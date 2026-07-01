МУРСИЯ

МУРСИЯ (исп. murcia) - ис­то­рическая об­ласть и административно-территориальная еди­ни­ца (ав­то­ном­ное со­об­ще­ст­во) на юго-вос­то­ке Ис­па­нии.

Площадь 11,3 тысяч км2. Нассчитывает 1,5 миллионов человек (2012 год). Главный го­род - Мур­сия.Пер­вые тор­го­вые по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии современной Мурсии бы­ли ос­но­ва­ны фи­ни­кий­ца­ми. В 209 году до н.э. в хо­де Пу­ни­че­ских войн в Мурсии ут­вер­ди­лись рим­ля­не; за­воё­ван­ные зем­ли во­шли в со­став провинции Ис­па­ния Ближ­няя, позд­нее, при императоре Ав­гу­сте, - в провинцию Тар­ра­го­на; в конце III века н.э. тер­ри­то­рия Мурсии об­ра­зо­ва­ла провинцию Кар­та­хе­на.

Во 2-й половине V века в Мурсии ут­вер­ди­лись вест­го­ты, од­на­ко уже в 552 году она по­па­ла под власть Ви­зан­тии и бы­ла вклю­че­на в со­став провинции Ис­па­ния со сто­ли­цей в городе Кар­та­хе­на. В конце VI - начале VII веков вновь пе­ре­шла под кон­троль вест­го­тов. В 713 году тер­ри­то­рия Мурсии и современная провинция Али­кан­те вы­де­ле­ны в ка­че­ст­ве на­следственного вла­де­ния Тео­де­ми­ру (Туд­ми­ру), ве­ро­ят­но, бывшему вест­гот­ско­му гер­цо­гу, при­знав­ше­му вер­хов­ную власть арабских за­вое­ва­те­лей.

С 825 года Мурсия - осо­бая административно-территориальная еди­ни­ца Туд­мир в со­ста­ве Кор­дов­ско­го эми­ра­та (с 929 ха­ли­фа­та). В середине XI века на тер­ри­то­рии Мурсии об­ра­зо­ва­лась тай­фа (не­за­ви­си­мый эми­рат; в 1078-1147 годах в со­ста­ве государства Аль­мо­ра­ви­дов, в 1172-1228 годах - Аль­мо­ха­дов). В 1243 году в ус­ло­ви­ях внутренних меж­до­усо­биц Мурсия при­зна­ла сю­зе­ре­ни­тет Кас­ти­лии; в 1266 году по­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния му­сульманского на­се­ле­ния вклю­че­на в со­став Кас­ти­лии как ко­ро­лев­ст­во Мур­сия.

В 1296 в ус­ло­ви­ях ди­на­стического кри­зи­са в Кас­ти­лии за­хва­че­на ко­ро­лём Ара­го­на Хай­ме II (1291-1327 годы) и че­рез не­ко­то­рое вре­мя при­сое­ди­не­на к ко­ро­лев­ст­ву Ва­лен­сия. В 1304 году воз­вра­ще­на Кас­ти­лии (за ис­клю­че­ни­ем до­ли­ны реки Ви­на­ло­по и не­ко­то­рых других рай­онов). Мурсия сыг­ра­ла ре­шаю­щую роль в за­вер­ше­нии Ре­кон­ки­сты. По­сто­ян­ные во­енные дей­ст­вия, а так­же эпи­де­мии чу­мы (1348, 1372, 1379, 1395 годы) при­ве­ли к эко­но­мическому и де­мо­гра­фическому кри­зи­су, ко­то­рый был пре­одо­лён со взя­ти­ем в конце XV века.

Гра­над­ско­го эми­ра­та и пе­ре­ме­ще­ни­ем в Мурсию цен­тра пи­ре­ней­ско­го шел­ко­вод­ст­ва. В начале XVII века из Мурсии бы­ли из­гна­ны мо­ри­ски. В XVIII веке Мурсия пе­ре­жи­ва­ла пе­ри­од бур­но­го эко­но­мического рос­та, свя­зан­но­го главным образом с уве­ли­че­ни­ем по­сев­ных пло­ща­дей (в том числе вслед­ст­вие строи­тель­ст­ва но­вых оро­сительных со­ору­же­ний).

Мурсия яв­ля­лась аре­ной бое­вых дей­ст­вий в пе­ри­од вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во 1700-1714 годов и борь­бы про­тив на­по­ле­о­нов­ско­го гос­под­ства (1808-1813 годы). В 1833 году вме­сто уп­разд­нён­но­го ко­ро­лев­ст­ва Мур­сия об­ра­зо­ван Ре­ги­он Мур­сия в со­ста­ве про­вин­ций Мур­сия и Аль­ба­сете. В пе­ри­од Ис­пан­ской ре­во­лю­ции 1931-1939 годов Мурсия бы­ла од­ним из основных оп­ло­тов рес­пуб­ли­кан­цев (взя­та фран­ки­ста­ми в кон­це мар­та 1939 года). С 1982 года ав­то­ном­ное со­об­ще­ст­во (об­ласть) в со­ста­ве од­но­именной про­вин­ции (провинция Аль­басе­те вклю­че­на в со­став ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва Кас­ти­лия-Ла-Ман­ча).

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