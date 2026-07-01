ЛИМА

ЛИ́МА - археологическая культура I века до нашей эры - VII века нашей эры.

В до­ли­нах Чан­кай, Чиль­он, Ри­мак, Лу­рин (центральное по­бе­ре­жье современного Пе­ру). На­зва­на по современному городу Ли­ма, в чер­те ко­то­ро­го из­вест­ны мно­го­численные па­мят­ни­ки Ли­мы. Ке­ра­мический стиль Ли­мы (пер­во­на­чаль­но на­зван «про­то-Ли­ма») вы­де­лен немецким ар­хео­ло­гом М. Уле в конце XIX века при рас­коп­ках по­се­ле­ния Нье­ве­рия, близ города Ли­ма.

Куль­ту­рa Ли­мы сло­жи­лась на ос­но­ве тра­ди­ций при­шель­цев - гор­цев (из­го­тав­лива­ли ке­ра­ми­ку , рас­пи­сан­ную бе­лым по крас­но­му фо­ну, раз­во­ди­ли лам), под на­тис­ком ко­то­рых по­гиб­ла куль­ту­ра Ча­вин в пос­лед­них ве­ках н. э. Ран­ний пе­ри­од Ли­мы (до середина III века н. э.; часть ар­хео­ло­гов ис­клю­ча­ют его из «соб­ст­вен­но» Ли­мой) ха­рак­те­ри­зу­ют несколько ке­ра­мических сти­лей, на ос­но­ве ко­то­рых фор­ми­ру­ет­ся стиль «соб­ст­вен­но» Ли­мы (другие на­зва­ния - «нье­ве­рия», «ма­ран­га»). Для не­го по­ка­за­тель­на ке­ра­ми­ка, ук­ра­шен­ная чёр­ной, бе­лой, крас­ной, ино­гда оран­же­вой рос­пи­сью (сту­пень­ки, тре­уголь­ни­ки, по­ло­сы, круж­ки, шев­ро­ны), на­леп­ны­ми, тща­тель­но про­ра­бо­тан­ны­ми фи­гу­ра­ми лю­дей и жи­вот­ных, час­то - ягуа­ров. Ша­ро­об­раз­ные со­су­ды с руч­кой-мос­ти­ком рас­смат­ри­ва­ют как сви­де­тель­ст­во влия­ния с юга (куль­ту­ры на­ска), на­ли­чие изо­бра­же­ний - с се­ве­ра (мо­чи­ка). Спе­ци­фич­ны фля­ги в ви­де жен­ской гру­ди и горш­ки на трёх нож­ках (три­по­ды). Медь, зо­ло­то, се­реб­ро пред­став­ле­ны мел­ки­ми из­де­лия­ми (щип­чи­ки, бу­лав­ки и т. п.). Тру­по­по­ло­же­ния в ямах, вы­тя­ну­тые, обыч­но ли­цом вниз, на под­стил­ке из тро­ст­ни­ка. Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты хлоп­ча­то­бу­маж­ных, ред­ко шер­стя­ных тка­ней с по­лот­ня­ным и ков­ро­вым пле­те­ни­ем. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - оро­шае­мое зем­ле­де­лие (ку­ку­ру­за, фа­соль, ара­хис) и морское ры­бо­лов­ст­во.

В V веке Ли­ма, по-ви­ди­мо­му, пред­став­ля­ла со­бой ран­не­госу­дар­ст­вен­ное об­ра­зо­ва­ние со сто­ли­цей на тер­ри­то­рии современного города Ли­ма, вклю­чав­шей по­се­ле­ние Ка­ха­мар­ки­лья (круп­ней­шее для Ли­мы) и ком­плекс Ма­ран­га (другое название Арам­бу­ру), где об­на­ру­же­ны ос­но­ва­ния сту­пен­ча­тых пи­ра­мид с пан­ду­сом по цен­тру од­ной из сто­рон - плат­фор­мы 270 × 100 × 15 м (ана­ло­гич­ные пи­ра­ми­ды най­де­ны и в других мес­тах). Мо­ну­мен­таль­ные со­ору­же­ния воз­ве­де­ны из пря­мо­уголь­но­го сыр­цо­во­го кир­пи­ча (обыч­но 18 × 13 × 8 см), не­ред­ко по­став­лен­но­го на реб­ро, ря­до­вые по­строй­ки - из не­об­ра­бо­тан­но­го кам­ня и гли­ны. Су­дя по на­ход­кам ке­ра­ми­ки Ли­мы, в сфе­ре влия­ния этой куль­ту­ры на­хо­ди­лись не­ко­то­рые гор­ные ме­ст­но­сти в вер­ховь­ях рек, те­ку­щих к океа­ну. Около 500 года в до­ли­не Лу­рин воз­ник хра­мо­вый центр, со­хра­няв­ший­ся до при­хо­да ис­пан­цев, в эпо­ху государства ин­ков из­вест­ный как Па­ча­ка­мак. В VI-VII веках тер­ри­то­рия Ли­мы во­шла в сфе­ру влия­ния куль­ту­ры или ста­ла ча­стью государства Уа­ри. По­яв­ля­ют­ся бо­га­тые за­хо­ро­не­ния с по­ли­хром­ной ке­ра­ми­кой, яв­ляю­щей­ся ло­каль­ным ва­ри­ан­том ке­ра­ми­ки Уа­ри: куб­ки-ке­ро, двух­ка­мер­ные со­су­ды в ви­де фи­гу­ры че­ло­ве­ка, от за­тыл­ка ко­то­ро­го пе­ре­ки­ну­та руч­ка-мос­тик к уз­кому вы­со­ко­му гор­лу, увен­чи­ваю­ще­му зад­нюю ша­ро­об­раз­ную ка­ме­ру, и др.; рас­пи­сы­ва­лись изо­бра­же­ния­ми су­ществ с чер­та­ми хищ­ных птиц и ягуа­ров. По­гре­бён­ные в по­ло­же­нии си­дя по­ме­ще­ны внут­ри «ко­ко­на» из тка­ней, увен­чан­но­го ис­кусственной го­ло­вой с ли­чи­ной. Ги­бель Ли­мы свя­за­на с пе­ре­ме­ще­ния­ми в VIII-IX веках эт­нических групп на боль­шей час­ти тер­ри­то­рии Пе­ру и ги­бе­лью всей куль­тур­ной общ­но­сти Уа­ри.

Около X века на мес­те Ли­мы скла­ды­ва­ют­ся куль­ту­ры Чан­кай и Уан­чо, унас­ле­до­вав­шие не­мно­гие чер­ты Уари и силь­но от­ли­чаю­щие­ся от Ли­мы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)