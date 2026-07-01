МУСА
МУСА - ногайский бий.
Внук Нур ад-Дина. Отец ногайских биев Шейх-Мамая, Юсуфа, Исмаила. С 1440-х годов активно участвовал в политических событиях, связанных с распадом Золотой Орды и формированием на её территории новых государств. Не имея права на ханский титул, устанавливал номинальное подчинение подвластных ему владений различным правителям из династии Чингисидов.
В 1457-1458 годах организовал воцарение в восточном Дешт-и-Кипчаке хана Ядгара; получил от него должность беклербека, которую сохранял до конца жизни. Способствовал распаду государства узбекского хана Абулхайра (умер в 1468 году) и приходу к власти первых казахских ханов Гирея и Джанибека; последнего признал своим номинальным государем.
Впоследствии перешёл под сюзеренитет сибирского хана Ибрагима, с которым совершал походы на Большую Орду и Астрахань (1481, 1493 годы). При этом Муса не допускал вмешательства ханов Чингисидов в дела Ногайской Орды. В конце 1490-х годов, вероятно, отказался от формального подданства ханам. В результате своей умелой внутренней политики и внешнеполитических успехов Муса сумел сплотить вокруг себя кочевую аристократию тюркских племён.
Ногайская Орда при нём заняла пространство от Волги до Иртыша, превзойдя по площади территории и численности населения другого государства, образовавшиеся на месте Золотой Орды.