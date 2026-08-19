МУСАЙЛИМА Мусайлима (полное имя — Абу Сумама Маслама ибн Сумама аль-Ваили; 530-е/540-е, селение Хаддар в Ямаме — 633, близ Акрабы, Ямама) — один из наиболее активных проповедников монотеистического учения ханифов на востоке Аравии.

Мусайлима (уменьшительно-пренебрежительное от имени собственного Маслама; полное имя — Абу Сумама Маслама ибн Сумама аль-Ваили; 530-е/540-е, селение Хаддар в Ямаме — 633, близ Акрабы, Ямама) — один из наиболее активных проповедников монотеистического учения ханифов на востоке Аравии и предводителей ридды — движения арабов против ислама в начале 630-х. Из племени бану-ханифа, владел земельным участком и колодцем. В 610-е провозгласил себя посланником божества Рахмана («Всемилостивый»), призывал поклоняться ему, восхваляя все им созданное, предсказывая Судный день и небесное блаженство (откуда его прозвание «Рахман ал-Йамама»). В своей проповеди, отголоски которой доходили и до запада Аравийского п-ова, требовал от последователей троекратной молитвы, запрещал пить вино и производить на свет более одного мальчика. Около 620 призван жителями главного города Ямамы — Хаджара в качестве верховного вождя, по-видимому, сменив одного из местных царей, Хаузу ибн Али, и противостоя другому из них, Сумаме ибн Усалю, который сочувствовал пророку Мухаммаду . При поддержке большинства соплеменников-ханифитов стал, предположительно, наиболее влиятельным из противников общины мусульман в Мекке и Медине, что отражено в легендах о его соперничестве с Мухаммадом, которому он якобы отправил письмо с предложением разделить полуостров, но в ответ был объявлен лжепророком (каззаб) и призван к покаянию. Около 630 часть знати открыто выступила против М., а одновременно обострились его отношения с мусульманами и другими единобожниками-ханифами: в 633 на Ямаму совершило набег племя бану-тамим во главе со своей пророчицей Саджах, от которой откупились долей урожая. После смерти Пророка деятельность М. в центре Аравийского п-ова представляла большую опасность для исламской общины, и в 634 Абу Бакр послал против его сподвижников войско под командованием Халида ибн аль-Валида, которое в ожесточенном сражении (Битва в Саду смерти) разбило сторонников М. и убило его вместе с многочисленными приверженцами во главе с ар-Раххалем и Мухаккимом ибн ат-Туфайлем.

Лит. : Бартольд В. В. Мусейлима // Бартольд В. В . Сочинения. Т. VI. М., 1966. С. 549—574; Eickelman D. F. Musaylima // Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. X. № 1. 1967. P. 17—52; Kister M. J. The Struggle against Musaylima and the Conquest of Yamama // Jerusalem Studies in Arabic and Islam. Vol. XXVII. 2002. P. 1–56. Т. К . Кораев.