МУСАВАТ

МУСАВАТ (от арабского - «Ра­вен­ст­во») - му­суль­ман­ская де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия «Му­са­ват», од­на из на­цио­наль­ных по­ли­тических пар­тий, воз­ник­ших в Российской им­пе­рии.

Соз­да­на в 1911 году в Ба­ку пред­ста­ви­те­ля­ми азербайджанской ин­тел­ли­ген­ции, бывшими чле­на­ми со­ци­ал-де­мо­кра­тической организации «Гум­мет». Ли­дер и главный тео­ре­тик пар­тии - М. Ра­сул­за­де, сре­ди ор­га­ни­за­то­ров - Ч. Ше­риф­за­де, А. Кя­рим­за­де, К. Ми­кал­за­де. Чле­на­ми пар­тии мог­ли быть толь­ко му­суль­ма­не .

Пе­чат­ный ор­ган - газета «Ачыг соз» («Яс­ное сло­во»; вы­хо­ди­ла с октября 1915 года, Ба­ку). До 1917 года дей­ст­во­ва­ла не­ле­галь­но. Пер­вая про­грам­ма «Мусавата» (1912 год) пре­ду­смат­ри­ва­ла соз­да­ние пан­ис­лам­ско­го го­су­дар­ст­ва, «ин­тен­си­фи­ка­цию всех форм борь­бы за про­гресс му­суль­ман».

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года «Мусават» стал влия­тель­ной по­ли­тической си­лой в За­кав­ка­зье. На Кавказском крае­вом му­сульманском съез­де [15.04-20.04.1917 года, Ба­ку] му­са­ва­ти­сты за­клю­чи­ли со­гла­ше­ние с Тюркской пар­ти­ей фе­де­ра­ли­стов о соз­да­нии еди­ной ор­га­ни­за­ции, ко­то­рая офор­ми­лась 26.10.1917 года в Ба­ку как Тюркская де­мо­кра­тическая пар­тия фе­де­ра­ли­стов «Мусават».

Пер­во­на­чаль­но она вы­сту­па­ла за соз­да­ние Российской фе­де­ратив­ной де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки (впо­след­ст­вии ли­де­ры «Мусаваты» несколько раз об­ра­ща­лись к Тур­ции с прось­бой о при­сое­ди­не­нии к ней му­сульманской час­ти За­кав­ка­зья).

Му­са­ва­ти­сты во­шли в со­став За­кав­каз­ско­го ко­мис­са­риа­та, За­кав­каз­ско­го сей­ма, уча­ст­во­ва­ли в со­зда­нии и во­шли в пра­ви­тель­ст­во За­кав­каз­ской де­мо­кра­тической фе­де­ра­тив­ной рес­пуб­ли­ки (22.04.1918 года). Ру­ко­во­ди­ли азербайджанскими час­тя­ми и му­сульманским на­се­ле­ни­ем Ба­ку в бо­ях с си­ла­ми Ба­кин­ско­го со­ве­та ра­бо­чих, сол­дат­ских и мат­рос­ских де­пу­та­тов и армейскими час­тя­ми под руководством пар­тии «Даш­нак­цу­тюн» (30.03-01.04.1918 года), ко­то­рые при­ве­ли к мно­го­численным жерт­вам и закон­чи­лись по­ра­же­ни­ем му­са­ва­ти­стов.

28.05.1918 года, по­сле рас­па­да За­кав­каз­ской де­мо­кра­тической фе­де­ра­тив­ной рес­пуб­ли­ки, бывшие чле­ны За­кав­каз­ско­го сей­ма от «Мусавата» про­воз­гла­си­ли в Тиф­ли­се не­за­ви­си­мую Азербайджанскую де­мо­кра­тическую рес­пуб­ли­ку (с ию­ня - пра­ви­тель­ст­во в Гянд­же). В сентябре 1918 года от­ря­ды му­са­ва­ти­стов совместно с турецкими вой­ска­ми за­ня­ли Ба­ку; «Мусават» стал пра­вя­щей пар­ти­ей в Азер­бай­джа­не .

В но­ябре 1918 года ли­де­ры «Мусавата» по­лу­чи­ли под­держ­ку со сто­ро­ны британских ок­ку­пационных вла­стей, при­шед­ших на сме­ну ту­рец­ким по ус­ло­ви­ям Муд­рос­ско­го пе­ре­ми­рия 1918 года, и удер­жи­ва­ли власть до вос­ста­ния в Ба­ку, ор­га­ни­зо­ван­но­го боль­ше­ви­ка­ми, и за­ня­тия Азер­бай­джа­на Крас­ной Ар­ми­ей (апрель 1920 года). 26-31.05.1920 года часть му­са­ва­ти­стов пред­при­ня­ла воо­руженное вы­сту­п­ле­ние про­тив советской вла­сти в Гянд­же, ко­торое бы­ло по­дав­ле­но. Ли­де­ры му­са­вати­стов эмиг­ри­ро­ва­ли, «Мусават» пе­ре­стал су­ще­ст­во­вать.

В 1992 году вос­соз­дан в Азербайджанской Рес­пуб­ли­ке, од­на из основных оп­по­зиционных по­ли­тических пар­тий стра­ны (гла­ва пар­тии - И. Гам­бар).

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