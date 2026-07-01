МУСАВАТ
МУСАВАТ (от арабского - «Равенство») - мусульманская демократическая партия «Мусават», одна из национальных политических партий, возникших в Российской империи.
Создана в 1911 году в Баку представителями азербайджанской интеллигенции, бывшими членами социал-демократической организации «Гуммет». Лидер и главный теоретик партии - М. Расулзаде, среди организаторов - Ч. Шерифзаде, А. Кяримзаде, К. Микалзаде. Членами партии могли быть только мусульмане.
Печатный орган - газета «Ачыг соз» («Ясное слово»; выходила с октября 1915 года, Баку). До 1917 года действовала нелегально. Первая программа «Мусавата» (1912 год) предусматривала создание панисламского государства, «интенсификацию всех форм борьбы за прогресс мусульман».
После Февральской революции 1917 года «Мусават» стал влиятельной политической силой в Закавказье. На Кавказском краевом мусульманском съезде [15.04-20.04.1917 года, Баку] мусаватисты заключили соглашение с Тюркской партией федералистов о создании единой организации, которая оформилась 26.10.1917 года в Баку как Тюркская демократическая партия федералистов «Мусават».
Первоначально она выступала за создание Российской федеративной демократической республики (впоследствии лидеры «Мусаваты» несколько раз обращались к Турции с просьбой о присоединении к ней мусульманской части Закавказья).
Мусаватисты вошли в состав Закавказского комиссариата, Закавказского сейма, участвовали в создании и вошли в правительство Закавказской демократической федеративной республики (22.04.1918 года). Руководили азербайджанскими частями и мусульманским населением Баку в боях с силами Бакинского совета рабочих, солдатских и матросских депутатов и армейскими частями под руководством партии «Дашнакцутюн» (30.03-01.04.1918 года), которые привели к многочисленным жертвам и закончились поражением мусаватистов.
28.05.1918 года, после распада Закавказской демократической федеративной республики, бывшие члены Закавказского сейма от «Мусавата» провозгласили в Тифлисе независимую Азербайджанскую демократическую республику (с июня - правительство в Гяндже). В сентябре 1918 года отряды мусаватистов совместно с турецкими войсками заняли Баку; «Мусават» стал правящей партией в Азербайджане.
В ноябре 1918 года лидеры «Мусавата» получили поддержку со стороны британских оккупационных властей, пришедших на смену турецким по условиям Мудросского перемирия 1918 года, и удерживали власть до восстания в Баку, организованного большевиками, и занятия Азербайджана Красной Армией (апрель 1920 года). 26-31.05.1920 года часть мусаватистов предприняла вооруженное выступление против советской власти в Гяндже, которое было подавлено. Лидеры мусаватистов эмигрировали, «Мусават» перестал существовать.
В 1992 году воссоздан в Азербайджанской Республике, одна из основных оппозиционных политических партий страны (глава партии - И. Гамбар).