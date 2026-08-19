МУШАРРАФ, ПЕРВЕЗ Мушарраф, Первез (род. 11.08.1943, Дели, Британская Индия) — пакистанский генерал, начальник штаба сухопутных войск (6 октября 1998 — 28 ноября 2007), глава исполнительной власти (12 октября 1999 — 21 ноября 2002) и президент Пакистана.

Мушарраф, Первез (род. 11.08.1943, Дели, Британская Индия) — пакистанский генерал, начальник штаба сухопутных войск (6 октября 1998 — 28 ноября 2007), глава исполнительной власти (12 октября 1999 — 21 ноября 2002) и президент Пакистана (20 июня 2001 — 18 августа 2008). В качестве командующего пакистанскими войсками М. координировал боевые действия в ходе Каргильского конфликта (3 мая 1999 — 26 июля 1999, см. Индийско-пакистанские войны ). Вскрывшиеся в результате Каргильского конфликта противоречия между военными и гражданскими властями Пакистана привели к государственному перевороту 12 октября 1999 и приходу М. к власти. Распустив правительство Наваза Шарифа, М. официально принял на себя обязанности главы исполнительной власти и сформировал собственное правительство. Было введено чрезвычайное положение; действие конституции было временно приостановлено. 12 мая 2000 Верховный суд оправдал приход армии к власти и наделил М. правом вносить поправки в конституцию. 20 июня 2001 М. занял пост президента, а в 2002 провел референдум, давший ему право занимать эту должность еще 5 лет. В 2002 в стране прошли всеобщие выборы, по итогам которых было сформировано лояльное М. правительство. 6 октября 2007 генерал был переизбран на пост президента. Однако тот факт, что на момент переизбрания М. оставался начальником штаба армии, вызвал противодействие со стороны Верховного суда. В ноябре 2007 М. ввел в Пакистане чрезвычайное положение и отправил в отставку верховного судью. Это резко обострило внутриполитическую ситуацию. В результате 28 ноября 2007 М. покинул пост начальника штаба сухопутных войск Пакистана, а 15 декабря 2007 отменил чрезвычайное положение. 18 февраля 2008 в Пакистане про­шли всеобщие выборы. Под угрозой импичмента со стороны победившей на выборах Пакистанской народной партии 18 августа 2008 М. был вынужден сложить с себя обязанности президента и уехать из Пакистана. В настоящее время проживает в Великобритании. М. содействовал активизации индийско-пакистанского диалога по Кашмирской проблеме; провозгласил политику «просвещенной умеренности», в рамках которой объявил Пакистан союзником США в борьбе против терроризма и принял меры, направленные на подавление исламского экстремизма и террористической активности в стране.

Лит .: Москаленко В. Н., Мелехина Н. В. Политическая обстановка в Пакистане в период правления Первеза Мушаррафа // Ближний Восток и современность. Вып. 21. 2004. С. 239—253; Замараева Н. А. Военно-гражданская администрация генерала П. Мушаррафа в Пакистане (конституционно–правовые и социальные основы, 2003—2008 гг.) // Нестабильность геостратегического пространства на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. 2020. М., 2020. С. 176—204. А. Л. Филимонова.