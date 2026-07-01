МУСЕВЕНИ ЙОВЕРИ КАГУТА
МУСЕВЕНИ ЙОВЕРИ КАГУТА - государственный и политический деятель уганды.
По происхождению ньянколе. Из семьи скотовода. В начале 1960-х годов активист молодёжной лиги правящей партии Народный конгресс Уганды; в 1964 году исключён из её состава. В 1967-1970 годах изучал политические и экономические науки в университете Дар-эс-Салама.
В 1971-1979 годах в эмиграции в Танзании. В 1979 году один из создателей Фронта национального освобождения Уганды, возглавившего борьбу против режима И. Амин Дады. В 1979-1980 годах министр обороны, затем - регионального сотрудничества. В 1980 году заместитель председателя Военного совета (высшего руководящего органа страны).
В 1981-1985 годах лидер повстанческого движения на юге Уганды. Создатель и руководитель Национального движения сопротивления (НДС) и его военного крыла - Национальной армии сопротивления. Вёл вооруженную борьбу против правительства А.М. Оботе, с июля 1985 года - Т. Окелло.
В январе 1986 года штурмом взял столицу Уганды - Кампалу, после чего был провозглашён президентом. Переизбирался в 1996, 2001, 2006 и 2011 годах. С 1986 года занимает также должности верховного главнокомандующего, министра обороны, председателя НДС.
В 1987-1988 годах и 1992-1993 годах председатель Преференциальной зоны торговли стран Восточной и Южной Африки, в 1990-1991 годах председатель ОАЕ, в 2010 году заместитель председателя АС.