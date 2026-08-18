МУРЗИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МУРЗИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский изобретатель.
В 1938 году окончил Институт инженеров коммунального строительства. С 1942 года - в военном НИИ, разрабатывал аппаратуру для отечественной ПВО. Вдохновлённый музыкой и философско-мистическими идеями А.Н. Скрябина, Мурзин в кустарных условиях около 10 лет конструировал многоголосный синтезатор АНС (рабочая модель создана в 1958 году) - первый в мире образец электромузыкального инструмента подобного типа.
Основал и возглавил первую в России Экспериментальную студию электронной музыки (1967-1970 годы), с которой сотрудничали композиторы А.М. Волконский, С.А. Губайдулина, А.Г. Шнитке, Э.В. Денисов, Э.Н. Артемьев, П.Н. Мещанинов, А.П. Немтин, С.А. Крейчи и другие.
В 1965-1968 годах выступал с научными докладами на «Акустических средах» в Московской консерватории, в 1968 году - на Международной конференции по электронной музыке во Флоренции. В обширной полемической статье «О природе и закономерностях эстетического восприятия и путях становления музыки электронной и цвета» (1966-1970 годы), апеллируя к народной и традиционной музыке Востока, с одной стороны, и к «обертональной» гармонии Скрябина - с другой, критиковал 12-тоновую равномерную темперацию как материю исчерпавшей себя гармонической тональности.
Оценивая физиологические ресурсы слуха как не до конца раскрытые, Мурзин призывал творцов новой музыки к освоению микрохроматики (на основе 72-частного деления октавы), сонорики и экмелики. Статья опубликована в его книге «АНС. У истоков электронной музыки» (2008 год; содержит также статьи и воспоминания о Мурзине).