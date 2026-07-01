МУРСИЯ
МУРСИЯ (исп. murcia) - историческая область и административно-территориальная единица (автономное сообщество) на юго-востоке Испании.
Площадь 11,3 тысяч км2. Нассчитывает 1,5 миллионов человек (2012 год). Главный город - Мурсия.Первые торговые поселения на территории современной Мурсии были основаны финикийцами. В 209 году до н.э. в ходе Пунических войн в Мурсии утвердились римляне; завоёванные земли вошли в состав провинции Испания Ближняя, позднее, при императоре Августе, - в провинцию Таррагона; в конце III века н.э. территория Мурсии образовала провинцию Картахена.
Во 2-й половине V века в Мурсии утвердились вестготы, однако уже в 552 году она попала под власть Византии и была включена в состав провинции Испания со столицей в городе Картахена. В конце VI - начале VII веков вновь перешла под контроль вестготов. В 713 году территория Мурсии и современная провинция Аликанте выделены в качестве наследственного владения Теодемиру (Тудмиру), вероятно, бывшему вестготскому герцогу, признавшему верховную власть арабских завоевателей.
С 825 года Мурсия - особая административно-территориальная единица Тудмир в составе Кордовского эмирата (с 929 халифата). В середине XI века на территории Мурсии образовалась тайфа (независимый эмират; в 1078-1147 годах в составе государства Альморавидов, в 1172-1228 годах - Альмохадов). В 1243 году в условиях внутренних междоусобиц Мурсия признала сюзеренитет Кастилии; в 1266 году после подавления восстания мусульманского населения включена в состав Кастилии как королевство Мурсия.
В 1296 в условиях династического кризиса в Кастилии захвачена королём Арагона Хайме II (1291-1327 годы) и через некоторое время присоединена к королевству Валенсия. В 1304 году возвращена Кастилии (за исключением долины реки Виналопо и некоторых других районов). Мурсия сыграла решающую роль в завершении Реконкисты. Постоянные военные действия, а также эпидемии чумы (1348, 1372, 1379, 1395 годы) привели к экономическому и демографическому кризису, который был преодолён со взятием в конце XV века.
Гранадского эмирата и перемещением в Мурсию центра пиренейского шелководства. В начале XVII века из Мурсии были изгнаны мориски. В XVIII веке Мурсия переживала период бурного экономического роста, связанного главным образом с увеличением посевных площадей (в том числе вследствие строительства новых оросительных сооружений).
Мурсия являлась ареной боевых действий в период войны за Испанское наследство 1700-1714 годов и борьбы против наполеоновского господства (1808-1813 годы). В 1833 году вместо упразднённого королевства Мурсия образован Регион Мурсия в составе провинций Мурсия и Альбасете. В период Испанской революции 1931-1939 годов Мурсия была одним из основных оплотов республиканцев (взята франкистами в конце марта 1939 года). С 1982 года автономное сообщество (область) в составе одноименной провинции (провинция Альбасете включена в состав автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча).