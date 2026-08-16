МУРТУЗАЛИЕВ СЕРГЕЙ ИБРАГИМОВИЧ

Родился 22.09.1947. Окончил Дагестанский государственный университет в 1971 г.

Кандидатская диссертация : Болгарский народ и османская политика исламизации (XV-XVIвв.), 1986, Институт славяноведения и балканистики АН СССР.

Докторская диссертация : Изучение истории Болгарии XV-XVI веков в России (ХV в. – конец 1840-х годов) (МГУ, 1995).

Работал заведующим кафедрой Истории стран Европы и Америки исторического факультета Дагестанского государственного университета.

В настоящее время ведущий научный сотрудник Центра по подготовке "Всемирной истории" Института всеобщей истории РАН .

Учителя : М.-К Аликберли, В.П. Дзагурова, Г.Г. Литаврин.

Область интересов : История средних веков Болгарии и Османской империи.

Сочинения: Историографические этюды по истории Болгарии XV-XVI столетий.- Махачкала: ДГУ, 1991. – 174 с.

История конфессиональных систем образования Дагестана и общероссийские проблемы теологизации системы образования.- Махачкала: [б.и.]: печ. Минитип. ExPress, 2005.- 239 с. - Соавт.: П.Ф. Рагимова.

Очерки историографии и источниковедения по истории Болгарии XV-ХVI веков. – 102 с. // Деп. в ИНИОН АН СССР 21.04.86, № 24993.

Проблемы поликультурного образования в Дагестане / под ред. С. И. Муртузалиева, Г.И. Кисловой.- Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2002. – 223 с. - Совместно с В.Н. Цатуровым, К.М. Ханбабаевым, Г.И. Кисловой, М.М. Магомедовой.

Реалии и перспективы поликультурного образования в Дагестане.- Махачкала: ДНЦ РАН, 2003.- 281 с. - Совместно с В.Н. Цатуровым, Г.И. Кисловой, М.М. Магомедовой.

Северный Кавказ с «изнанки» и «снаружи» (Северный Кавказ, Дагестан, Чечня и региональная политика России в самооценке «кавказских аборигенов» и образ региона у болгар и японцев в свете эмпирических исследований).- Махачкала: Формат, 2007. – 302 с.

Этнопсихологические аспекты межнациональных отношений в «зоне нестабильности». (Эмпирические исследования в Дагестане и на Северном Кавказе).- Махачкала: ДНЦ РАН, 2006. – 161 с.