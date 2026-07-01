МУСАБЕКОВ ГАЗАНФАР МАХМУД
МУСАБЕКОВ ГАЗАНФАР МАХМУД - советский партийный и государственный деятель.
Окончил медицинский факультет университета Святого Владимира в Киеве (1917 год). После Февральской революции 1917 года председатель Кубинского исполкома Совета рабочих, крестьянских и матросских депутатов, с декабря 1917 года заместитель председателя Бакинского губернского продовольственного комитета.
В августе 1918 года работал врачом в Астрахани, участвовал в организации мусульманского военного лазарета. Член РКП(б) (1918 год). Председатель мусульманской секции Астраханского комитета РКП(б) (август 1918 года - апрель 1920 года). Член бюро астраханского отделения социал-демократической организации «Гуммет».
С началом Бакинской операции 1920 года РККА прибыл в Баку на одном из бронепоездов, направленных для поддержки восстания, подготовленного Азерб. КП(б). Один из руководителей Азербайджанского революционного комитета, провозгласившего 28.04.1920 года Азербайджан советской республикой.
Член ВРК Азербайджанской ССР (1920-1922 годы). Нарком продовольствия Азербайджанской ССР (1921-1922 годы). Председатель СНК (1922-1928 годы), председатель ЦИК (1929-1931 годы) Азербайджанской ССР. Один из председателей ЦИК СССР (1925-1937 годы).
Кандидат в члены ЦК ВКП(б) (декабрь 1925 - июнь 1937 года). Одновременно председатель ЦИК (1929-1931 годы) и председатель СНК (январь 1932 - декабрь 1936 года) ЗСФСР. Арестован в июне 1937 года, обвинён в организации антисоветского заговора. Расстрелян по приговору военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован в 1959 году.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени.