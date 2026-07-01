МУСАБЕКОВ ГАЗАНФАР МАХМУД

МУСАБЕКОВ ГАЗАНФАР МАХМУД - советский партийный и государственный деятель.

Окон­чил медицинский фа­куль­тет университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1917 год). По­сле Февральской ре­во­люции 1917 года председатель Ку­бин­ско­го ис­пол­ко­ма Со­ве­та ра­бо­чих, кре­сть­ян­ских и мат­рос­ских де­пу­та­тов, с декабря 1917 года заместитель председателя Ба­кин­ско­го гу­берн­ско­го про­до­вольственного комитета.

В августе 1918 года ра­бо­тал вра­чом в Ас­т­ра­ха­ни, уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции му­сульманского во­енного ла­за­ре­та. Член РКП(б) (1918 год). Председатель му­сульманской сек­ции Ас­т­ра­хан­ско­го комитета РКП(б) (август 1918 года - апрель 1920 года). Член бюро ас­т­ра­хан­ско­го от­де­ле­ния социал-демократической организации «Гум­мет».

С на­ча­лом Ба­кин­ской опе­ра­ции 1920 года РККА при­был в Ба­ку на од­ном из бро­не­по­ез­дов, на­прав­лен­ных для под­держ­ки вос­ста­ния, под­го­тов­лен­но­го Азерб. КП(б). Один из ру­ко­во­ди­те­лей Азербайджанского ре­во­люционного комитета, про­воз­гла­сив­ше­го 28.04.1920 года Азер­бай­джан советской рес­пуб­ли­кой.

Член ВРК Азербайджанской ССР (1920-1922 годы). Нар­ком про­до­воль­ст­вия Азербайджанской ССР (1921-1922 годы). Председатель СНК (1922-1928 годы), председатель ЦИК (1929-1931 годы) Азербайджанской ССР. Один из пред­се­да­те­лей ЦИК СССР (1925-1937 годы).

Кан­ди­дат в чле­ны ЦК ВКП(б) (декабрь 1925 - июнь 1937 года). Од­но­вре­мен­но председатель ЦИК (1929-1931 годы) и председатель СНК (январь 1932 - декабрь 1936 года) ЗСФСР. Аре­сто­ван в ию­не 1937 года, об­ви­нён в ор­га­ни­за­ции ан­ти­со­вет­ско­го за­го­во­ра. Рас­стре­лян по при­го­во­ру во­енной кол­ле­гии Вер­хов­но­го су­да СССР. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1959 году.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни.