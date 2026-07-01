МУСЕВЕНИ ЙОВЕРИ КАГУТА

МУСЕВЕНИ ЙОВЕРИ КАГУТА - государственный и политический деятель уганды.

По про­ис­хо­ж­де­нию ньян­ко­ле. Из се­мьи ско­то­во­да. В начале 1960-х годов ак­ти­вист мо­ло­дёж­ной ли­ги пра­вя­щей пар­тии Народный кон­гресс Уган­ды; в 1964 году ис­клю­чён из её со­ста­ва. В 1967-1970 годах изу­чал по­ли­тические и эко­но­мические нау­ки в университете Дар-эс-Са­ла­ма.

В 1971-1979 годах в эмиг­ра­ции в Тан­за­нии. В 1979 году один из соз­да­те­лей Фрон­та национального ос­во­бо­ж­де­ния Уган­ды, воз­гла­вив­ше­го борь­бу про­тив ре­жи­ма И. Амин Да­ды. В 1979-1980 годах министр обо­ро­ны, за­тем - ре­гио­наль­но­го со­труд­ни­че­ст­ва. В 1980 году заместитель председателя Во­енного со­ве­та (выс­ше­го ру­ко­во­дя­ще­го ор­га­на стра­ны).

В 1981-1985 годах ли­дер пов­станческого дви­же­ния на юге Уган­ды. Соз­да­тель и ру­ко­во­ди­тель Национального дви­же­ния со­про­тив­ле­ния (НДС) и его во­енного кры­ла - Национальной ар­мии со­про­тив­ле­ния. Вёл воо­руженную борь­бу про­тив пра­ви­тель­ст­ва А.М. Обо­те, с ию­ля 1985 года - Т. Окел­ло.

В январе 1986 года штур­мом взял сто­ли­цу Уган­ды - Кам­па­лу, по­сле че­го был про­воз­гла­шён пре­зи­ден­том. Пе­ре­из­би­рал­ся в 1996, 2001, 2006 и 2011 годах. С 1986 года за­ни­ма­ет так­же долж­но­сти вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го, министра обо­ро­ны, председателя НДС.

В 1987-1988 годах и 1992-1993 годах председатель Пре­фе­рен­ци­аль­ной зо­ны тор­гов­ли стран Восточной и Южной Аф­ри­ки , в 1990-1991 годах председатель ОАЕ, в 2010 году заместитель председателя АС.