на­чаль­ни­ков шта­бов.

В 1999 году в пе­ри­од так называемого кар­гиль­ско­го кри­зи­са всту­пил в кон­фликт с пре­мьер-министром М.Н. Ша­ри­фом. В ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та 12.10.1999 года за­нял пост гла­вы ис­пол­нительной вла­сти, а в ию­не 2001 года так­же пост пре­зи­ден­та. По­сле пар­ла­мент­ских вы­бо­ров в октябре 2002 года сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия гла­вы ис­пол­нительной вла­сти, 16.11.2002 года ут­вер­ждён пар­ла­мен­том в долж­но­сти пре­зи­ден­та.

Мушаррафу уда­лось пре­дот­вра­тить даль­ней­шее обо­ст­ре­ние па­кистано-индийских от­но­ше­ний. Под руководством Мушаррафа пра­ви­тель­ст­во Па­ки­ста­на ока­за­ло ты­ло­вую под­держ­ку США в хо­де опе­ра­ций в Аф­га­ни­ста­не и Ира­ке , в ре­зуль­та­те че­го со стра­ны бы­ли сня­ты эко­но­мические санк­ции США (дей­ст­во­ва­ли с 1998 года) и пре­дос­тав­ле­на фи­нан­со­вая и эко­но­мическая по­мощь.

В то же вре­мя Мушарраф не смог до­бить­ся улуч­ше­ния эко­но­мической конъ­юнк­ту­ры, про­ти­во­дей­ст­во­вать уси­ле­нию влия­ния ра­ди­каль­ных ис­ла­ми­ст­ских груп­пи­ро­вок и рос­ту тер­ро­риз­ма. Мушарраф под­вер­гал­ся кри­ти­ке за чрез­мер­ную кон­цен­тра­цию в сво­их ру­ках вла­сти и ав­то­ри­тар­ные ме­то­ды управ­ле­ния. В 2003-2005 годах он пе­ре­жил 3 по­пыт­ки по­ку­ше­ния на его жизнь.

В об­ста­нов­ке на­рас­та­ния внутренних про­ти­во­ре­чий в Па­ки­ста­не про­тив Мушаррафа вы­сту­па­ли, с од­ной сто­ро­ны, ра­ди­каль­ные ис­ла­ми­сты, не­до­воль­ные его тес­ным со­труд­ни­че­ст­вом с США, с дру­гой - М.Н. Ша­риф и Б. Бхут­то, на­хо­див­шие­ся в из­гна­нии, с треть­ей - Вер­хов­ный суд. Тем не ме­нее Мушарраф су­мел одер­жать по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 06.10.2007 года.

Не до­ж­дав­шись под­твер­жде­ния Вер­хов­ным су­дом за­кон­но­сти сво­его из­бра­ния, Мушарраф в на­ча­ле но­ября 2007 года ввёл в стра­не чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние, а 29.11.2007 года при­нёс пре­зи­дент­скую при­ся­гу. Од­на­ко по­сле по­бе­ды на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 18.02.2008 оп­по­зи­ци­он­ных Па­ки­стан­ской на­род­ной пар­тии и Му­суль­ман­ской ли­ги Па­ки­ста­на Мушарраф под уг­ро­зой им­пич­мен­та был вы­ну­ж­ден объ­я­вить об от­став­ке (18.08.2008 год) и по­ки­нуть стра­ну.

В даль­ней­шем по­се­лил­ся в Лон­до­не, ре­гу­ляр­но вы­ез­жал за ру­беж для чте­ния пуб­лич­ных лек­ций. При­ни­ма­ет уча­стие в об­щественно-по­ли­тической жиз­ни стра­ны. В 2010 году соз­дал пар­тию Все­па­ки­стан­ская му­сульманская ли­га.